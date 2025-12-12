La Familia Real felicita la Navidad con una fotografía inédita tomada en Asturias

Este viernes, 12 de diciembre, ha sido el día escogido por la Casa de Su Majestad el Rey para difundir el tradicional 'Christmas' navideño.

Tal y como manda la tradición, la Casa de Su Majestad el Rey ha felicidado la Navidad. Este viernes, 12 de diciembre de 2025, ha sido el día escogido por los reyes Felipe VI y Letizia para difundir su clásico Christmas.

Los monarcas han compartido una instantánea inédita que corresponde al pasado 25 de octubre, cuando los Reyes, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, visitaron Valdesoto, elegido Pueblo Ejemplar 2025.

La fotografía que ha sacado a relucir la Familia Real muestra a un cercano Felipe VI. El soberano español, de hecho, se muestra cogiendo del costado a su hija pequeña. Leonor, por su parte, hace lo propio con la Reina.

"Con todo nuestro afecto y los mejores deseos", han escrito la Familia Real junto a la tierna y familiar imagen que han sacado a la luz este 12 de diciembre.

