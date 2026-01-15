Ya hay fecha y lugar para el último adiós a Irene de Grecia: velada "en familia", funeral en Atenas y enterrada en Tatoi

El funeral de la princesa Irene de Grecia y Dinamarca, hermana pequeña de la reina Sofía (87 años), ya tiene fecha y lugar.

La ceremonia se celebrará el próximo lunes, 19 de enero, en Atenas y, a continuación, sus restos serán enterrados en el cementerio de Tatoi, el panteón de la Familia Real helena donde descansan también su padre, el rey Pablo, y su hermano, el rey Constantino, fallecido en 2023.

La Casa del Rey ha confirmado el esquema de los actos fúnebres, que combinan un primer adiós en España, país en el que Irene ha vivido las últimas décadas, y el entierro en Grecia.

Irene de Grecia en una imagen de archivo. Gtres

En las próximas horas, la capilla ardiente quedará instalada en el Palacio de la Zarzuela, residencia oficial de los Reyes, Felipe VI (57) y Letizia (53), y también domicilio de la princesa Irene desde hace años.

Según fuentes de Zarzuela, ese velatorio se desarrollará "en un ámbito familiar", lo que descarta por ahora un dispositivo de despedida público abierto a los ciudadanos.

La hermana de la reina Sofía ha llevado una vida discreta en Madrid, sin agenda institucional y volcada en sus intereses culturales y humanitarios, por lo que la Casa del Rey enmarca este primer adiós en un registro estrictamente privado.

Este próximo sábado, 17 de enero, está previsto el traslado de los restos mortales a la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio, en Madrid.

Irene de Grecia, en Mallorca, en 2024. Gtres

Allí permanecerán "durante unas horas", de nuevo sin detalles sobre si se permitirá la entrada al público o si el acto se limitará a familiares y entorno cercano.

La elección de este templo subraya la pertenencia de Irene a la tradición ortodoxa, al tiempo que refuerza el vínculo entre la comunidad griega en España y la familia real helena, históricamente muy ligada a la monarquía española a través de la figura de la reina Sofía.

Por ahora, Zarzuela no ha concretado qué miembros de la Familia Real española acudirán a los actos en Grecia. No hay confirmación oficial sobre la presencia de Felipe VI y la reina Letizia, ni sobre si las hijas de ambos, Leonor (20) y Sofía de Borbón (18), viajarán a Atenas para acompañar a su abuela.

La Casa del Rey se limita a señalar que la reina Sofía estaba "muy unida" a Irene y que la agenda y los detalles de la representación española se comunicarán más adelante, en función de la organización de las ceremonias y de la coordinación con las autoridades griegas.