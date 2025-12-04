Nicolás, de nieto 'marginado' de la reina Margarita a estrella de cine: su ambicioso salto como actor tras triunfar en la moda

El 1 de enero de 2023, los hijos de Joaquín de Dinamarca (56 años) dejaron de ser príncipes y princesa para convertirse en condes de Monpezat. Una decisión tomada por la reina Margarita (85), con el fin de que sus nietos vivieran una vida normal sin obligaciones reales. Es esto, precisamente, lo que está haciendo Nicolás (26), el mayor y más mediático entre todos ellos.

Cuando la que fuera monarca de los daneses tomó aquella decisión, el primogénito de Joaquín de Dinamarca ya había comenzado su carrera de modelo desfilando para firmas como Dior o Burberry en las pasarelas de París, Nueva York y Milán.

A día de hoy, tras graduarse de Business, la moda sigue siendo su nicho de trabajo. Nicolás de Monpezat ha compaginado las pasarelas con la labor de influencer.

En los últimos tiempos, se ha hecho un hueco como creador de contenido trabajando con firmas como Hugo Boss o Armani. Así, ha sido invitado a importantes actos como el Festival de Cine de Venecia y ha protagonizado portadas de revistas junto a su novia, la también modelo e influencer Benedikte Thoustrup.

Ahora, casi tres años después de convertirse en conde de Monpezat, con una carrera consolidada en la industria de la moda y con 197.000 seguidores en Instagram, Nicolás da el salto como actor.

Nicolás de Dinamarca junto a uno de sus hermanos en un acto de la monarquía danesa el pasado abril. Instagram

El expríncipe tiene un papel en Doctor Glass, que se estrenará el próximo marzo. Una adaptación moderna de la novela clásica de Hjalmar Söderberg, de la productora sueca SF Studio.

"Soy una especie de forastero con crianza danesa. Hablaré danés y danés-inglés en la película", ha explicado Nicolás en una entrevista con el medio sueco Svensk Dam.

Sobre este salto a la interpretación, ha comentado: "Siempre me ha atraído mucho el mundo del cine y la actuación. Nunca he tomado clases de teatro ni nada parecido, así que es muy emocionante participar en un proyecto tan grande".

Aunque no había tenido experiencia en el mundo de la actuación, la productora le contactó. "Creo que saben por mi carrera como modelo que he trabajado con cámaras antes, así que no es nada nuevo para mí. Pero todo el mundo del cine me atrae mucho. Así que estoy muy emocionado de estar aquí.

El expríncipe Nicolás no descarta continuar con su carrera de actor. "A ver qué tal va. Hasta ahora estoy súper contento con todo el proyecto", ha afirmado en la citada entrevista.

El hijo mayor de Joaquín de Dinamarca, así como sus hermanos, tiene mayor libertad de explorar estas facetas relacionadas con el mundo de la moda y el entretenimiento desde que la reina Margarita decidió retirarles los títulos de príncipes y princesa. Un apunte que le hizo el periodista con el que ha charlado esta misma semana.

Fue el 1 de enero de 2023 cuando, oficialmente, los hijos de Joaquín de Dinamarca dejaron de ser príncipes y princesa para convertirse en condes de Monpezat. Una decisión tomada por su abuela que se había hecho pública en septiembre.

Aquello generó un cisma familiar y durante un tiempo generó rechazo entre sus nietos. El propio Nicolás lo confirmó públicamente nada más hacerse efectiva la medida.

El mismo día que él y sus hermanos perdieron el título, expresó al medio danés Billed-Bladet: "Es un sentimiento extraño y una experiencia que hubiera preferido no tener. Pero ahora es como es. Por el resto de mi vida, estaré orgulloso de los años en que se me permitió ser príncipe de Dinamarca".

Aquella entrevista se gestionó a través de la asesora de prensa de su madre, Alexandra Manley (61), quien fue la primera mujer del príncipe Joaquín.

Joaquín de Dinamarca junto a su mujer y sus cuatro hijos en el Jubileo de la reina Margarita. Gtres

Ella no quiso hacer ningún comentario en aquella entrevista. Sin embargo, meses antes, cuando se anunció públicamente la decisión de la reina Margarita de Dinamarca, sí mostró rechazo a tal medida.

"Todos estamos confundidos por la decisión. Estamos tristes y en estado de shock. Los niños se sienten marginados. No pueden entender por qué les están quitando su identidad", dijo Alexandra Manley en su momento.

En la misma línea se mantuvieron su exmarido, el príncipe Joaquín, y la actual mujer de este, Marie de Dinamarca (53). "Nunca es divertido ver a tus hijos siendo maltratados así", confesó en su día el matrimonio.

Faceta de 'influencer'

En febrero de 2023, solo un mes después de convertirse en conde de Monpezat, Nicolás abrió su cuenta de Instagram, convirtiéndose en la primera persona de la monarquía danesa que lo hacía. Hizo público su perfil y en apenas tres días consiguió más de 20.000 seguidores. Así, daba inicio a una nueva faceta: la de influencer.

En un principio se creyó que podía ser una cuenta creada por algún fan. Pero el tic azul proporcionado por Instagram y la confirmación de la portavoz de la madre de Nicolás demostraron que era él el encargado de gestionar este perfil.

Una cuenta que hoy suma 197.000 followers y en la que comparte su carrera de modelo y colaboraciones con marcas. Además, alguna pincelada de su lado personal.

'Reconciliación'

Aunque en su día, Nicolás y sus hermanos se sintieron "marginados", tal y como declaró su madre, por la decisión tomada por Margarita de Dinamarca, su relación con la anterior monarca parece cercana.

En enero de 2024, a dos días de la abdicación de la exsoberana, Nicolás le rindió un emotivo homenaje a través de sus redes sociales.

Por otro lado, cabe puntualizar que el pasado mayo recibió de manos de su tío el rey Federico (57) la Gran Cruz de la Orden de Dannebrog, una distinción que no representa a la Institución ni a la Casa Real, pero tiene un significado muy especial para el soberano. Otro gesto claro que demostraba la 'reconciliación' de Nicolás con la Familia Real pese a sentirse "marginado" durante un tiempo.