El plan de las infantas Cristina y Elena con Antonio Resines y su mujer, Ana Pérez-Lorente, que revoluciona las redes sociales

Las infantas Cristina y Elena han compartido un plan cultural junto a Antonio Resines y su mujer, Ana Pérez-Lorente, con la que mantienen una amistad desde sus años de colegio. @museoevolucionhumana

Un nuevo e inesperado plan ha puesto en el foco mediático a las hermanas del rey Felipe VI (57 años) y Antonio Resines (71). Este fin de semana, la infanta Elena (61) y la infanta Cristina (60 años) han disfrutado en compañía del actor una escapada cultural en Burgos.

Juntos han visitado el Museo de la Evolución Humana, también conocida como MEH. A la cita no ha faltado una persona muy especial para ellos: la mujer del intérprete, Ana Pérez‑Lorente (68), amiga íntima de las Infantas desde la época escolar.

Ha sido la propia entidad la que ha mostrado una imagen de sus cuatro destacados invitados en las redes sociales, provocando la sorpresa de muchos usuarios de esta plataforma social.

Antonio Resines y su mujer, Ana Pérez-Lorente, con las infantas Elena y Cristina en su visita al Museo de la Evolución Humana. @museoevolucionhumana

"Muy interesadas por los contenidos"

"Hoy nos han visitado en el Museo de la Evolución Antonio Resines y su mujer Ana Pérez-Lorente, que ha venido acompañada de dos de sus mejores amigas de los años escolares, Sus Altezas Reales doña Cristina y doña Elena de Borbón", ha publicado la entidad en su cuenta oficial de Instagram, donde cuentan con más de 30.000 seguidores.

Como suele suceder en estos casos, el aluvión de likes y comentarios no se ha hecho esperar. "Qué lujazo de visita", "Resines, estás en todas" o "espero que hayan pagado las entradas" son algunos de los comentarios que han compartido los followers del museo.

Las Infantas, según consta en el post, "se han mostrado muy interesadas por los contenidos científicos".

La infanta Cristina anima a su hijo Pablo Urdangarin durante uno de sus partidos de balonmano. Europa Press

El plan de Cristina con el balonmano

Durante la visita, tal y como destacan desde la cuenta de Instagram del Museo Evolución Humana, "han conocido también los yacimientos de Atapuerca".

Asimismo, "han estado acompañadas en el MEH por Rodrigo de la Muñoza, educador del museo y uno de los encargados de ofrecer visitas guiadas. Este museo pertenece a la red de museos de la Junta de Castilla y León y se encuentra en la ciudad de Burgos.

El museo está ubicado en el Paseo Sierra de Atapuerca, muy cerca del centro y de la catedral de la ciudad. Es famoso por albergar una amplia exposición de los restos fósiles y hallazgos originales procedentes de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

En la actualidad es uno de los principales atractivos culturales y científicos de la ciudad y de Castilla y León.

Curiosamente, apenas unas horas antes de su visita a MEH, la infanta Cristina se dejó ver en el último encuentro deportivo de su hijo Pablo Urdangarin (24). El joven, actual jugador de balonmano del BM Granollers, participó en un encuentro contra el Barça. Al partido no faltó su novia, Johanna Zott (22), quien se sentó cerca de su suegra.

Antonio Resines y su mujer, Ana Pérez-Lorente, saludan a las infantas Elena y Cristina en el funeral de Paola Caprile. GTRES

Amistad desde el colegio

La imagen de las hijas de los reyes Juan Carlos I (87) y Sofía (86) compartiendo un plan tan íntimo ha revolucionado las redes sociales y reavivado el interés por una amistad que se remonta a décadas.

La mujer de Antonio Resines y las Infantas se conocen desde la infancia. Los lazos de afecto entre ellas tuvieron su origen en los patios del colegio privado de Puerta de Hierro de Madrid, donde coincidieron.

“Son amigas de mi mujer, nos whatsappeamos”, declaró Antonio Resines en 2024, cuando se le preguntó por el vínculo que une a su esposa con las hermanas del Jefe de Estado.

Una de las últimas veces que se les ha visto juntos a los cuatro fue en junio del pasado año, cuando asistieron al funeral de Paola Caprile, hermana del diseñador Lorenzo Caprile (58). En el sepelio, las infantas, Resines y su mujer fueron fotografiados juntos.

En 2021, cuando el actor permaneció 48 días (23 de ellos en coma) ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid a causa de la Covid-19, este recibió la llamada de la reina Sofía (86), quien se puso en contacto telefónico con él para interesarse por su evolución.