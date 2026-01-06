Charlas, sonrisas y el cariñoso gesto de la princesa Leonor con el rey Felipe VI: todas las anécdotas de la Pascua Militar

Como manda la tradición, este martes, 6 de enero, los reyes Felipe VI (57 años) y Letizia (53), acompañados de su hija Leonor (20), han presidido la ceremonia de la Pascua Militar en el Palacio Real. Un solemne acto castrense que reúne a la cúpula de los tres ejércitos y de la Guardia Civil.

La ceremonia, que para los Reyes supone su primer acto del año, ha comenzado a mediodía con la interpretación del Himno nacional y la salva de 21 cañonazos en la plaza de la Armería.

Ha sido una mañana soleada, pero fría. Así, la reina Letizia ha buscado protegerse de las bajas temperaturas con un abrigo en color negro. La princesa Leonor, por su parte, ha llevado el uniforme de gala del Ejército del Aire, ya que está cumpliendo la última etapa de su formación militar en la Academia General del Aire de San Javier (Murcia).

Leonor y la reina Letizia han caminado juntas, sonrientes e intercambiando palabras, hasta ingresar en el Palacio Real. EFE

Después de que el Rey pasara revista, madre e hija han caminado juntas, manteniendo una breve y discreta charla. Así se han unido Felipe VI, ingresando los tres juntos en el Palacio Real.

La gran ausente ha sido la benjamina de la familia. A pesar de que muchos esperaban su asistencia al haber alcanzado la mayoría de edad, la infanta Sofía (18) ha vuelto a causar baja en este marcado acto.

El cariñoso gesto de Leonor con su padre tras recibir a los invitados a la Pascua Militar. EFE

Una vez dentro del Palacio Real y antes de recibir a los invitados a este solemne acto, Leonor ha intercambiado una tímida sonrisa con sus padres, quienes han respondido con el mismo gesto. Allí ha quedado al descubierto el estilismo de la Reina. Este año, Letizia se ha decantado por un clásico black and white.

Este martes, 6 de enero, también ha destacado la complicidad entre madre e hija. En determinados momentos de la recepción, se ha visto a la reina Letizia dar algún apunte breve a la princesa Leonor.

Después de saludar a sus invitados y minutos antes de entregar las condecoraciones a los distintos militares de los tres ejércitos y de la Guardia Civil en el Salón del Trono del Palacio Real, Felipe VI, Letizia y Leonor se han reunido brevemente, manteniendo una charla encabezada por el Rey.

En este instante cuando se ha producido la anécdota más cariñosa de la Pascua Militar 2026. La princesa Leonor ha acariciado el brazo de su padre a la vez que esbozaba una tierna sonrisa y le miraba con admiración.

Leonor y Letizia durante los discursos en el Salón del Trono del Palacio Real. EFE

Tras las condecoraciones, padre e hija han vuelto a ser protagonistas por su complicidad. Previo al discurso de la ministra de Defensa, Margarita Robles (69), han mantenido una breve conversación con sonrisas incluidas.

Después de las palabras de la magistrada, ha sido el turno de Felipe VI. El soberano ha pronunciado su tradicional discurso, incluyendo un mensaje de admiración y cariño hacia a su hija mayor, quien se encuentra en la etapa final de su formación militar.

"Me consta, Leonor, que tus vivencias y aprendizaje te están ayudando a comprender en plenitud el compromiso y el sentido del deber, que son la brújula moral de la vida militar", ha expresado el Rey. Unas palabras que junto a los anteriores detalles, pasan a formar parte de las anécdotas memorables de la Pascua Militar.