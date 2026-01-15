Quién es Jorge Navalpotro, el novio empresario y exjugador de basket de Victoria Federica que ya conoce al rey Juan Carlos

El empresario madrileño Jorge Navalpotro es la actual pareja de Victoria Federica. Montaje de EL ESPAÑOL.

Su nombre es Jorge Navalpotro. Nació en Madrid. Es empresario y trabaja en el sector del ocio nocturno. También es exjugador de baloncesto.

Hasta hace poco era un completo desconocido para los medios de comunicación y el gran público, pero en la actualidad está en boca de todos por su relación sentimental con Victoria Federica (25 años).

El actual heredero de la mítica sala La Riviera, en Madrid, procede de una familia muy ligada desde hace décadas a la noche madrileña. Sus padres son el desaparecido empresario hostelero Eulogio Navalpotro y Amparo Simón, actual propietaria y gestora del recinto de conciertos, próximo al río Manzanares.

Mide 1,97 metros

Antes de dedicarse al negocio familiar, Jorge Navalpotro jugó al baloncesto. Y a un nivel superior al de un simple amateur. El joven, que mide cerca de 2 metros (1,97 metros, exactamente), llegó a competir incluso en Estados Unidos.

Empezó su carrera deportiva en el Real Canoe, un histórico club deportivo y social que nació como equipo de natación y en el que jugó en la posición de alero.

Posteriormente, durante su etapa como estudiante en Florida, fue jugador de basket en categorías inferiores.

Empresario de la noche

Pero la verdadera vocación de Jorge Navalpotro es el mundo de la empresa. Es algo que ha heredado de sus progenitores. Su padre, fallecido en 2014, fue el fundador de la discoteca Retro.

Asimismo, fue maître en Tímpano y trabajó en Cerebro, una de las discotecas más icónicas de los años 70 y 80 en Madrid. Ubicada originalmente en la Plaza de los Cubos, durante años fue el lugar de reunión favorito de muchos vecinos de la ciudad.

Hasta la fecha, Jorge y Victoria Federica no se han pronunciado públicamente sobre el vínculo amoroso que los une. Sin embargo, sí han ofrecido algunas pequeñas 'señales' de que están juntos.

Prueba de ello es la imagen que publicaron hace poco en sus respectivas redes sociales. En ellas aparecían las manos de ambos sutilmente entrelazadas a través de sus dedos.

Jorge Navalpotro ha publicado en las redes sociales una discreta fotografía junto a Victoria Federica. @jorgenavalpotro

Dicen las personas de su entorno que ambos comparten amigos y aficiones en común. Los dos se mueven como pez en el agua en los sectores de la moda, los eventos y la vida nocturna.

También son personajes habituales en lugares como la Feria de Abril, cuya cita anual procuran no perderse.

Cabe destacar, además, que los dos veranean en Sotogrande, en Cádiz. La sobrina del rey Felipe VI (57) pasa largas temporadas allí desde que era una niña.

En esta exclusiva urbanización ha compartido, desde la infancia, muchas semanas de vacaciones en agosto junto a su padre, Jaime de Marichalar (62), y su hermano Froilán (27).

En este lugar, refugio habitual de otros rostros conocidos, ha disfrutado de la playa, actividades deportivas como la hípica y la vida social de conciertos y la vida nocturna de la Costa del Sol, como el festival de música Starlite de Marbella.

Otro punto en común es que se desenvuelven de maravilla en las redes sociales. En las plataformas digitales, eso sí, Jorge aún está a bastantes pasos por detrás de la royal. A día de hoy suma un total de 4.776 seguidores en su cuenta de Instagram. Una cifra muy inferior a los 377.000 followers que acumula la nieta de los eméritos en la citada red social.

Victoria Federica, con el rey Juan Carlos I, en la Feria de San Isidro de 2019. GTRES

La presentación 'oficial' a Juan Carlos I

Aunque el noviazgo aún está en sus inicios. Su historia dio comienzo a finales del pasado año. Sin embargo, Victoria Federica parece estar segura de lo que siente.

Por este motivo no ha dudado en viajar recientemente hasta los Emiratos Árabes con Jorge Navalpotro para presentárselo 'oficialmente' al rey Juan Carlos(88).

Qué mejor ocasión que el 88 cumpleaños del Emérito, que tuvo lugar a comienzos del presente enero en Abu Dabi, para que su querido abuelo le dé el 'visto bueno' a su compañero sentimental.

Cabe recordar que es habitual que las infantas Elena y Cristina (60) viajen cada año hasta esta ciudad para pasar el cumpleaños con su padre. Es algo que vienen haciendo desde el año 2020, cuando el veterano Rey abandonó España para fijar su residencia en Oriente Medio.

En esta ocasión, a la reunión familiar se han sumado algunos de los nietos del emérito, acompañados por sus respectivas parejas.

Entre ellos se encontraban Victoria Federica y Jorge Navalpotro. Pero no han sido los únicos. Otra recién estrenada pareja royal, la formada por su primo Juan Urdangarin (26) y su nueva novia, Sophia Khan, también se han visto las caras con el rey Juan Carlos.

En el caso de Juan y la joven, de origen indio, se trasladaron a Abu Dabi desde España. Él había pasado la Nochebuena en el Palacio de la Zarzuela y, posteriormente, la Nochevieja en Ávila junto a su padre, Iñaki Urdangarin (57).

Sophia, por su parte, tomó un avión desde Alberta (Canadá), la ciudad en la que nació y en la que viven sus padres y su hermana.

Apasionado de los coches

De cómo fue la presentación de Jorge al que fuera Jefe de Estado no han trascendido más detalles, pero todo parece indicar que el cara a cara ha sido un éxito.

Puede que en esta cita tan especial los dos hayan conversado de una pasión que comparten: los coches y el mundo del motor. Al igual que el Emérito, Jorge Navalpotro siente pasión por los vehículos de cuatro ruedas.

Otro importante nexo entre el empresario y Victoria Federica y su entorno es que los dos son sumamente familiares. Si Jorge ha proclamado la devoción que siente por su madre, ella ha hecho lo propio con su madre y sus abuelos.

“Es mi persona favorita del mundo“, dijo la influencer en su primera entrevista a un medio de comunicación, -la revista Elle-, en 2022.

En sus primeras declaraciones a la prensa recordaba que su madre y su abuela, la reina Sofía (87), son figuras clave en su vida.

“Son mis mayores referentes, porque han demostrado a lo largo de su vida, con sus actitudes, una gran sensibilidad a la hora de involucrarse en causas benéficas y darles voz", expresó en la citada publicación.

"Nada me gustaría más en un futuro que seguir sus pasos y conseguir llevar a cabo proyectos tan relevantes como los que ellas han apoyado", añadía.

En su día a día, la joven pareja tiene la suerte de compartir amigos en común. Una de ellas es Rocío Laffón, amiga íntima de Victoria y quien también mantiene una estrecha relación con el emprendedor.

Todo parece cuadrar entre ellos. Entornos comunes, amigos compartidos, aficiones similares... y, ahora, hasta una exitosa presentación familiar. Este romance viene pisando fuerte.