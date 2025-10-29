Sarah Ferguson, despedida de los dos programas de televisión en los que colaboraba tras ver la luz su 'mail' con Jeffrey Epstein

A finales del pasado mes de septiembre, salió a la luz un correo electrónico que Jeffrey Epstein había intercambiado con Sarah Ferguson (65 años) en el año 2011. En aquel mail, la exesposa del príncipe Andrés (65) se refería al malogrado empresario como "un amigo fiel y supremo".

Durante este mes, las novedades con respecto al caso no han dejado de sucederse. Ferguson se ha visto inmersa en una grave crisis reputacional tras verse vinculada con el pedófilo convicto y ha llegado a perder el respaldo de numerosas organizaciones benéficas británicas.

Ahora, según la información que maneja el Daily Mail, Sarah ha sido despedida de la programación diurna de la cadena ITV. Así, ya no colaborará más en los programas This Morning y Loose Women.

El príncipe Andrés y su exmujer Sarah Ferguson, el pasado septiembre. Reuters

"Fergie -como se le apoda de forma cariñosa- no volverá a aparecer en la ITV, no hay nada previsto para ella", ha revelado una fuente cercana a la cadena al citado medio británico. En esta línea, se aclara que su relación con el canal ha terminado. "Siempre formó parte del grupo, pero ya no", ha añadido.

Sarah Ferguson se había convertido en uno de los rostros más aclamados de la cadena. De hecho, llegó a ser definida como la "la salvadora". "En su momento se depositaron grandes esperanzas en ella; apareció en el programa This Morning como presentadora invitada y colaboradora, así como en Loose Women", ha verbalizado la fuente.

Una ardua realidad la que atraviesa ahora la madre de la princesa Eugenia (35). Y es que apenas unas semanas atrás, la colaboradora del programa Loose Women, Jane Moore, se sinceró sobre la figura de Sarah Ferguson en la cadena ITV.

"La combinación letal de su ingenuidad y su afición por la buena vida siempre la ha convertido en una persona algo impredecible", relató Moore. Ferguson apareció por primera vez en Loose Women en abril de 2023, y una fuente del programa habló este pasado martes, 28 de octubre: "Se llevó muy bien con las demás panelistas y aportó algo diferente".

Sarah Ferguson, en una imagen de archivo. Gtres

Su paso por This Morning también es un asunto a destacar. A finales del año 2023, fue recibida por el exeditor del programa, Martin Frizell, como presentadora invitada.

No es su despido de dúo de programas lo único que ha llevado a Sarah a copar el más absoluto. Unos días atrás, se conoció que el príncipe Andrés y ella estarían presionando para obtener una nueva residencia.

Todo ello, a cambio de abandonar Royal Lodge, la mansión de 30 habitaciones que han ocupado durante más de dos décadas sin pagar alquiler. El rey Carlos III (76), así, les ha ofrecido Frogmore Cottage -antigua residencia de Harry (41) y Meghan Markle (44)- como alternativa habitacional.

Sarah Ferguson y el príncipe Andrés en Ascot, año 2019. Gtres

Aunque inicialmente rechazada por Andrés, la propiedad ha vuelto a estar en consideración. También se ha mencionado Adelaide Cottage, recientemente desocupada por el príncipe Guillermo (43) y Kate Middleton (43), como otra opción viable.

La retirada del ducado de York

Este pasado 17 de octubre, el príncipe Andrés renunció a todos sus títulos reales, incluido el de duque de York. El británico tomó la decisión tras mantener una tensa reunión con el soberano del país.

"Tras una conversación con el Rey y mi familia inmediata y más amplia, hemos llegado a la conclusión de que las continuas acusaciones contra mí distraen del trabajo de Su Majestad y de la Familia Real", rezaba el escrito oficial. "He decidido, como siempre, anteponer mi deber hacia mi familia y mi país", se añadía.

La decisión se tomó unas horas después de salir a la luz las desgarradoras declaraciones que hace Virginia Giuffre del príncipe Andrés en su libro de memorias póstumo, Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice, que vio la luz el 21 de octubre.