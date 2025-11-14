El rey Carlos III cumple 77 años: portada de una revista, un coche a subasta y un frente abierto por el caso de su hermano Andrés

Carlos III cumple 77 años. Este viernes, 14 de noviembre, el Rey de los británicos sopla una vela más en la tarta. Un aniversario que coincide con uno de los momentos más convulsos de su hermano Andrés (65 años).

Hace apenas 15 días inició un proceso formal para retirarle los títulos y honores al hijo favorito de Isabel II. Carlos III, más Rey que hermano, no ha sido condescendiente y ha condenado los actos de Andrés, vinculado al millonario pedófilo Jeffrey Epstein.

Andrés ya no utiliza el título de duque de York. Tampoco es Príncipe y ha sido expulsado de Royal Lodge. Esta última acción, sin embargo, no se ha llevado a cabo, siendo así uno de los frentes abiertos de Carlos III a sus 77 años de edad.

El rey Carlos III durante un acto en Londres en enero de 2023. Gtres

Según lo previsto, el exmarido de Sarah Ferguson (66) abandonará Royal Lodge, donde ha vivido durante más de 20 años, para instalarse en Sandringham Estate, la propiedad privada de la Familia Real situada en Norfolk, en el Este de Inglaterra.

Aunque ya ha recibido una notificación formal de desalojo, la mudanza no se ha efectuado. Se espera que tenga lugar tras la Navidad, ya que es en Sandringham donde los Windsor suelen pasar las Fiestas. La Familia Real buscaría evitar la presencia de Andrés en este periodo.

Por ahora, no se ha especificado la residencia concreta que ocupará en Sandringham, pero todo apunta a que no será la mansión principal ni Wood Farm, las más emblemáticas del complejo.

Sandringham House, la propiedad principal de la finca, ha sido el lugar de retiro favorito del rey Carlos III. Al igual que lo hizo su madre, allí ha pasado largas temporadas buscando tranquilidad y privacidad.

Andrés y Carlos III, en un acto celebrado en 2015. Gtres

No en vano, los jardines de esta residencia le han servido de escenario en su última portada de revista.

Este pasado miércoles, 12 de noviembre, solo dos días antes de su 77 cumpleaños, vio la luz la nueva edición de Country Life, una publicación de lujo dedicada a la vida en el campo, las propiedades y el lifestyle, con el monarca británico como protagonista.

"En los últimos tres años, Su Majestad el Rey ha supervisado una extraordinaria restauración de los jardines de Sandringham, recuperando paisajes históricos, rediseñando parterres y creando nuevos espacios de reflexión y belleza natural para el disfrute de los visitantes", se lee en la promoción de la revista.

"Desde el recién diseñado Jardín de Arte Topiario hasta el Bosque de Arces y el Paseo de las Magnolias, cada rincón refleja el compromiso de toda la vida de Su Majestad con la horticultura, el patrimonio y la sostenibilidad", añaden.

Carlos III, conocido por su gran labor medioambiental, posa sonriente, en medio del jardín de su residencia navideña, ataviado con un estilismo clásico y apoyado sobre un bastón.

Un Bentley, a subasta

El mismo día que se publicaba la portada de Country Life con Carlos III como protagonista, se conocía que uno de los coches que utilizó el monarca en su era de Príncipe saldrá a subasta el próximo 3 de diciembre en el circuito de pruebas de Millbrook, en Bedfordshire, de la mano de H&H Classics.

Se trata del Bentley Mulsanne de 2013, que originalmente perteneció al Departamento de Prensa y Vehículos Especiales de Bentley Motors. Fue allí donde se asignó al servicio de la Familia Real en diciembre en ese mismo año

Se trata de una pieza única y, en palabras de un especialista de la casa de subastas de coches clásicos H&H Classics, "uno de los ejemplares más deseables disponibles en el mundo".

Su producción terminó en 2020 y en Reino Unido se han vendido menos de 700 unidades de este modelo. Según portales especializados, en la subasta podría alcanzar un precio de entre 80.000 y 100.000 libras esterlinas (entre 90.000 y 113.000 euros).

Su estado de salud

Carlos III fue diagnosticado de cáncer en febrero de 2024, poco después de someterse a una intervención por un agrandamiento de próstata.

Desde entonces, el Palacio de Buckingham ha sido muy discreto y no ha comunicado públicamente el tipo de cáncer que padece, pidiendo respeto por la privacidad del soberano.

No obstante, sí se conoce que ha estado sometido a un tratamiento. En algunas ocasiones, además, el Rey ha intentado transmitir normalidad y tranquilidad respecto a su enfermedad.

El rey Carlos III, en su viaje a Italia, el pasado abril. Gtres

"No estoy tan mal", aseguró Carlos III el pasado 3 de septiembre en la inauguración del Hospital Universitario Metropolitano de Midland, donde visitó a varios pacientes oncológicos.

Entonces, el Rey también dejó claro que "la mitad del problema es detectarlo a tiempo". "Siempre hay esperanza en el futuro", manifestó frente a los pacientes allí presentes. "Las partes del cuerpo no funcionan tan bien una vez que pasas de los 70", añadió en tono de humor.