Charles Spencer, hermano de Diana de Gales, revela por qué reescribió el histórico discurso de su funeral en 1 hora y media

Charles Spencer, hermano de Diana de Gales, ha recordado lo mal que lo pasó al preparar el discurso que leyó en su funeral. Montaje de EL ESPAÑOL.

Más de 28 años después de la muerte de la princesa Diana, su hermano, Charles Spencer (61), ha compartido nuevos y conmovedores detalles sobre cómo vivió uno de los momentos más difíciles de su vida: la preparación del discurso que pronunció en su funeral.

En una reciente entrevista en el podcast Rosebud, del escritor y expolítico británico Gyles Brandreth (77), el noveno conde Spencer ha confesado que el panegírico que finalmente leyó en la Abadía de Westminster el 6 de septiembre de 1997 fue muy distinto al que había escrito inicialmente.

Afligido tras perder a su hermana en un accidente de coche mientras se dirigía con su pareja, Dodi Al-Fayed, en el interior de un túnel en París, el aristócrata no se sintió con fuerzas de preparar un escrito. Finalmente lo redactó, pero decidió rehacerlo por completo.

"Escribí algo muy tradicional"

Spencer ha explicado que, al principio, intentó encontrar a otra persona que pudiera leer el discurso en su lugar. “Volé de regreso al Reino Unido desde Ciudad del Cabo", ha recordado. "Estaba viviendo entonces en Sudáfrica, y una azafata muy amable me ayudó, porque estaba destrozado”.

“Tenía una agenda enorme y empecé a buscar entre mis contactos. Pensé: ‘Quiero encontrar a alguien que pueda pronunciar el panegírico’. Llegué hasta la Z y no había encontrado a nadie”, ha revelado.

Nada más aterrizar en Heathrow, uno de los principales aeropuertos de Londres, llamó a su madre, la aristócrata Frances Ruth Shand Kydd, fallecida en 2004, para pedirle consejo.

“Le dije: ‘No sé quién puede hacerlo. Tengo el terrible presentimiento de que tendré que ser yo’. Y ella me respondió: ‘Bueno, serás tú. Tus hermanas y yo lo hemos decidido”, ha relatado en su reciente entrevista, que ha salido a la luz este sábado, 25 de octubre.

A partir de ese momento, Spencer se enfrentó a una tarea que, según sus palabras, lo marcó para siempre. “Al principio escribí algo muy tradicional, con frases del tipo ‘De niña era muy buena en esto’ y cosas así. Pero luego pensé: ‘Esto no tiene sentido. Ella no era así”, confesó.

El emocionante homenaje a Lady Di de su hermano, Charles Spencer, por el 27 aniversario de su muerte

Reescribió el discurso en una hora y media

Fue entonces cuando comprendió que no debía hablar sobre Diana, sino hablar por ella. “Me di cuenta de que mi deber era ser su voz. Yo sabía que, aunque no tenía ningún papel legal, ella me había dejado como tutor de sus hijos”, ha explicado en referencia a sus sobrinos, el príncipe Guillermo (43) y el príncipe Harry (41).

“Esa responsabilidad pesaba sobre mí. El hecho de que su otro padre estuviera vivo no cambiaba lo que yo sentía. Tenía que estar a la altura”.

Con esa determinación, el conde reescribió su discurso en apenas una hora y media, dando forma a uno de los momentos más recordados en la historia reciente de la monarquía británica.

El histórico discurso que leyó Charles Spencer durante el funeral de Diana de Gales en la abadía de Westminster el 6 de septiembre de 1997 resultó ser un alegato en defensa de su memoria de Diana y de su derecho a una vida fuera del asedio mediático.

En él se mostró contundente, emotivo y crítico con los medios de comunicación. Y, de manera velada, también con la familia real británica.

Los príncipes con Carlos de Inglaterra y Charles Spencer, en un homenaje a Lady Di

Fue "la mujer más perseguida"

“Hoy estoy ante ustedes como representante de una familia afligida, en un país de luto y en un mundo en estado de shock. Todos estamos unidos no solo en nuestro deseo de presentar nuestros respetos a Diana, sino más bien en nuestra necesidad de hacerlo", empezó diciendo entonces.

Uno de los fragmentos de su discurso fue interpretado como un reproche al rey Carlos III (76), entonces Príncipe de Gales, y a su madre, la reina Isabel II.

"Nosotros, la familia consanguínea de Diana, haremos todo lo posible para que sus dos notables hijos no tengan que soportar el mismo sufrimiento que tú padeciste, y para ver que sus almas estén seguras, espiritualmente libres y protegidas de una forma que tú no lo fuiste", citaba.

Charles Spencer y Karen Gordon en la boda de Harry y Meghan. Gtres

Eliminó una alusión a Murdoch en su discurso

"Mantendremos viva la lealtad y el respeto hacia ti, más allá de la moda, y de la política de la época, y te llevaremos contigo en los caminos de la vida", añadía.



En referencia al asedio de la prensa, destacó: "Diana era la mujer más buscada del mundo por su belleza, su compasión y sus logros, pero también la más perseguida por los medios. Yo diría que la forma en que fuiste acosada no se la desearía a ningún ser humano”.

Harry y Meghan en Santa Bárbara durante el concierto benéfico One805 Live. Gtres

Spencer también ha revelado que eliminó una parte del texto antes de pronunciarlo, una referencia a Rupert Murdoch (94), magnate de los medios de comunicación y principal accionista de la compañía Fox News, que comprende medios como The Sun y The Times y cadenas de televisión como Fox y Sky.

Dicha alusión, tal y como ha confesado, le resultó “innecesaria”. Aquella decisión formaba parte de su deseo de mantener el equilibrio entre el dolor personal y el respeto institucional en una ceremonia seguida por millones de personas en todo el mundo.

Cabe recordar que el pasado mes de enero, el periódico News Group, propiedad de Murdoch, se disculpó con el príncipe Harry "por la grave intrusión" en su vida privada durante décadas, junto con su difunta madre, como parte de un acuerdo que pone fin a la batalla legal de Harry contra The Sun.

Con estas nuevas declaraciones, el hermano de la princesa Diana de Gales ha vuelto a demostrar que, pese al paso del tiempo, la herida de la pérdida sigue abierta.

Su papel como custodio de la memoria de Lady Di, como muchos la recuerdan, continúa siendo una de sus misiones más personales.