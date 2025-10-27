El príncipe Andrés y Sarah Ferguson acceden a abandonar Royal Lodge con la condición de obtener dos casas a cambio

El príncipe Andrés junto a su exmujer, Sarah Ferguson, en una imagen tomada en Ascot, en 2019. Gtres

Importantes novedades las que llegan desde el seno de la Familia Real británica este lunes, 27 de octubre. Después de renunciar a todos sus títulos reales, el príncipe Andrés (65 años) y su exmujer, Sarah Ferguson (66), estarían presionando para obtener una nueva residencia dentro de la finca real.

Todo ello, a cambio de abandonar Royal Lodge, la mansión de 30 habitaciones que han ocupado durante más de dos décadas sin pagar alquiler, según ha revelado Daily Mail.

La propiedad, catalogada como Grado II y ubicada en Windsor Estate, ha sido objeto de creciente escrutinio público tras conocerse que el exduque de York no ha abonado renta alguna desde hace 22 años, como parte de un acuerdo simbólico con la Corona.

Esta situación ha generado malestar entre parlamentarios británicos, que planean abordar el estilo de vida del Príncipe en la Cámara de los Comunes, en medio de los persistentes escándalos vinculados a su relación con el financiero condenado Jeffrey Epstein.

El Príncipe y su exmujer, Ferguson, en un acto público. Gtres

En medio de esta suerte de petición de Andrés y Sarah, el rey Carlos III (76) les ha ofrecido Frogmore Cottage -antigua residencia de Harry (41) y Meghan Markle (44)- como alternativa habitacional.

Aunque inicialmente rechazada por Andrés, la propiedad vuelve a estar en consideración. También se menciona Adelaide Cottage, recientemente desocupada por el príncipe Guillermo (43) y Kate Middleton (43), como otra opción viable.

Ambas casas se encuentran dentro del perímetro de seguridad del Castillo de Windsor, lo que evitaría gastos adicionales en protección o renovación, según el Daily Mail.

Andrés, por su parte, ha expresado su preferencia por permanecer en Windsor o en zonas cercanas a Londres, donde residen sus hijas, las princesas Beatriz (37) y Eugenia (35).

El príncipe Andrés, en una fotografía de archivo. Gtres

Las conversaciones sobre el futuro de Royal Lodge continúan, mientras se discute cuánto alquiler se les cobraría a Andrés y Ferguson en caso de mudanza. Un amigo cercano declara a The Sun que "nadie está realmente seguro de cómo va a suceder en el Palacio todavía".

Expertos señalan que, de concretarse la salida de la expareja, Royal Lodge podría ser asignada a un nuevo inquilino capaz de financiar las renovaciones necesarias, lo que aliviaría la carga económica sobre los contribuyentes.

Este episodio se suma a una serie de controversias que han rodeado al príncipe Andrés en los últimos años, y que han deteriorado su imagen pública.

La presión para que abandone Royal Lodge no sólo responde a cuestiones financieras, sino también a la necesidad de distanciar a la monarquía de los escándalos que han afectado su reputación.

La situación sigue evolucionando, y se espera que en las próximas semanas se definan los términos de la posible reubicación del príncipe y su exesposa.