De las lágrimas de Paloma Rocasolano al "no te aplaudas" de Felipe VI: las anécdotas de los Premios Princesa de Asturias

Este próximo viernes, 24 de octubre, Felipe VI (57 años) y Letizia (53), acompañados de la princesa Leonor (19) y la infanta Sofía (18), presidirán la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025. Una fecha marcada en rojo en el calendario de los Borbón Ortiz, pues es de las pocas citas -y una de las favoritas de la Reina- a las que acude la Familia Real al completo.

Tampoco falta la emérita Sofía (86), quien atiende el acto desde el Palco Real del Teatro Campoamor de Oviedo. La gala de los Premios Princesa de Asturias, además, es de las pocas citas públicas en las que se puede ver a Paloma Rocasolano (73), la madre de la reina Letizia.

La abuela materna de la princesa Leonor, precisamente, ha protagonizado una de las inolvidables anécdotas de los galardones.

A continuación, el momento que llenó de orgullo y felicidad a la suegra de Felipe VI y otros instantes inolvidables de los Premios Princesa de Asturias.

1. El lapsus de Felipe VI y el beso de Letizia

Felipe VI y Letizia en la gala de 2014. Casa Real

Viernes, 24 de octubre de 2014. Felipe VI y Letizia presidían por primera vez la gala como Reyes de España. Pero más allá de este debut, lo que más se recuerda de esta gala es el lapsus del monarca al final de la gala. "Quedan convocados los Premios Príncipe de Asturias 2015", expresó el soberano.

Un fallo que no pasó inadvertido, pues Felipe VI debió haber dicho "los Premios Princesa de Asturias", puesto que en ese momento la princesa Leonor ya ostentaba el título.

Un lapsus que Felipe advirtió al instante y al que reaccionó con una sonrisa. El mismo gesto mantuvo Letizia, quien además respondió con un cariñoso gesto. La Reina, que en esta gala -celebrada en su tierra- es donde suele mostrarse más espontánea y natural, le dio un cariñoso beso a su marido.

2. Las lágrimas de Paloma Rocasolano

Paloma Rocasolano, visiblemente emocionada en los Premios Princesa de Asturias 2019. TVE

La gala de 2019 es, si cabe, la más memorable. Entonces, oficialmente, la heredera tomó el relevo de su padre y dio su primer discurso en los Premios Princesa de Asturias. Tenía 13 años y con una perfecta dicción y ante la mirada de 1.200 personas pronunció 416 palabras.

Un discurso en el que destacó la figura de su abuela paterna, la reina Sofía, quien emocionada la miraba desde el Palco Real. La Emérita, al escucharla, no dudó en lanzarle un beso con la mano.

Sus palabras, casi de principio a fin, también emocionaron a su abuela materna. Paloma Rocasolano no pudo contener las lágrimas y en determinado momento, incluso, tuvo que ayudarse con sus manos para reponerse. La madre de Letizia, así, era testigo del camino que trazaba Leonor como heredera de la Corona española.

3. La relación sentimental de Telma Ortiz

Telma Ortiz, la hermana de la reina Letizia, se separa de Gavin Bonnar tras seis años juntos y una hija en común

El 18 de octubre de 2019, Telma Ortiz (51), al igual que su madre, Paloma Rocasolano, y su fallecida abuela paterna, Menchu Álvarez, no quiso perderse el debut su sobrina Leonor.

Aquella edición fue especialmente significativa para la familia, no solo porque la heredera al trono pronunció su primer discurso en los Princesa de Asturias. También porque la hermana de Letizia rompía con su discreción y se presentaba, oficialmente, como pareja de Robert Gavin Bonnar. Eligió los Princesa de Asturias para hacer oficial una relación que ya no existe. Hace apenas un mes trascendió que ella y el abogado habían puesto fin a su historia de amor.

Cabe puntualizar que desde ese 18 de octubre de 2019, Telma Ortiz no ha vuelto a los Premios Princesa de Asturias.

4. "No te aplaudas"

La princesa de Asturias en el momento en el que su padre le ha comentado que no se aplauda a sí misma. TVE

Desde 2019, la princesa Leonor no ha fallado en su discurso. En 2022, después de 78 días en Gales, donde cursaba el Bachillerato Internacional, aterrizó en Oviedo para presidir los galardones que llevan por nombre el título que ostenta.

En el discurso de aquel año, la heredera puso en valor la figura de los jóvenes, a quienes comunicó que es consciente de que "la situación no es fácil". Tras sus palabras, Leonor recibió un fuerte aplauso.

En medio de la ovación, abandonó el atril y al sentarse a la derecha de su padre, se unió a los aplausos. Un gesto, presumiblemente fruto de los nervios, que intentó frenar su padre. "No te aplaudas a ti misma", le dijo Felipe VI con una carcajada cómplice. Al instante, Leonor dejó de hacerlo y le pidió "perdón".

5. El tierno saludo de Letizia a su madre

Letizia saludando a su madre, Paloma Rocasolano, en el pasillo del Teatro Campoamor. EFE

En 2024, Paloma Rocasolano volvió a protagonizar una de las anécdotas de la gala. Esta vez, de la mano de su hija Letizia.

En el momento en que los Reyes desfilaron por el pasillo central del Teatro Campoamor, antes de sentarse en el escenario y tras un caluroso aplauso a la Emérita, la Reina se detuvo unos segundos para saludar a su madre.

Un gesto espontáneo en el que Letizia, por un breve instante, se mostró más en su rol de hija que en su papel de Reina.

Premios Princesa de Asturias 2025

A las 18:30 de este próximo viernes, 24 de octubre, comenzará la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025, presidida por los Reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

En esta edición serán galardonados Byung-Chul Han, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades; Eduardo Mendoza, Premio Princesa de Asturias de las Letras; Douglas Massey, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales; Graciela Iturbide, Premio Princesa de Asturias de las Artes; o Serena Williams, Premio Princesa de Asturias de los Deportes.

Por otro lado, Museo Nacional de Antropología de México, Premio Princesa de Asturias de la Concordia; Mary-Claire King, Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica; y Mario Draghi, Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional.