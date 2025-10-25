Del 'selfie' de la reina Letizia a los 'nervios' de Leonor con los chorizos: las anécdotas de la Familia Real en Valdesoto

Este sábado, 25 de octubre, apenas unas horas después de la celebración de los Premios Princesa de Asturias 2025, que este año cumplen su 45º edición, los reyes Felipe VI (57 años) y Letizia (53) y sus hijas han continuado con la agenda de actos programados en el marco de dicho galardones.

El Jefe de Estado y su mujer, acompañados de la princesa Leonor (19) y la infanta Sofía (18), han visitado Valdesoto, en el Concejo de Siero, para hacer entrega del "Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025", dotado con 40.000 euros.

Pasadas las 11:30 horas, todos ellos han hecho su llegada. Vecinos y curiosos del lugar, que cuenta con 1.800 habitantes, llevaban horas aguardando desde bien temprano en la mañana para poder verlos de cerca.

El 'selfie' de la Reina

Tal y como presagiaba el pronóstico meteorológico, el paso de la Familia Real por la localidad asturiana ha transcurrido bajo un cielo gris y unas temperaturas bastante frescas, propias del otoño.

La climatología ha condicionado, por tanto, el atuendo de los Reyes y sus hijas, con sendas gabardinas y, en el caso de Letizia, un outfit de lo más casual: vaqueros y calzado de montaña. Nada ha impedido que la jornada tuviera un carácter alegre y festivo.

Nada más llegar, la Familia Real se ha acercado a saludar a los vecinos. Muchos de ellos esperaban con sus teléfonos móviles para poder inmortalizar el momento.

Ha sido entonces cuando una mujer le ha pedido a Letizia poder hacerse una foto con ella. La monarca, sin dudarlo un segundo, ha cogido el teléfono de alguien para hacer ella misma el selfie. Ha sido uno de los instantes más entrañables de la mañana, marcada por la cercanía de los Reyes y sus hijas.

Teatro y risas

Los vecinos, que llevaban semanas preparando esta cita, se han mostrado encantados de recibir a los Reyes y a sus hijas. Entre las actividades que han podido disfrutar: la representación teatral "El sueñu real", del grupo San Félix.

La pieza costumbrista, escrita por Pepín García y Nacho Fernández, recrea con humor los recuerdos de una familia valdesotina. Y ha arrancado las primeras sonrisas de los Reyes, la Princesa de Asturias y la infanta Sofía. Letizia ha sido la más expresiva: reía a carcajadas.



Encuentro con ganaderos

La visita ha continuado por la Casona de Leceñes, durante la primera estampa costumbrista. Los vecinos han mostrado a la Familia Real cómo se realiza una vara de hierba siguiendo los métodos tradicionales.

En su paseo, pudieron saludar también a un grupo de ganaderos. Felipe VI llegó a acariciar uno de los bueyes de los vecinos Gil y Alejandro González.

Leonor... y el chorizo

También vieron de cerca cómo se elabora el chorizo artesanal. Ha sido entonces cuando la princesa Leonor ha girado la manivela de una de las máquinas que se utilizan para su preparación. "Esto es algo nuevo para mí", ha confesado a las vecinas, sin ocultar los nervios propios de quien maneja por primera vez un artefacto que no conoce.

Su manejo de la embutidora ha sido otro de los grandes momentos de la mañana. Una vez más, la Princesa de Asturias se ha metido a la gente en el bolsillo con su naturalidad y su carácter risueño.

Felipe VI lanza bolos

Asimismo, han presenciado cómo se juega a los bolos asturianos. El rey Felipe se ha animado a coger una esfera y lanzarla. Con muy buen tino, acertó de pleno. Derribó uno de los boles, entre aplausos y miradas de asombro ante su destreza.

Su inesperada soltura con el lanzamiento de bolos ha sido otra de las estampas más reseñables de la visita a Valdesoto, que llevaba 21 años esperando recibir este reconocimiento.

Cabe recordar que no es la primera vez que Felipe VI visita Valdesoto. Ya estuvo en el municipio hace un año, cuando asistió a la boda de su ahijado, Felipe López, que contrajo matrimonio con la gijonesa Lorena Meana.

El Rey prueba un culín de sidra

Los vecinos han mostrado a la Familia Real un sinfín de labores de antaño. La más destacada: la preparación de la sidra. Al Rey le han escanciado un culín de sidra, y no ha dudado en probarlo. La Reina, la Princesa y la Infanta, en cambio, han declinado el ofrecimiento.

A lo que sí se ha animado la Reina ha sido a probar suerte con el mayado de manzanas para la sidra. Así, se la ha visto sujetar el 'mayu' -la vara de madera que se utiliza para machacar manzanas- con firmeza y decisión.

Otro instante anecdótico. Un vecino llamado Miguelín, que hizo la Primera Comunión el mismo día que el rey Felipe VI, ha cumplido uno de sus sueños: Felipe VI le ha firmado el recordatorio que en su día le mandó la Casa Real.

Los regalos: huevos y un cuadro

En su paseo, los Reyes y sus hijas han podido disfrutar de música y bailes tradicionales. El grupo de baile San Félix de Valdesoto, formado por ocho parejas, ha danzado para ellos ante la fachada de la iglesia de Valdesoto.

Tras finalizar su actuación, la Familia Real se ha detenido a charlar unos minutos con ellos. Ya en el interior del templo, han recorrido el edificio, han conocido al párroco y han dejado su rúbrica en el libro de firmas.

Asimismo, les han hecho obsequio de huevos pintos de Pola de Siero, unos huevos pintados a mano con motivos asturianos. Estos suelen elaborarse con motivo de la fiesta tradicional de Asturias que se celebra el martes siguiente al Domingo de Pascua.

Otro de los presentes que les han entregado ha sido un cuadro creado por dos artesanos locales. En ellos se destacan lugares y costumbres de Valdesoto.

Un pueblo con casi 900 viviendas

Fue el pasado mes de septiembre cuando los vecinos de Valdesoto se enteraron de la designación de su parroquia, situada a tan solo 15 kilómetros de Oviedo, como Pueblo Ejemplar de Asturias 2025.

Este rincón de Asturias cuenta con 873 viviendas. Entre ellas, palacios y casonas solariegas. En total, Valdesoto ocupa una extensión de 13,98 kilómetros cuadrados.

Según explica la Fundación Princesa de Asturias, la "verdadera fortaleza" de Valdesoto "reside en la unidad vecinal: una treintena de asociaciones trabajan todo el año para conservar su patrimonio, impulsar la actividad cultural y proteger el entorno que los rodea".