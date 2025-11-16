Manuel Filiberto de Saboya y Adriana Abascal, cena de gala al estilo de la emperatriz Sissi con invitados 'royal' en Florencia

Adriana Abascal y Manuel Filiberto de Saboya, en una imagen de las redes sociales. @adrianaabascal

Desde que empezaron su relación, la agenda de Adriana Abascal (55 años) y Manuel Filiberto de Saboya (53) es imparable. La pareja, que recientemente disfrutó de unas vacaciones en Tailandia, se ha dejado ver ahora en la ciudad italiana de Florencia.

Juntos han asistido a la tradicional velada de gala de la Consulta dei Senatori del Regno, celebrada en el palacio Borghese.

Allí, la modelo mexicana ha deslumbrado con un impresionante vestido de la firma Marchesa. Un voluminoso vestido de tul y capas superpuestas que bien podría haber lucido en vida Sissi, la emperatriz consorte de Austria y reina de Hungría, esposa del emperador Francisco José I.

Manuel Filiberto de Saboya Adriana Abascal, en una cena de gala celebrada este fin de semana en Florencia. @adrianaabascal

Cena con amigos

La empresaria, propietaria de la firma de calzado Maison Skorpios, ha compartido varias instantáneas de la velada. "Cena de gala de la Consulta de los Senadores del Reino", ha destacado en su perfil de Instagram.

Allí, el nieto de Humberto II, el último rey de Italia, -e hijo del desaparecido Víctor Manuel de Saboya-, y su pareja se han convertido en el centro de todas las miradas.

A la cita asistieron también otras destacadas personalidades de la alta aristocracia europea. Es el caso de el gran duque Jorge Mijailovich de Rusia y su esposa, "Su Alteza Serenísima la Princesa Victoria Romanovna", tal y como señalan las redes sociales de la Familia Real de Italia en las redes sociales.

Adriana Abascal, en una imagen de sus redes sociales. @adrianaabascal

Manuel Filiberto, fiel a sus compromisos

El royal ruso y su mujer, por cierto, son grandes amigos de Manuel Filiberto y Adriana. El pasado verano se reunieron en la espectacular casa frente al Mediterráneo que posee el italiano en la isla de Córcega.

La villa, situada en una parcela de 4.700 metros cuadrados y diseñada por el arquitecto Savin Couëlle en los años 70, es un valioso ejemplo de “arquitectura escultura”.

Hace varios meses, la propiedad se puso a la venta a través de la exclusiva agencia inmobiliaria Sotheby’s Realty a un precio de salida de 18 millones de euros.

La monarquía en Italia fue abolida el 2 de junio de 1946, tras un referéndum en el que un 54,3 por ciento de los ciudadanos que votaron decidieron poner fin a dicha institución y establecer una república.

La decisión se tomó después de la Segunda Guerra Mundial, en parte debido a la conexión de la Casa de Saboya con el régimen de Mussolini.

Adriana Abascal y Manuel Filiberto de Saboya, con el gran duque Jorge Mijailovich de Rusia y su esposa, la princesa Victoria Romanovna. @adrianaabascal

Y, aunque han pasado ya 79 años desde que se puso fin al Reino de Italia y a la dinastía de la Casa de Saboya, Manuel Filiberto de Saboya sigue cumpliendo fielmente sus compromisos dinásticos.

Prueba de ello es que hace apenas cinco días visitó la localidad italiana de Vicoforte para participar en la conmemoración del rey Víctor Manuel III y la reina Elena.

El acto tuvo lugar en el Santuario de dicho municipio, organizado por el Instituto Nacional de Guardia de Honor en las Tumbas Reales del Panteón. Asistieron numerosas Damas y Caballeros de las Órdenes Dinásticas, así como autoridades civiles y militares.

Desde febrero de 2024, tras la muerte de su padre, es el jefe de la Casa Real de Saboya y ostenta un buen número de títulos.

Es príncipe de Saboya, duque de Saboya, príncipe de Venecia y de Piamonte y Gran Maestro de las Órdenes Dinásticas de la Casa de Saboya (como la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro, la Orden de la Corona de Italia, y la Orden Suprema de la Santísima Anunciación).

Durante la velada, Adriana Abascal y Manuel Filiberto de Saboya han conversado con gran parte de los invitados. Y han disfrutado de algunas de las actividades programadas, como un recital de piano.

La suya fue una noche de ensueño. La mexicana, ataviada como una auténtica princesa, ha sido la gran protagonista de la noche.