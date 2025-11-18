Felipe VI, ante una semana histórica: de la imposición del Toisón de Oro a su madre al reencuentro con sus dos hijas

Los reyes Felipe VI (57 años) y Letizia (53) han vivido un último mes frenético. El pasado 11 de noviembre, ambos pusieron rumbo a a China para estrechar relaciones con los mandatarios. Se trataba de su primer viaje oficial al país desde que ascendieron al trono en 2014.

Unos días antes, Sus Majestades recibieron a Haitham Bin Tarik, el sultán de Omán, en el Palacio Real de Madrid. Una visita que tuvo lugar semanas después de la celebración de los Premios Princesa de Asturias, un evento marcado en rojo para la Familia Real cada año.

Lejos de haber dado paso ahora a una semana más sosegada, lo cierto es que Felipe y Letizia encaran una serie de acontecimientos de renombre estos próximos días. El soberano, en concreto, cuenta con un total de seis actos programados en la agenda.

El rey Felipe VI este pasado lunes, 17 de noviembre, en el Complejo Policial de Canillas. Gtres

Este pasado lunes, 17 de noviembre, Felipe VI se desplazó hasta el Complejo Policial de Canillas con motivo del aniversario del TEDAX-NRQB y de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional. Allí, fue inmortalizado por los medios de comunicación saludando a los oficiales presentes.

Dos son los actos que tiene programados el monarca español en la agenda este martes, día 18. Por la mañana, Felipe mantendrá un encuentro con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (47), con quien vivirá además un almuerzo de honor.

Unas horas más tarde, junto a la reina Letizia, presidirá la ceremonia de entrega delPremio de Periodismo Francisco Cerecedo a Fran Sevilla. El profesional, así, se une a una nómina de premiados integrada, entre otros, por Carlos Franganillo (45), Carlos Alsina (46) o Vicente Vallés (62).

Xi Jinping recibe al rey Felipe VI en Pekín

Como ya viene siendo costumbre, Sus Majestades encabezan actos importantes cada semana. No obstante, será a partir del miércoles cuando la Familia Real asista a una serie de eventos de renombre.

El día 19, el hijo pequeño del emérito Juan Carlos I (87) realizará una visita a la nueva sede Juan Sebastián de Elcano, referente del patrimonio documental de la Marina.

Esta nueva sede se considera el principal depósito del patrimonio documental de la Armada, con más de 14 km lineales, ampliable hasta 28 km ya aprobados. Dicha ampliación está prevista que finalice el primer semestre del año 2026, para después llegar hasta 42 km lineales en los siguientes años.

El buque Juan Sebastián Elcano ha tenido un marcado papel este 2025 en el seno de la Corona española. El pasado julio, la princesa Leonor (20) concluyó su formación naval tras siete meses a bordo.

El Toisón de Oro consta de un collar de eslabones y el vellocino. Gtres

48 horas después, el próximo viernes, 21 de noviembre, el rey Felipe VI impondrá el Toisón de Oro a su madre, la emérita Sofía (87). El monarca otorgará esta condecoración por "su dedicación y entrega al servicio de España y de la Corona". También serán distinguidos Felipe González, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miguel Roca Junyent.

La Insigne Orden del Toisón de Oro fue creada en 1430 por el Duque de Borgoña Felipe III el Bueno, con motivo de su matrimonio con Isabel de Portugal. Vinculada a la Familia, y no al Ducado de Borgoña, pasó, por el matrimonio de la Duquesa María con el Emperador Maximiliano, a su nieto Carlos I de España, el Emperador Carlos V. Desde entonces, los Reyes de España son los Soberanos y Grandes Maestres de la Orden.

En enero de 2018, la princesa Leonor recibió de manos de su padre la Insigne Orden, coincidiendo con el 50 cumpleaños del rey Felipe VI.

El emérito Juan Carlos I, cabe apuntar, concedió el Toisón de Oro a diversos rostros. Entre ellos se encontraban el entonces príncipe de Asturias, el rey de Suecia, Carlos Gustavo (79), o el soberano nórdico, Harald de Noruega (88).

Tras la imposición de los Collares de la Insigne Orden del Toisón de Oro, Sus Majestades los Reyes se trasladarán al Congreso de los Diputados donde presidirán el acto que conmemora el cincuentenario de la restauración de la Monarquía en España y se desarrollará una mesa titulada 50 años después: la Corona en el tránsito a la democracia.​

Leonor junto a su padre y su abuelos en la imposición del Toisón de Oro en 2018. Gtres

Allí, Felipe y Letizia compartirán espacio con sus hijas, Leonor y Sofía (18). La Familia Real en su totalidad volverá a encabezar un acto conjunto tras 27 días.

Fue el pasado 25 de octubre cuando todos ellos se dieron cita en Valdesoto, galardonado con el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025. Un acto que se desarrolló horas más tarde de presidir la gala de los Premios Princesa de Asturias.

La benjamina de los Borbón-Ortiz regresará así de nuevo a su país natal desde Portugal. Sofía, cabe recordar, comenzó el pasado mes de septiembre sus estudios en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el centro Forward College, en Lisboa.

La histórica semana de Felipe VI y el resto de miembros de la Familia Real sucede pocas semanas después del lanzamiento de las polémicas memorias de su padre. El pasado 5 de noviembre, el emérito Juan Carlos I publicó Reconciliación en Francia.

La Familia Real en los Premios Princesa de Asturias 2024. Casa Real

"Me emociono al pensar en miembros de mi familia para quienes ya no importo", escribió el que fuera jefe del Estado español en una de las páginas de su libro autobiográfico. Un tomo sobre el que la Familia Real, como era de esperar, no se ha pronunciado.