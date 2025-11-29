4 fiestas nupciales, diamantes y menú con whisky y pollo frito: la exótica boda de la sobrina 'influencer' del rey de Camboya

La princesa Norodom Pongsoriya y el empresario Seav Chhuon Ing han contraído matrimonio en Camboya. @soriya_noro

Boda histórica en Camboya. La princesa Norodom Pongsoriya, nieta del histórico rey Norodom Sihanouk e hija del príncipe Norodom Chakrapong (80 años), ha protagonizado el 'sí, quiero' más destacado del año en Asia.

La joven miembro de la Familia Real camboyana ha celebrado su enlace con el empresario Seav Chhuon Ing en un exótico enlace que ha contado con un total de cuatro festejos. Todos ellos se han prolongado durante varios días. Y han incluido ceremonias tan diversas como una fiesta de preboda, una ceremonia tradicional camboyana, un enlace de carácter real y, como broche final, una gala occidental con banquete y pista de baile. Sin noticias de la 'princesa durmiente' de Tailandia meses después de que agravara su salud tras tres años en coma Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Bliss Wedding (@bliss__wedding.official) Boda tradicional con guiños occidentales con la bendición del rey Norodom Sihamoni y, El enlace ha sido fiel a las costumbres ancestrales khmer. Esta incorpora múltiples ceremonias, bendiciones de monjes, intercambio de anillos y promesas matrimoniales con protocolos ancestrales. Aunque los novios han querido respetar los rituales y prácticas arraigadas en la vida social, familiar y religiosa del pueblo camboyano, también han querido incluir elementos occidentales en su boda. Quizás por este motivo eligió distintos vestidos de novia, cada uno con un estilo diferente. Según cita Histoires Royales, la novia lució una gran variedad de diseños. En la ceremonia principal optó por una confección del Atelier Soknan, confeccionada en satén duchesse italiano y bordada con perlas siguiendo el motivo tradicional khmer Kbach. Como complemento estrella a su atuendo, una diadema y joyas de diamantes.

La princesa Norodom Pongsoriya y Seav Chhuon Ing, en su boda. @soriya_noro

La bendición del Rey

Uno de los momentos más memorables de la velada ha sido la entrada de los contrayentes. Envueltos en una atmósfera de humo teatral, los novios atravesaron el salón a la vez que varias pantallas gigantes proyectaban en directo cada paso de su ingreso.

Acto seguido, la princesa rendía homenaje a su padre, el príncipe Chakrapong, con un primer baile en solitario, tras el cual ambos protagonizaron una danza conjunta que inauguró oficialmente la celebración.

La mesa de honor se completó con una exquisita creación culinaria del célebre pastelero camboyano Siso, maestro en la confección de postres artesanales de corte japonés y francés.

Imágenes de la boda de Norodom Pongsoriya y el empresario Seav Chhuon Ing. @soriya_noro

La tarta de boda elegida por la pareja evocaba las tradiciones reales de épocas pasadas, adornada con frutos rojos frescos de la temporada que aportaban grandes notas de color.

Otro de los instantes más cargados de significado ha sido el encuentro entre la princesa y su tío, el rey Norodom Sihamoni. Este le dio su bendición ante la mirada atenta de todos los invitados.

La bendición del rey fue mucho más que un gesto de apoyo familiar. Fue un acto que reafirmó la solidez y unidad de la Casa Real camboyana. Una institución que sigue siendo pilar fundamental de la identidad cultural del reino.

Como detalle anecdótico, los platos de restaurante fast food que circularon en las mesas en la fiesta de estilo occidental. Tal y como han mostrado los novios en sus redes sociales, ya entrada la noche se sirvieron menús propios de locales de comida rápida: hamburguesas, pollo frito y patatas fritas.

Incluso se ha podido ver alguna botella de whisky de la marca Dalmore, valorada en unos 65,95 euros en los comercios online. Otro detalle que ha puesto el toque europeo en los festejos.

