Pablo Urdangarin cumple 25 flamantes años a la espera de la entrevista de su padre, Iñaki, y enamorado de Johanna Zott

Un cuarto de siglo. Ese es el tiempo que ha transcurrido desde que Pablo, el segundo hijo de la infanta Cristina (60) e Iñaki Urdangarin (57), llegara al mundo.

25 años después, poco o nada queda de aquel tímido niño rubio de ojos azules que fue recibido en la Clínica Teknon de Barcelona.

Cierto es que tímido continúa siendo -o más bien discreto-. Y los ojos azules los sigue teniendo. Sea como fuere, Pablo Urdangarin y Borbón sopla una vela más en la tarta este sábado, 6 de diciembre. Y lo hace en uno de los momentos clave de su vida.

Iñaki y Pablo Urdangarin, junto a la familia del mismo. Gtres

El cuarto nieto de los eméritos Juan Carlos (87) y Sofía (87) encara su 25 cumpleaños a escasos días de que su padre, Iñaki, conceda su entrevista más íntima en el programa Pla Seqüència en La 2 Cat el próximo jueves, 11 de diciembre.

Según informó EL ESPAÑOL, el encuentro del exmarido de la infanta Cristina con el presentador Jordi Basté (60) será más una charla entre amigos que una entrevista en sí. Entre otros aspectos, se sincerará sobre su actual relación sentimental con Ainhoa Armentia (43).

También hablará, tal y como publicó este portal, sobre el propio Pablo, quien ha seguido sus pasos en el mundo del balonmano. El sobrino del rey Felipe VI (57), cabe recordar, forma parte del equipo Fraikin BM. Granollers y recientemente ha renovado su contrato hasta junio de 2026.

Pablo Urdangarín con Johanna Zott. Gtres

El ámbito profesional sonríe al hermano mayor de Irene Urdangarin (20). También atraviesa Pablo un estupendo momento en su faceta privada junto a su pareja, Johanna Zott.

El deportista mantiene una sólida historia de amor con Johanna desde allá por marzo de 2023. Sus inicios, sin embargo, no fueron sencillos. Tuvieron que hacer frente a una larga temporada a distancia por los estudios de ella.

La razón de amor de Pablo Urdangarin se ha convertido en un sostén fundamental en su vida. La joven suele acompañarle en varios de sus partidos de balonmano y no duda en vivir al máximo los encuentros deportivos de su pareja.

Ha seguido los pasos de su padre, Iñaki, y su pareja es una fiel admiradora. Sin embargo, su madre, la infanta Cristina, tampoco se queda atrás y se ha postulado como una acérrima seguidora de su vástago.

La infanta Cristina, con su hijo Pablo Urdangarin. Gtres

Pablo es el octavo en la línea de sucesión al trono español. Aunque no deja de ser un chico de 25 años con intereses normales y corrientes.

De acuerdo un artículo publicado por Vanity Fair tiempo atrás, el nieto del emérito Juan Carlos es un fanático de Netflix y las bicicletas. Ambas pasiones son combinadas con su papel como jugador profesional de balonmano.

En la misma línea, cuenta con sus redes sociales personales. Su perfil de Instagram está cerrado y atesora poco más de 1.000 seguidores, entre los que se encuentran su prima Victoria Federica (25) o Alexandra de Hannover (26).

Algo muy distinto sucede en su perfil de TikTok. Bajo el usuario @pablourdangito, el hijo de la infanta Cristina cuenta con casi 70.000 seguidores y sus vídeos superan el millón de visualizaciones.

Un hecho que llama -y mucho- la atención porque su cuenta presenta apenas dos vídeos y ambos datan de 2021.

Sin embargo, eso no ha impedido que en pleno 2025 los comentarios sigan resonando en la plataforma, demostrando el gran impacto que tendría su regreso a TikTok.

La relación con su hermana, Irene

Los hermanos Urdangarin han demostrado con el paso de los años el estrecho vínculo que mantienen. Aunque son Irene y Pablo quienes guardan una especial relación de la que han dejado constancia en público en diversas ocasiones.

La benjamina de la familia reside fuera de España con motivo de sus estudios. Sin embargo, siempre que regresa a su país natal aprovecha para acudir a los encuentros deportivos de su hermano.

Las memorias de su abuelo Juan Carlos

El cumpleaños de Pablo Urdangarin sucede pocos días después de que Reconciliación, el libro de memorias del emérito Juan Carlos, viera la luz en España.

Al respecto, y siendo fiel a su discreción, el joven ha evitado pronunciarse. "Yo prefiero no meterme", confesó ante los micrófonos de Europa Press unos días atrás.