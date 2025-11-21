El orgullo del rey Felipe VI al imponer el Toisón de Oro a su madre, la reina Sofía: "Por una vida apoyando a mi padre"

El reloj marcaba las 10:20 horas cuando la Familia Real ha entrado en el Palacio, en coche, escoltados por la Guardia Real, para dar inicio a una jornada doblemente especial. Felipe VI (57 años) celebra los 50 años de la monarquía y ha impuesto el Toisón de Oro a su madre, la reina Sofía (87).

10 minutos más tarde, con total puntualidad, el Rey, junto a su mujer y sus hijas, ha dado comienzo al acto. En su discurso ha hecho un guiño especial a su padre, quien no ha estado presente.

"Como dijo Juan Carlos I en su proclamación, comienza una nueva etapa en la historia de España", ha recordado Felipe VI a propósito de los 50 años de la monarquía. Minutos después, ha tenido unas cariñosas palabras hacia su madre, la gran homenajeada de la jornada.

Felipe VI colocando el collar a su madre, la emérita Sofía. Gtres

"A mi madre, la reina Sofía, por una vida entera, todavía ahora, de servicio ejemplar y de lealtad a España y a la Corona, apoyando con convicción a mi padre, el rey Juan Carlos. Gracias por tu compromiso sostenido durante décadas, ejercido por un sentido profundo del deber", ha expresado el rey Felipe, emocionado y con la voz entrecortada.

"La figura de la reina Sofía forma parte de la memoria afectiva de la España democrática", ha añadido en su discurso, ante la mirada atenta de su madre.

El momento más cariñoso ha llegado después. Cuando Felipe VI ha impuesto el Toisón de Oro a su madre. El Rey le ha entregado a la reina Sofía la máxima distinción de la Corona, orgulloso y con una enorme sonrisa. Con el mismo gesto y visiblemente emocionada, se ha mostrado la Emérita.

Madre e hijo se han intercambiado dos besos y un cariñoso abrazo al que los presentes, incluyendo la reina Letizia (53), la princesa Leonor (20) y la infanta Sofía (19) han reaccionado entre aplausos.

Este viernes, 21 de noviembre, Felipe VI también ha impuesto el Toisón de Oro al expresidente del Gobierno Felipe González y a los 'padres' de la Constitución Miquel Roca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, en el acto central de conmemoración del 50 aniversario de la restauración de la monarquía.

Los actos continuarán en el Congreso de los Diputados.