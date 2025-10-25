Musa de Balmain, la muerte de un nieto por tsunami y 35.000 millones: así vivió Sirikit, la reina madre de Tailandia

Sirikit, la reina emérita de Tailandia, ha fallecido a los 93 años. GTRES

La reina madre Sirikit, madre del actual rey de Tailandia, ha fallecido a los 93 años en un hospital de Bangkok. Así lo ha anunciado la Casa Real tailandesa a través de un comunicado.

El escrito precisa que la reina madre murió el pasado viernes, 24 de octubre, y que el rey Vajiralongkorn ya ha emitido una orden real para que su cuerpo sea velado en el Salón del Trono Dusit Maha Prasat del Gran Palacio.

Alejada de la vida pública desde que sufrió un derrame cerebral en 2012, la reina Sirikit fue considerada una de las mujeres más elegantes del mundo.

Clienta de Pierre Balmain

Dicho calificativo se le adjudicó de manera especial en la década de los años 60, cuando deslumbró a Europa vestida por Pierre Balmain en la ambiciosa gira que dio por medio planeta (España fue una de sus visitas) para promocionar su país.

En aquella gira, en la que recorrió un total de 15 países, Sirikit quiso ofrecer una imagen sofisticada y elegante, muy alejada del estereotipo exótico que se tiene en Europa de las royals del sudeste asiático.

Fue así cómo se puso en contacto con el modisto para que confeccionara las piezas de su guardarropa. Balmain no solo visitó a la reina durante más de dos décadas, sino que se convirtió en su colaborador artístico, consejero de imagen y amigo íntimo.

Con los años, Sirikit fue considerada su musa y emblema internacional de elegancia oriental.

La reina Sirikit, en una imagen de archivo. Casa Real de Tailandia.

22 años de amistad con el diseñador

En 1965 entró en la Lista de los Mejor Vestidos de la revista Vanity Fair. "Se ha convertido en un símbolo de la moda no solo en Tailandia, sino en todo el mundo", dijo de ella la precursora del ranking, la especialista en moda Eleanor Lambert.

Su relación con Balmain, por cierto, fue estrecha. Colaboró ​​durante 22 años con el modista francés, convirtiéndose en un referente internacional de estilo.

Tan cercano fue el vínculo que el diseñador, que la definió como “un símbolo viviente del equilibrio perfecto entre Oriente y Occidente”, viajó frecuentemente a Bangkok para trabajar con ella.

La reina lo consideró un amigo personal y un embajador cultural. Gracias a la ayuda que le prestó con sus estilismos, Tailandia fue vista por primera vez como un país referente en alta costura ante Occidente .​​

La colaboración entre ambos dio origen a la creación del traje nacional tailandés contemporáneo. Una reinterpretación de la vestimenta tradicional que aún se utiliza en actos oficiales.

Para honrar su legado, el Museo Textil de la Reina Sirikit de Bangkok inauguró en 2016 la exposición Fit For a Queen.

The Royal Norwegian Embassy in Bangkok extends its deepest condolences on the passing of Her Majesty Queen Sirikit The Queen Mother. We join the people of Thailand in mourning this profound loss and in paying tribute to Her Majesty's enduring legacy. Photo: Scanpix pic.twitter.com/ssdx0xdT0e — Norwegian Embassy in Bangkok (@NorwayInBKK) October 25, 2025

Estudió en Europa

Sirikit Kitiyakara, conocida en su país como Su Majestad la Reina Madre Sirikit de Tailandia, nació en Bangkok el 12 de agosto de 1932 con el título de Mom Rajawongse Sirikit Kitiyakara.

Ya desde sus orígenes fue criada entre algodones. Procedía de una familia de la aristocracia siamesa.

Su padre, el príncipe Nakkhatra Mongkol Kitiyakara, era diplomático y embajador de Tailandia. Por su parte, su madre, Mamá Luang Bua Snidvongs, pertenecía a otra rama noble.

Durante su infancia vivió en varios países, Francia, Inglaterra y Suiza, donde recibió una educación internacional y desarrolló una gran pasión por la música y el arte.​

En sus años de reinado logró establecer lazos con diversas casas reales europeas. Entre ellas, la de España. Los reyes Juan Carlos I (87) y la reina Sofía (86) realizaron una visita oficial a Tailandia en 2006.

O la de Noruega, que ha transmitido sus "más sinceras condolencias" por su fallecimiento a través de la Embajada Real de Noruega en Bangkok. "Nos unimos al pueblo tailandés en el duelo por esta profunda pérdida y en el homenaje al perdurable legado de Su Majestad", han expresado desde su cuenta de X.

Un grupo de tailandeses lamenta el muerta de la reina emérita Sirikit de Tailandia. EFE

35.000 millones de patrimonio

Conoció al joven rey Bhumibol Adulyadej (Rama IX) en París en 1947, cuando ella tenía 15 años y él estudiaba en Suiza. Se casaron el 28 de abril de 1950, tanto en Suiza como en Bangkok. Pocos días después tuvo lugar la coronación real.

Según Forbes, la fortuna del rey y su esposa oscilaba entre los 30 y los 35.000 millones de dólares, administrados por el Crown Property Bureau. Esto situó durante años a Bhumibol Adulyadej como el monarca más rico del mundo.

Entre sus posesiones figuraba un buen número de inversiones inmobiliarias: poseía unos 17.000 edificios y terrenos en Bangkok.

Fue reina consorte de Tailandia durante 66 años. Concretamente, desde 1950 hasta la muerte de Bhumibol en 2016. El rey, que cultivó una imagen de austeridad y de misticismo, era también bastante excéntrico.

Sentía cierta obsesión por las cámaras, la ingeniería y la ciencia. Pasaba horas diseñando planos eléctricos. Incluso patentó un método de recepción de nubes para crear lluvia artificial que aún se utiliza en el país.

Sirikit, la reina madre de Tailandia, en una imagen de 2007. GTRES

Un nieto murió en el tsunami de 2004

Juntos tuvieron cuatro hijos: Maha Vajiralongkorn (Rama X), que nació en 1952 y ascendió al trono en 2016, y las princesas Ubolratana, Sirindhorn y Chulabhorn, nacidas respectivamente en 1951, 1955 y 1957.

También fue una reina muy popular. Promovió el resurgir de las artes tradicionales, la industria textil tailandesa y el turismo cultural.

Tanto la querían en su país que la apodaron “la madre de la Nación” por su trabajo humanitario y por impulsar la cultura tailandesa.

Sirikit, la reina madre de Tailandia, ha fallecido a los 93 años en Bangkok. GTRES

Sufrió un derrame cerebral

Sirikit desarrolló proyectos para comunidades rurales, refugiados birmanos y víctimas del tsunami de 2004, la catástrofe en la que perdió a su nieto, Khun Bhumi Jensen.

El joven, también conocido como Poom Jensen, perdió la vida con 21 años en el tsunami del océano Índico hace 21 años.

También ejerció funciones de regente de Tailandia en 1956, cuando su marido se retiró al monasterio budista, siendo una de las pocas mujeres en la historia del país con ese cargo.​

Desde 2012 su salud se deterioró tras sufrir un derrame cerebral, lo que la apartó casi por completo de la vida pública.

En 2019 fue hospitalizada de forma permanente en Bangkok. Recientemente contrajo una infección sanguínea que provocó su fallecimiento.

Su cumpleaños, el 12 de agosto, se celebra aún como Día de la Madre en Tailandia. Tras darse a conocer la noticia de su deceso, el gobierno ha decretado un año de luto nacional por su muerte.