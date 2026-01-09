El rey Mohamed VI y sus hermanos venden las suntuosas propiedades parisinas de su madre, Lalla Latifa

Mohamed VI (62 años), el rey de Marruecos, y sus hermanos han decidido vender las propiedades parisinas de su madre, Lalla Latifa Amahzoune Alaoui.

Al mismo tiempo, también se preparan para deshacerse de algunas de sus propiedades en Marruecos, según ha desvelado Africa Intelligence.

Dos suntuosas propiedades pertenecientes a la madre del rey de Marruecos, fallecida en junio de 2024 por un cáncer, se pusieron discretamente a la venta hace unas semanas.

La estancia principal de la vivienda. Engel & Völkers

La gestión estuvo a cargo durante mucho tiempo del promotor inmobiliario Ely-Michel Ruimy, quien también posee la licencia de los restaurantes Joël Robuchon fuera de Francia.

Una de las mansiones de 1.325 metros cuadrados, enclavada entre un patio y un jardín paisajístico de 245 metros cuadrados, se ha puesto a la venta en 19.052.250 euros.

"Las zonas de recepción, distribuidas en dos niveles (nivel del jardín y primera planta), ofrecen volúmenes extraordinarios y una luminosidad excepcional sin edificios orientados hacia el exterior", explica la inmobiliaria Engel&Völkers.

Otra de las estancias destacadas de la mansión que vende Mohamed VI. Engel & Völkers

En las fotografías se pueden observar que las plantas albergan amplios salones con acceso a un balcón con balaustradas, un comedor de recepción y dos cocinas, una de ellas profesional.

Por otro lado, en los techos se puede apreciar el artesonado en madera con motivos árabes. Las plantas superiores están dedicadas a la zona de noche. Cada una de las dos plantas alberga cuatro suites, todas equipadas con baño y vestidor.

La planta más alta está dedicada íntegramente a la suite principal, rodeada por un balcón corrido. Consta de un amplio dormitorio con vestidor, una sala de estar y un vestidor con vistas panorámicas a la Fundación Vuitton y al Bois de Boulogne.

Una terraza en la azotea de 105 metros cuadrados ofrece una vista de 360 grados.

Las dos plantas subterráneas albergan servicios excepcionales, como una zona de bienestar con una gran piscina, un baño turco, un gimnasio, una discoteca, una cámara frigorífica para abrigos de piel, un área de servicio y varias salas técnicas.

La piscina se encuentra en el interior de la impresionante vivienda. Engel & Völkers

"Esta excepcional propiedad es una de las pocas propiedades privadas en Neuilly-sur-Seine, rodeada de vegetación, tranquilidad y espacio. Los costes energéticos anuales de esta propiedad oscilan entre 7.670 y 10.45 euros", detalla la inmobiliaria.

Muchas de las ausencias del rey Mohamed VI en los últimos años fueron para visitar a su madre, la viuda de Hassan II, y su pareja y antiguo guardaespaldas del rey Mohamed Mediouri, quienes vivieron juntos en Neuilly-sur-Seine, en este departamento de Hauts-de-Seine, cerca del área metropolitana de París.

Es uno de los lugares preferidos por la burguesía adinerada francesa y celebridades del cine y de la televisión. Además, una de las cinco comunas con la renta más alta de Francia.

Precisamente, residían en la calle más cara, el bulevar Maurice-Barrès en Neuilly, frente al bosque de Boulogne, el más grande de París, y la Fundación Louis Vuitton, donde los pisos pueden alcanzar los 20.000 euros por metro cuadrado, según los datos de la inmobiliaria Meilleurs Agents.

El precio por metro cuadrado de los más económicos, eso sí, no baja de los 13.500 euros, teniendo en cuenta las características de las transacciones realizadas en la calle y la evolución de los precios en la zona.

Son pisos de al menos 200 metros cuadrados, con grandes terrazas, en edificios haussmanianos y de la década de 1970 diseñados por arquitectos de renombre.

Uno de los baños en suite que presenta la mansión que vende Mohamed VI. Engel & Völkers

Allí vivió el escritor André Maurois (1885.1967), recuerda una placa en el número 86. En el 10, por otro lado, residió el príncipe Ali Khan, que posteriormente pasó a ser propiedad de la embajada de Jordania en Francia.

Ningún edificio da directamente a la acera, sino que un pequeño patio, oculto tras una reja, mantiene a los transeúntes a distancia. Otro detalle es que en la mayoría de los edificios, una especie de toldo largo protege la entrada de la lluvia.

Otras propiedades en Francia

La madre de Mohamed VI también residió en el Castillo de Betz, un pequeño pueblo de mil habitantes a 60 kilómetros al noreste de París, pero esta propiedad es una herencia del rey de Marruecos por parte de su padre.

Hassan II se lo compró a un noruego en 1972 que tenía un hotel de lujo. Incluso, en el siglo XVIII perteneció a una princesa de Mónaco, que tuvo que huir a causa de la Revolución Francesa.

En la propiedad de 71 hectáreas, atravesada por un río, el padre de Mohamed VI construyó un pequeño castillo, el Pabellón del Príncipe.

Mohamed VI mantenía a 20 empleados durante todo el año, entre jardineros, amas de casa y personal que mantiene el edificio, el parque y los caballos reales. En los últimos años llegó a hospedarse allí al menos tres veces al año con un séquito de hasta 200 personas.

El Chateau de Betz, propiedad del rey Mohamed VI de Marruecos, en una imagen de archivo.

La princesa Lalla Latifa Amahzoune fue la primera esposa de Hassan II y la legítima, además de la progenitora de todos los hijos del rey. Reside en Francia desde 2000, aunque a partir de 2019 se instaló en Marrakech.

Hija de un gobernador provincial y con un abuelo también reconocido, se casó con Hassan II el 9 de noviembre de 1961 en una ceremonia nupcial doble, junto a Lalla Lamia as-Solh, novia del príncipe Moulay Abdallah de Marruecos.

Nunca desempeñó un papel público, cumpliendo con el protocolo. Solo fue conocida como la madre de los príncipes. En todo caso, en el comunicado en el que la Casa Real anunció su fallecimiento se le consideró "princesa".

Tras quedarse viuda, se casó en segundas nupcias con Mohamed Mediouri, jefe de seguridad del monarca. Sufrió un intento de asesinato a la entrada de la mezquita Al Anuar en Marrakech en 2019.

Según denunció, siete hombres armados con pistolas lo atacaron a plena luz del día y después se dieron a la fuga. Resultaron heridos él y su conductor.

Lalla Latifa, madre de Mohamed VI.

A lo largo de su vida en el palacio real marroquí no circularon imágenes de Lalla Latifa. Solamente es conocido un retrato en blanco y negro realizado por Hamadi Ananou, un fotógrafo melillense residente en Ceuta, según él mismo explicó a EL ESPAÑOL.

Esa única imagen fue tomada en la boda de una de sus hijas en Marrakech y, aunque no se publicó en Marruecos, la agencia en la que trabajaba Hamadi la vendió en exclusiva a todos los países que la publicaron el mismo día en un solo medio, incluso salió en la revista ¡HOLA! en España.

Sin embargo, Reino Unido esperó una semana para constatar a través de cinco esposas de exembajadores británicos en Marruecos que testificarán ante notario que realmente se trataba de Lalla Latifa, mujer del rey Hassan II.