Andrés, el 'príncipe apestado', anulado por su hermano Carlos III: su caída en desgracia desde la muerte de su madre, Isabel II

Andrés Mountbatten Windsor (65 años) -como se le debe llamar tras perder el título de Príncipe- era el hijo favorito de la reina Isabel II. Y eso, quizá, le salvó durante muchos años.

Pero su hermano Carlos III (76) no ha sido condescendiente y ha condenado cada uno de sus actos. Andrés, así, ha caído en desgracia -progresiva- desde que murió su madre, el 8 de septiembre de 2022.

El cambio en el trono le jugó en contra, pues el actual Rey ha sido más duro y no ha perdonado a su hermano por las polémicas que lo vinculan con el caso Epstein. La caída en desgracia, no obstante, ha sido mucho más abrupta este último mes.

El príncipe Andrés, Virginia Roberts y Ghislaine Maxwell.

La reciente publicación de las memorias de Virginia Giuffre, su víctima, ha acelerado el proceso. Hoy, Andrés, es más que nunca el príncipe apestado, como le empezó a llamar la prensa británica en 2019 después de una entrevista con la BBC, con el fin de que respondiera a las acusaciones sobre su relación con Epstein.

Pero, ¿cómo ha sido realmente su declive? ¿Cómo se ha desplomado su imagen? A continuación, todo lo que ha perdido desde el fallecimiento de la reina Isabel II.

1. La asignación real

El rey Carlos III retiró la asignación real anual de Andrés a finales del verano de 2024, formalizando la decisión en otoño de ese mismo año. Hasta ese momento, el exmarido de Sarah Ferguson (66) recibía una asignación de aproximadamente un millón de libras al año, un apoyo continuado desde la época de Isabel II.

Pero tras su negativa a abandonar la residencia Royal Lodge y otras tensiones familiares, el soberano ordenó al Keeper of the Privy Purse finalizar cualquier pago. La medida se hizo pública en noviembre de 2024.

2. La seguridad

Junto a la medida anterior, Carlos III también le retiró a Andrés la seguridad del Estado. Esta decisión significó el fin de la protección policial financiada por fondos públicos que el hijo de Isabel II tenía desde su época como miembro activo de la Familia Real.

Desde ese momento, la seguridad privada de Andrés quedó a cargo de recursos personales y de la financiación privada acordada por Carlos III.

Andrés y su hermano Carlos, en una imagen de archivo. Gtres

3. Los títulos reales

El pasado 17 de octubre, Andrés renunció a todos sus títulos reales, incluido el de duque de York. Una decisión que obedecía a un único propósito, según sus propias palabras: evitar que las acusaciones que versan sobre él "distraigan" del trabajo de la Familia Real.

Andrés anunció este giro después de mantener una tensa reunión con el rey Carlos III. "Hemos llegado a la conclusión de que las continuas acusaciones contra mí distraen del trabajo de Su Majestad y de la Familia Real", empezaba el escrito oficial que comunicaba su decisión. "Con el consentimiento de Su Majestad [...] ya no usaré mi título ni los honores que me han sido conferidos", proseguía.

4. El título de Príncipe

Ha sido el último movimiento de Buckingham. Y si cabe, el más doloroso para Andrés. Carlos III le ha despojado del único título que le quedaba: el de Príncipe. El hijo mimado de Isabel de II ya no podrá disfrutar de esta distinción.

"Su Majestad ha iniciado hoy un proceso formal para retirar los títulos y honores del príncipe Andrés (...) Ahora será conocido como Andrés Mountbatten Windsor", reza el mensaje difundido por el Palacio de Buckingham en la noche del jueves 30 de octubre.

5. Expulsado de Royal Lodge

El mismo comunicado revela su expulsión definitiva de Royal Lodge: "Hasta la fecha, su contrato de arrendamiento le ha brindado protección legal para continuar residiendo allí. Ahora se le ha notificado formalmente la rescisión del contrato y deberá trasladarse a otra vivienda privada".

