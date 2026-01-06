Felipe VI y Letizia, junto a sus hijas, acuden a su tradicional cita en casa de Jesús Ortiz para tomar el roscón de Reyes

La Familia Real llegando a casa de Jesús Ortiz para tomar el roscón de Reyes. Europa Press

Felipe VI (57 años) y Letizia (53) no han fallado a su tradición. Tras presidir la Pascua Militar en el Palacio Real junto a la princesa Leonor (20), han acudido a casa de Jesús Ortiz (76), padre de la Reina, para tomar el roscón de Reyes.

El monarca y su mujer han asistido junto a sus dos hijas. Así, este martes, 6 de enero, también se ha podido ver a la infanta Sofía (18), quien no estuvo presente en la ceremonia castrense celebrada durante la mañana.

Muy sonrientes y con un estilismo diferente al de la Pascua Militar -algo más informal y relajado-, los Reyes han llegado a casa del periodista en Pozuelo de Alarcón, Madrid.

Los Reyes, sonrientes y cercanos, a su llegada a casa de Jesús Ortiz. Gtres

Felipe VI ha conducido el coche, mientras que la Reina ha ocupado el asiento del copiloto. Ambos se han mostrado sonrientes y muy cercanos, saludando a quienes se han congregado en las inmediaciones del domicilio de Jesús Ortiz.

Igual de sonrientes se han mostrado la princesa Leonor y la infanta Sofía, sentadas en la parte de atrás del coche.

En la merienda también ha estado presente Telma Ortiz (53), hermana de la Reina, quien ha llegado en su propio vehículo y acompañada de sus dos hijas, Amanda (17), fruto de su relación con el abogado Enrique Martín Llop, y Erin (4), de su historia de amor con el letrado irlandés Robert Gavin Bonnar.

El año pasado también estuvo presente la madre de Letizia, Paloma Rocasolano (73). Sin embargo, este 2026 no se han publicado imágenes que dejen constancia de su asistencia.

Telma Ortiz llegando a casa de su padre para tomar el roscón de Reyes. Gtres

Los medios gráficos, en cambio, sí han conseguido captar a Jesús Ortiz, conduciendo su propio coche e intentando pasar desapercibido con unas gafas de sol y la capucha de su sudadera.

Cabe recordar que cada 6 de enero se produce esta misma imagen de los Reyes -solos, junto a una de sus hijas o acompañados de ambas, como ha ocurrido este 2026-.

Jesús Ortiz prepara su vivienda para recibir a sus hijas y al resto de la familia en una cita que se ha consolidado como el broche íntimo de la Navidad para los Ortiz Rocasolano.

Allí se sirve el tradicional roscón de Reyes, un dulce que el padre de la Reina prefiere en su versión más clásica, sin rellenos, y que en otras ocasiones ha encargado a obradores de referencia en Madrid, como el de Isabel Maestre.

Jesús Ortiz, el anfitrión, conduciendo su coche. Gtres

Se conoce que los Ortiz Rocasolano acompañan el roscón con chocolate y aprovechan la reunión para intercambiarse regalos.

La agenda de los Reyes

Como en casa de todos los españoles, con el roscón de Reyes Felipe VI terminan las celebraciones navideñas. Una cita que coincide con su regreso a la agenda institucional tras unos días de descanso.

En la mañana de este martes, junto a la princesa Leonor, han presidido en el Palacio Real de Madrid la tradicional celebración de la Pascua Militar, una ceremonia profundamente enraizada en la vida castrense española.

El resto de la semana, eso sí, Sus Majestades apenas cuentan con actos. Letizia acudirá a una entrega de premios el próximo jueves, día 8, y Felipe VI presidirá la clausura de la X Conferencia de embajadores y embajadoras de España, programada para el viernes 9 de enero.