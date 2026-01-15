El corazón reservado de Irene de Grecia, la princesa que renunció a formar una familia por su compromiso humanitario

De todas las personas que han vivido en la Zarzuela, sin duda, la princesa Irene de Grecia siempre ha sido la más discreta. Después de conocerse este jueves, 15 de enero, la muerte de la hermana de la reina emérita Sofía (87 años), muchos se preguntan cómo fue la vida de la princesa.

Irene fue de las hermanas de la Emérita menos mediáticas. Nunca se metió en problemas y siempre estuvo pendiente de los más desfavorecidos.

Su generosidad era tan ilimitada que incluso no encontró tiempo para formar una familia, como sí hicieron sus hermanos, Sofía de Grecia y Constantino II de Grecia, último rey de ese país fallecido a los 82 años en 2023.

La reina Sofía y la princesa Irene de Grecia en una fotografía tomada en agosto de 2019. Gtres

Sobre su corazón, hay ciertos nombres que suenan como posibles romances, pero nunca llegaron a confirmarse.

Se comentó que uno de los pretendientes era Mauricio de Hesse, hijo de la princesa Mafalda de Saboya y sobrino del rey Humberto II de Saboya, con quien hizo buena amistad y se entendió perfectamente.

Tras el golpe militar de Grecia en 1967 y la abolición de la monarquía, la Familia Real se exilió en Roma, donde los Hesse poseían villa Polissena, un regalo del rey Víctor Manuel III de Italia a su hija, la princesa Mafalda, cuando se casó en 1925 con el príncipe alemán Felipe de Hesse-Kassel.

Es en esta villa donde los de Grecia solían pasar mucho tiempo. De ahí que surgieran esos dimes y diretes sobre lo bien que se entendían Irene y Mauricio.

También se dijo que sintió algo por Miguel de Orleans y conde de Évreux (84), el séptimo de los siete hijos de Enrique de Orleans, conde de París, "pero son meros rumores", asegura a EL ESPAÑOL el historiador Ricardo Mateos, autor de una decena de libros, entre ellos, La familia de la reina Sofía (2004).

Finalmente, el aristócrata se casó en 1967 con Beatriz Pasquier de Franclieu (84), conocida popularmente en nuestro país como Beatriz ‘Dior’ ya que fue la primera mujer consejera delegada de la firma de lujo francesa.

Sofía en un acto oficial, con su hermana Irene de Grecia, detrás de ella. Gtres

En La familia de la reina Sofía, el autor comenta que la princesa Irene tuvo una gran amistad con Guido Brunner, que fue embajador de Alemania en España de 1987 a 1992, "pero realmente no sé si hubo algo más ya que la vida de Irene es totalmente blanca, inmaculada".

A comienzos de los 80 solían salir por Madrid, pero poco más. Lo que quiso Federica de Grecia fue tenerla de dama de compañía, y eso la castró completamente".

El autor también se posiciona con respecto a la ambición de la reina Federica para casar a sus hijas con el rey Harald V de Noruega (88): "Con Irene, la reina en absoluto quiso emparejarla con Harald V, en cambio, sí deseaba un matrimonio con Sofía".

Sin embargo, aquello no cursó porque él ya estaba muy enamorado de Sonja Haraldsen. Por tanto, "no creo que lo intentara ni tuviera eso en la cabeza".

Irene de Grecia junto a su hermana, la reina Sofía, en una imagen de diciembre de 2024. Europa Press

También hubo un rumor insistente en prensa española totalmente infundado que emparejó a Irene con Gonzalo de Borbón, primo carnal del emérito.

En el libro La princesa rebelde, que escribió Eva Celada (68) con la autorización y colaboración de Irene de Grecia, ésta le confesó a la autora que "he estado enamorada, naturalmente, pero no quiero contar ninguna historia de amor que he vivido por discreción" y destacó que "mis relaciones amorosas implican a terceras personas y no deseo perjudicar a nadie".

En cierto sentido, la tía Pecu, como se conoce a Irene de Grecia familiarmente, encontró cierto consuelo para el amor en los más desfavorecidos de la India, donde en 1987 creó la fundación Mundo en Armonía, que finalizó sus funciones a finales de 2023 debido al delicado estado de salud de la hermana de la emérita, que se trasladó a vivir a la Zarzuela tras la muerte de Federica de Grecia en 1981.