Cabe recordar que la semana pasada trascendió que Andrés no había pagado el alquiler de Royal Lodge durante 22 años.

La protección de la Reina

Ser el hijo de Isabel II no le impidió estar en el foco cuando salió a luz que estuvo involucrado en el caso Epstein. No obstante, aunque de forma discreta, Andrés sí tuvo cierta protección de parte de su madre.

En su día, Isabel II lo secundó. La monarca ayudó a su hijo a pagar los más de 14 millones de euros que debía entregar a Virginia Giuffre. El dinero -2,4 millones de euros- no fue a las cuentas bancarias de la australiana, sino a la organización benéfica creada por ella, Victims Refuse Silence, para apoyar a las víctimas de violencia sexual.

La reina Isabel II y su hijo Andrés, en una imagen de archivo. Gtres

En febrero de 2022, se dijo que Isabel II accedía a ayudar a Andrés, siempre que el pago no se hiciera de forma directa a Virginia Giuffre. Casi un mes después, el caso fue formalmente desestimado.

En aquel momento, el objetivo era que Andrés pudiera poner punto final a la parte más oscura de su vida y que la Corona británica dejara de estar en el centro de la polémica. Fue posible solo por un tiempo.

Andrés niega las acusaciones

Aunque se ha visto obligado a renunciar a sus títulos y su hermano Carlos III le ha quitado sus privilegios como miembro de la Corona, Andrés sigue negando las acusaciones que versan en su contra por su implicación con el escándalo sexual de Jeffrey Epstein.

"Como ya he dicho, niego rotundamente las acusaciones contra mí", concluía a Andrés en el comunicado difundido el pasado 17 de octubre, cuando, oficialmente, renunció a sus títulos reales y anunció que dejaría de utilizar el ducado de York.

Polémico apellido

Hoy se le denomina Andrés Mountbatten Windsor. Un nombre que tampoco está exento de polémica.

El apellido Moutbatten, cabe recordar, ha estado rodeado de varios escándalos. Por un lado, y el más grave, por estar asociado a historias de abusos. Lord Mountbatten ha sido vinculado, especialmente tras su muerte, a alegaciones de abuso sexual infantil relacionadas con el escándalo del Kincora Boys' Home en Belfast.

Andrés y el duque de Edimburgo, en una imagen de archivo. Gtres

Lord Louis Mountbatten fue un destacado almirante británico, último virrey de la India y primer gobernador general tras la independencia. Era bisnieto de la reina Victoria y tío materno del príncipe Felipe, lo que le convirtió en figura clave dentro de la Familia Real británica. A lo largo de su vida, mantuvo un estrecho vínculo con la Corona como asesor, diplomático y mentor de varias generaciones de la realeza.

Sobre el apellido, recordar que durante el siglo XX hubo tensiones por el deseo del duque de Edimburgo para que sus hijos portaran ese apellido, en lugar de Windsor, lo que generó disputas internas en la Familia Real.

40 prostitutas

Horas después de que que el rey Carlos III le despojara del título de Príncipe, ha visto la luz una nueva polémica. Según ha revelado el biógrafo real Andrew Lownie en un podcast del Daily Mail, Andrés contrató a 40 prostitutas en un hotel de cinco estrellas en Tailandia. Un viaje que llevó a cabo en 2001, pagado con fondos públicos.

Lownie es autor de la biografía no autorizada El auge y la caída de la Casa de York, que narra la espectacular caída en desgracia de Andrés.

"Hizo traer a 40 prostitutas en el lapso de cuatro días. Todo esto fue posible gracias a diplomáticos y otras personas", ha asegurado. Al ser preguntado por el presentador Vine sobre la afirmación de las 40 prostitutas, el historiador dijo que había sido verificada por múltiples fuentes, incluyendo un corresponsal de Reuters y un miembro de la Familia Real tailandesa.