Norodom Pongsoriya, sobrina del rey de Camboya, tiene más de 41.000 seguidores en su perfil de Instagram. @soriya_noro

Quién es Norodom Pongsoriya

Cabe recordar que la princesa Norodom Pongsoriya es una de las trece hijas de Norodom Chakrapong (80), medio hermano del actual rey de Camboya, Norodom Sihamoni (72), que fue coronado el 29 de octubre de 2004.

Su padre, que ha tenido siete esposas y trece hijos de sus distintas mujeres, ocupa un destacado papel en la monarquía del país. En febrero de 1994 recibió el título de Sdech Krom Khun, que se traduce como "El Gran Príncipe".

En agosto de 2004, dos meses antes de que su hermano ascendiera al Trono, recibió el título real de Samdech Preah Mohessara de manos de su padre, el rey Norodom Sihanouk.

Norodom Pongsoriya, sobrina del rey de Camboya, se graduó con honores en la Universidad de Negocios y Economía Internacional (UIBE) en Pekín. @soriya_noro

Su padre, alto cargo

Su progenitor ha ocupado cargos relevantes en su país. Ha sido consejero privado del Consejo Privado Supremo de Camboya con el rango equivalente al de viceprimer ministro.

En 2013 fue nombrado miembro del Consejo Constitucional, como uno de los tres miembros que representan al Rey (de un total de 9 miembros).

Actualmente está al frente de una fundación que lleva el nombre de su hermano mayor, la Fundación Norodom Racvivong, que apoya iniciativas humanitarias para los más necesitados.

Embajadora de Xiaomi

Nacida en 1997, Norodom Pongsoriya, es muy popular en redes sociales, donde la siguen más de 41.000 usuarios. Más allá de los compromisos propios de su linaje, desarrolla su carrera profesional como experta en comercio internacional.

Tal y como recoge el diario South China Morning Post, la princesa estudió en la Universidad de Negocios y Economía (UIBE) de Pekín. En 2020, se graduó con honores en la citada universidad con un título en negocios y economía internacionales.

Tras licenciarse, reforzó su perfil internacional y empezó a trabajar en firmas internacionales. Una de ellas, la marca tecnológica Xiaomi, de la que ha sido embajadora internacional.

Gracias a su imagen como royal e influencer, la joven ha logrado convertirse en un referente en su país.

El novio, un influyente empresario

Por su parte, su marido, Seav Chhuon Ing, no solo es un empresario de éxito. Es el heredero de Daun Penh Trading, la empresa responsable de la marca de agua Provida.

Actualmente se le considera uno de los hombres más influyentes. Según Prestige Online Cambodia, es uno de los 40 líderes menores de 40 años más influyentes del país.

Ing es el actual CEO de Provida Water (Spring Provida), una empresa que pertenece a Daun Penh Trading Co., Ltd. y que factura aproximadamente 7,8 millones de dólares al año.​

Cabe señalar que Provida Water es una empresa de agua mineral embotellada de origen natural (spring water), diferente de la empresa pública Phnom Penh Water Supply Authority (PPWSA). Esta es la autoridad de suministro de agua potable de la capital camboyana y cotiza en bolsa.

La pedida de mano

La pedida de mano de los recién casados tuvo lugar el pasado 28 de febrero. Entonces, los novios compartieron imágenes de la petición en las redes sociales, provocando con ello una oleada de likes en las redes sociales.

Y es que los recién casados son igual de activos en Instagram. Hace unas horas han compartido nuevas imágenes y vídeos de los instantes más especiales de su enlace.

La variedad de los vestidos, las joyas elegidas por la novia, la espectacular escenografía y las llamativas recetas del banquete han logrado que la boda se haya convertido en un fenómeno de gran expectación en su país.

La familia real camboyana ya tiene nueva pareja de desposados. Todo ello tras un despliegue sin precedentes: cuatro festejos de ensueño, diseños de alta costura, joyas de lujo... y muslos de pollo rebozados. A exotismo no los supera nadie.