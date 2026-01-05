El emérito Juan Carlos cumple 88 años: todos los detalles de su discreta celebración familiar en Abu Dabi junto a sus dos hijas

Así celebró el rey Juan Carlos su 87 cumpleaños: tarta, flamenco, espectáculo de drones y rodeado de sus hijas y nietos

Este lunes, 5 de enero, es un día marcado en rojo en la agenda de los Borbón. El emérito Juan Carlos cumple 88 años. En un discreto segundo plano y tras el tsunami mediático provocado por la publicación de sus memorias, Reconciliación, el anterior monarca sopla una vela más en la tarta.

Lejos de grandes fiestas, tal y como hizo el pasado año en Abu Dabi, este 2025 Juan Carlos celebrará su cumpleaños de manera íntima este mismo lunes.

Esta celebración estará marcada, una vez más, por las ausencias. Los reyes Felipe VI (57 años) y Letizia (53), sus nietas Leonor (20) y Sofía (19), y su esposa, la emérita Sofía (87), no acudirán a la cita.

Juan Carlos I, en un restaurante de O Grove este miércoles, 5 de noviembre. Gtres

Esta última, cabe recordar, no ha visitado a su marido desde que abandonó España en agosto de 2020, evidenciando su distanciamiento, a pesar de las palabras de halago que el monarca le dedica en su biografía.

Sí estarán, en cambio, las infantas Elena (62) y Cristina (60), quienes, tras celebrar Nochebuena y Navidad con su madre en el Palacio de La Zarzuela, pusieron rumbo a Abu Dabi el pasado 2 de enero para arropar a su padre en una fecha tan especial, dejando claro su apoyo incondicional al emérito, tal y como adelantaba Vanitatis el pasado mes de diciembre.

Junto a ellas, su nieto Froilán (27), que reside en Abu Dabid desde principios de 2023 y ha regresado al Emirato tras pasar las fiestas navideñas en Madrid. También Victoria Federica (25) y los cuatro hijos de la exduquesa de Palma, Juan (26), Pablo (25), Miguel (23) e Irene (20), quienes se reencontraron con su madre después de despedir el año en Vitoria al lado de su padre, Iñaki Urdangarin (57).

Todos han viajado a Abu Dabi acompañados por sus respectivas parejas, a excepción de la benjamina de la familia, que está soltera desde el pasado verano, cuando puso punto final a su relación con Juan Urquijo (27), cuñado del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (50).

Juan Carlos I junto a sus hijas y tres de sus nietos en la boda de Martínez-Almeida. Gtres

Mientras que Johanna Zott (24), novia de Pablo, y Olympia Beracasa (22), pareja de Miguel, ya son 'veteranas' en este tipo de acontecimientos familiares. Cabe recordar que ambas acompañaron al Emérito Juan Carlos en su pasado cumpleaños.

Ahora, en esta fecha tan señalada, se sumará la pareja de Juan Urdangarin, Sophia Khan (25). La canadiense debutará en un día tan importante para Juan Carlos I, dos meses después de que se hiciera pública su relación con el hijo mayor de la infanta Cristina.

Esta vez, el rey Juan Carlos ha decidido no hacer una gran fiesta como la del año pasado, cuando organizó una multitudinaria celebración con fuegos artificiales y la actuación de Los del Río en su residencia de Abu Dabi, situada en la exclusiva isla de Nurai.

A aquella fiesta también acudieron el armador de El Bribón, Pedro Campos; el doctor Eduardo Anitua; los que fueran jefes de la Casa del Rey, Fernando Almansa y Rafael Spottorno; o el empresario Vicente Boluda.

La infanta Cristina y Juan Carlos en un acto en París en 2023. Gtres

Este año, a pesar de que se prevé una celebración más pequeña y en petit comité, el cumpleaños de Juan Carlos tiene gran relevancia, pues el Emérito sopla una vela más en la tarta tras el revuelo generado por sus memorias.

Será una fiesta con sabor español en la que, como en otras ocasiones, no faltarán el jamón ibérico, vino de La Rioja o tortilla de patatas.