Moulay Hassan, ¿preparado para reinar Marruecos? Los expertos analizan su continuo paso al frente en la agenda real

El estado de salud de Mohamed VI (62 años) vuelve a copar el foco. Este pasado sábado, 10 de enero, la Casa Real de Marruecos emitía un comunicado indicando que Su Majestad padece una "lumbocitalgia mecánica".

Esta alteración de la columna lumbar ha llevado al soberano a centrarse en un tratamiento médico específico. "Requiere un período de reposo funcional", proseguía parte del escrito divulgado, firmado por Lahcen Belyamani, el médico personal de Mohamed.

En la misma línea, según confirmaron fuentes cercanas al palacio real a EL ESPAÑOL recientemente, la Corona marroquí vivirá cambios una vez finalice la Copa de África porque el monarca "no está bien".

El rey Mohamed VI, en una imagen de archivo.

Será el próximo 18 de enero cuando el multitudinario evento deportivo llegue a su fin tras cerca de un mes entre torneos de fútbol.

El certamen, cabe recordar, dio el pistoletazo de salida el pasado 21 de diciembre. Sin embargo, no fue el rey Mohamed VI quien acudió a la ceremonia de inauguración de la 35ª Copa Africana de Naciones.

En su lugar se encontraba Moulay Hassan (22), su primogénito y heredero al trono. El joven, de hecho, ha asumido importantes actos en los últimos tiempos, tal y como recuerda Sonia Moreno, periodista experta en Casa Real de Marruecos, a este periódico.

Moulay Hassan, heredero al trono de Marruecos, en la inauguración de la Copa de África, en Rabat. Reuters

"Recibió al mandatario chino en noviembre de 2024 y recientemente se le ha visto muy distendido en la Copa Africana de Naciones", comienza diciendo Moreno a este medio.

Y añade: "Le hemos visto con su hermana y su madre. Además, ha estado con Abdellatif Hammouchi, el Director general de vigilancia territorial de Marruecos".

Moulay Hassan, así, se ha convertido en una figura imprescindible dentro de la Corona marroquí a raíz del delicado estado de salud de su padre. De ahí que la pregunta de si realmente está preparado para ascender al trono cobre ahora mayor importancia.

A ojos de Sonia Moreno, el joven se encuentra completamente capacitado. "Desde el año 2016, pese a ser menor de edad, tiene un consejo regente", asegura la periodista. "Es un chico bastante responsable", recalca.

Cierto es que Moulay, a diferencia de su padre, no cuenta con tanta formación. Es más, el joven ha permanecido estudiando en Marruecos por la enfermedad de su padre. Sin embargo, asevera Moreno: "Tiene un perfil más político y diplomático. Habla varias lenguas y es muy responsable y tranquilo".

Moulay Hassan y Mohamed VI. Gtres

La autora del libro Marruecos, el vecino incómodo considera que ocurrirá una transición ordenada en la que su padre va a seguir ejerciendo como Rey. "Va a ir delegando diferentes aspectos de su mandato a su hijo y él permanecerá en la sombra", comenta Sonia Moreno a este medio.

Asimismo, señala que es probable que se produzca una reestructuración del equipo. "Mohamed VI está haciendo una limpieza bastante importante", comenta la periodista experta en la Casa Real de Marruecos.

EL ESPAÑOL ha querido ir un paso más allá y ha contactado con Carmen Duerto, experta en Casa Real, quien sigue la misma línea que Sonia.

"No suena descabellado que Marruecos pudiera seguir la estela de Dinamarca o Luxemburgo, al hilo de sus recientes abdicaciones", expone Duerto.

Y apunta: "El príncipe heredero lleva preparándose para asumir el relevo desde que tiene uso de razón. Al principio, cuando aún era un crío, acompañaba, en contadas ocasiones, a su padre. Con el tiempo ha asumido su propia agenda".

El rey Mohamed VI de Marruecos y su heredero, el príncipe Moulay Hasán, en una imagen de archivo. Europa Press

Más de dos meses han transcurrido desde la última aparición pública del rey Mohamed VI.

Fue el pasado 4 de noviembre cuando el soberano marroquí se dejó ver en público. Entonces, recibió a los nuevos gobernadores nombrados en la administración territorial. Desde entonces, el hijo de Hassán II no ha vuelto a protagonizar un evento de la agenda real.

Semanas antes, Moulay Hassan ya había copado el foco. El joven asistió el pasado mes de octubre al Longines Global Champions Tour, celebrado en Rabat. Ya allí confirmó su continuo paso al frente.

La salud del rey Mohamed VI ha sido motivo de preocupación en los últimos tiempos. Un hecho que ha llevado a Moulay Hassan a arropar a su padre tanto en su día a día como en diversos compromisos institucionales.

Moulay Hassan en el Longines Global Champions Tour. Getty Images

Unos meses atrás, en febrero, el joven de 22 años fue captado dando un paseo por las calles de París junto a su progenitor y su hermana, la princesa Lalla Khadija (18), que alcanzó el pasado 2025 la ansiada mayoría de edad.