Beatriz de York estrena cargo: la nombran subdirectora de una ONG en plena tormenta por los escándalos de su padre, Andrés

La princesa Beatriz de York ha sido nombrada subdirectora de The Outward Bound Trust, una organización benéfica que ayuda a los jóvenes. GTRES

En medio del revuelo mediático en el que está envuelto su padre, Beatriz de York (37 años) intenta continuar adelante con su vida sin ser salpicada por el escándalo.

La hija mayor del expríncipe Andrés (65 años) y Sarah Ferguson (66) no se ha dejado abatir por la caída de la Casa de York. Pese al chaparrón que cae sobre la Familia Real británica, la princesa acaba de asumir un nuevo cargo.

La royal ha sido nombrada subdirectora de The Outward Bound Trust, una organización benéfica que ayuda a los jóvenes a desarrollar nuevas habilidades mediante aventuras al aire libre.

La princesa Beatriz de York, con su madre, Sarah Ferguson, en las carreras de Ascot, en 2017. GTRES

El "compromiso" de Beatriz de York

El anuncio lo ha dado a conocer la propia organización el pasado viernes, 7 de noviembre, a través de una nota de prensa.

"La princesa Beatriz asumirá un nuevo cargo como subpatrona tras haber ejercido como fideicomisaria durante seis años, demostrando así su compromiso personal con el desarrollo de la confianza, la resiliencia y la ambición en los jóvenes", destaca el escrito de la ONG.

Beatriz conoce bien esta entidad: ha formado parte del patronato durante los últimos seis años.

The Outward Bound Trust funciona desde 1946 como organización sin ánimo de lucro y depende en gran medida de donaciones y colaboraciones

Su tío paterno, el príncipe Eduardo (61), también pasa a ocupar un cargo relevante en la asociación. El hermano pequeño del rey Carlos III (76) se ha convertido en patrono real de la organización benéfica.

El príncipe Eduardo, en un acto en Buckingham en 2024. Gtres

El príncipe Eduardo sustituye a Andrés

De este modo, según reza el comunicado, el duque de Edimburgo continúa el apoyo que su difunto padre - el príncipe Felipe de Edimburgo- brindó durante años a la misión de la organización benéfica: inspirar a los jóvenes a través de la aventura en la naturaleza.

El marido de la reina Isabel II estuvo comprometido con esta ONG en calidad de patrón desde 1953 hasta 2019. Durante ese tiempo "ayudó a sentar las bases del trabajo de Outward Bound".

"Su Alteza Real (Eduardo) dedica gran parte de su tiempo a defender a los jóvenes y promover los beneficios de la educación no formal en todo el mundo", añaden desde la organización al hacer referencia a su nombramiento.

Lo cierto es que con este movimiento Eduardo sucede a su hermano, Andrés Mountbatten-Windsor. Este renunció al cargo en 2019 en medio del escándalo sexual de Jeffrey Epstein.

"Con el duque de Edimburgo y la princesa Beatriz a nuestro lado, iniciamos una nueva etapa", ha declarado Martin Davidson, director ejecutivo de The Outward Bound Trust.

Beatriz de York, con su marido, Edoardo Mapelli Mozzi, en la boda de Ellie Goulding y Caspar Jopling en Londres, en 2019. GTRES

Beatriz y Eugenia, juntas en Londres

Beatriz de York está casada con Edoardo Mapelli Mozzi (41) desde el 17 de julio de 2020, cuando se dieron el 'sí, quiero' en la capilla real de Todos los Santos, en Windsor.

Su enlace tuvo que ser estrictamente privado, después de que la pandemia de la COVID obligase a cancelar la boda, prevista en St. James's Palace. La pareja tiene dos hijas: Sienna, de 4 años, y Athena, de apenas 9 meses.

La noticia sobre el nuevo 'ascenso' de la princesa se produce horas después de que el diario británico Daily Mail publicara un vídeo en el que se ve a Beatriz y a su hermana, la princesa Eugenia (35) juntas en las calles de Londres.

"Permanecieron unos minutos en una esquina, hablando secamente y sin sonreír, antes de fundirse en un fuerte abrazo al despedirse. Beatriz se veía especialmente seria al alejarse", ha destacado el citado medio.

"Su cálido y prolongado abrazo tuvo lugar en una calle concurrida cerca de Green Park y el Palacio de Buckingham", ha deslizado el rotativo.

Princesses Beatrice and Eugenie share an emotional hug after intense conversation on a Mayfair street as disgraced father Andrew was officially stripped of his royal titles https://t.co/kEYO3bwLLg — Daily Mail (@DailyMail) November 7, 2025

"Preocupadas por sus padres"

Según indica The Sun, las sobrinas del rey Carlos III "están muy preocupadas por sus padres". No les faltan motivos. Con la reputación bajo mínimos por su vinculación con el caso Epstein, la imagen de Andrés no puede estar más vilipendiada.

Después de que el rey despojara de sus títulos a Andrés, sus progenitores deberán abandonar Royal Lodge, donde han vivido en las últimas dos décadas. Tendrán que instalarse en una de las residencias privadas de la Familia Real británica en Sandringham.

A pesar del derrumbe personal e institucional que supone que su padre haya sido apartado y relegado a la categoría de un simple ciudadano, tal y como subraya The Sun, sus hijas están a salvo: "El monarca y su familia se han comprometido a protegerlas del escándalo en la medida de lo posible".

Beatriz de York y su tío, el príncipe Eduardo, en una acto celebrado por la asociación de ayuda a jóvenes The Outward Bound Trust. The Outward Bound Trust.

Prueba del apoyo que el clan Windsor ha brindado a las hijas de Andrés Mountbatten-Windsor es que Carlos III nombró a Beatriz Consejera de Estado en 2022. Recientemente, le pidió a Eugenia que fuera patrona de una iniciativa de la Fundación del Rey.

Ambas procuran mantenerse a flote a pesar del tsunami mediático. Pero la vida sigue. Y ambas continúan dando pasos adelante en sus respectivas vidas y proyectos de trabajo.

El pasado jueves, 6 de noviembre, sin ir más lejos, Beatriz apareció en un acto público. Durante una recepción ofrecida en el Palacio de St. James por simpatizantes de The Outward Bound Trust, la Princesa recibió un broche celta que simboliza la unidad, la continuidad y la buena fortuna... que tanta falta le hace a las personas que más quiere.