Juan Urdangarin, enamorado: así es Sophia Khan, la joven de origen indio con la que se besa apasionadamente en Londres

Juan Urdangarin junto a su pareja, Sophia Khan, en un fotomontaje de EL ESPAÑOL.

Juan Urdangarin (26 años), el hijo mayor de la infanta Cristina (60) e Iñaki Urdangarin (57), está enamorado. Así se ha conocido este lunes, 3 de noviembre, a través de un material gráfico que no deja lugar a dudas: el primogénito de los exduques de Palma está feliz e ilusionado.

Ha sido la revista ¡HOLA! la que ha publicado las fotografías que confirman una bonita historia de amor entre Juan y su razón de amor, una joven llamada Sophia Khan, de origen indio, con la que pasea por las calles de Londres, e incluso se intercambia un apasionado beso.

Tal y como reza la mencionada publicación, la dupla lleva "algo menos de un año" de romance. Así, a sus 26 años, el sobrino del rey Felipe VI (57) vive un trance dulce a nivel amoroso. El joven, huelga decir, ha mantenido una vida sentimental marcada por la discreción, alejado del foco mediático.

Hasta ahora, nunca se le había conocido pareja. La joven que ha conquistado el corazón de Juan reside en Londres, ciudad donde también vive el hijo de la infanta Cristina. Todo apunta a que la relación está muy consolidada.

Juan Urdangarin en una imagen de archivo. Gtres

Las imágenes publicadas muestran a Juan y Sophia disfrutando de un día otoñal en la capital británica.

Ambos optan por dar un relajado paseo por el barrio de Chelsea, toman un café en Pavilion Road y disfrutan de una romántica cena en el restaurante indio Dishoom, en Battersea Power Station. Entre besos y abrazos, la complicidad entre ambos es evidente.

Juan Urdangarin ha pasado la mayor parte de su vida fuera de España. Nacido en Barcelona en 1999, se trasladó con su familia a Ginebra tras el estallido del caso Nóos, y desde entonces ha mantenido un perfil bajo.

Estudió en centros internacionales y ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de la sostenibilidad y la innovación tecnológica. Actualmente trabaja en la Fórmula E, el campeonato de monoplazas eléctricos, donde comenzó como ayudante de producción y ha ido escalando posiciones hasta adquirir una visión global del negocio.

Fue precisamente en ese entorno profesional donde conoció a Sophia Khan. Ambos coincidieron en E1 Series, el campeonato de lanchas eléctricas fundado por Alejandro Agag (54), y desde entonces han compartido no solo trabajo, sino también intereses personales.

Juan Urdangarin y la infanta Cristina en la misa de Constantino de Grecia. Gtres

La pasión por la sostenibilidad, la innovación y el deporte ha sido el punto de encuentro entre dos jóvenes que, pese a sus orígenes distintos, han encontrado una conexión profunda.

¿Quién es Sophia?

Sophia Khan nació y creció en Canadá. Estudió en la prestigiosa Universidad de St Andrews, en Escocia, la misma institución donde se conocieron los príncipes de Gales. Allí cursó estudios superiores y posteriormente obtuvo un máster en desarrollo sostenible y gestión.

Su perfil académico destaca por su brillantez y compromiso con causas medioambientales, lo que la ha llevado a trabajar en proyectos internacionales y a formarse como instructora de Pilates, una de sus grandes pasiones.

Además de su formación académica, Sophia ha acumulado experiencia laboral en el sector de la hostelería, trabajando en el grupo de restauración Joey en Toronto y como tanteadora en la asociación atlética del colegio de Alberta, en Edmonton.

Desde este verano, trabaja como teams executive en E1 Series, donde gestiona equipos y operaciones en un entorno altamente competitivo y tecnológico.

La relación entre Juan y Sophia ha sido cuidadosamente protegida por ambos. Hasta ahora, no se habían dejado ver juntos en público ni habían compartido imágenes en redes sociales.

Sophia Khan, en una imagen extraída de su perfil de LinkedIn.

A diferencia de sus hermanos, Juan ha optado por una vida alejada de los focos. Irene (20), Pablo (25) y Miguel (23) han protagonizado titulares por sus estudios, relaciones o apariciones públicas, pero Juan ha preferido mantenerse en un segundo plano.

Aunque aún es pronto para hablar de planes a largo plazo, lo cierto es que la relación entre Juan Urdangarin y Sophia Khan parece avanzar con paso firme. Ambos comparten valores e intereses profesionales.