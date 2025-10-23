Nuevo varapalo para el príncipe Andrés: podría ser citado a declarar en Estados Unidos por su amistad con Jeffrey Epstein

El príncipe Andrés en una fotografía en 2021 en Windsor. Gtres

La figura del príncipe Andrés (65 años) vuelve a estar en el centro del escándalo internacional, después de que anunciara su renuncia a todos los títulos reales.

El Congreso de Estados Unidos ha anunciado este pasado miércoles, día 22, su intención de citarlo a declarar en el marco de la investigación sobre la red de abusos sexuales liderada por el magnate Jeffrey Epstein.

Ha sido la congresista Stephen Lynch, miembro del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, quien ha hecho pública esa cita del Príncipe ante la justicia.

Andrés de York en una imagen de archivo. Gtres

"Estamos sumamente interesados en escuchar al príncipe Andrés sobre su implicación en todo esto". Lynch ha declarado esto en el marco de una entrevista con la BBC.

Ha confirmado así esta congresista que el comité busca esclarecer el papel del miembro de la realeza en los hechos denunciados por varias víctimas.

Aunque Andrés no está legalmente obligado a comparecer ante el Congreso por tratarse de un ciudadano británico, su negativa a hacerlo podría intensificar las sospechas y alimentar el debate público sobre su responsabilidad.

El detonante de esta nueva oleada de presión ha sido la publicación de las memorias póstumas de Virginia Giuffre, una de las principales denunciantes del caso Epstein.

Giuffre, que falleció en abril de este año, asegura en su testimonio que fue obligada a mantener relaciones sexuales con el príncipe Andrés en al menos tres ocasiones cuando aún era menor de edad.

Según sus palabras, dichas situaciones se produjeron por orden directa de Epstein, y en uno de los encuentros llegó a temer por su vida.

El hermano de Carlos III en una fotografía tomada en 2019. Gtres

Estas revelaciones han reactivado el interés judicial y político en Estados Unidos por esclarecer el papel del duque de York en la trama.

Mientras tanto, el príncipe Andrés permanece recluido en Royal Lodge, su residencia en Windsor, evitando apariciones públicas y manteniendo un perfil bajo.

El pasado sábado, emitió un comunicado en el que anunciaba su renuncia al título de duque de York, una decisión que busca evitar que su situación personal perjudique a la monarquía británica.

Sin embargo, para muchos sectores conservadores del Reino Unido, esta medida resulta insuficiente. Algunas voces incluso han pedido su expulsión del país, argumentando que su presencia representa una amenaza para la credibilidad de la institución.

Cabe recordar que el príncipe Andrés ya intentó defender su inocencia en una entrevista concedida en noviembre de 2019 al programa Newsnight de la BBC.

Aquella aparición, lejos de aclarar su posición, generó aún más dudas. Sus respuestas vagas y contradicciones fueron duramente criticadas, y la entrevista fue considerada por muchos como un error estratégico.

Desde entonces, su papel dentro de la Familia Real ha sido cada vez más reducido, y sus apariciones públicas prácticamente inexistentes.

El congresista Lynch ha insistido en que el testimonio del Príncipe es clave para avanzar en la investigación.

"Hemos entrevistado a media docena de supervivientes. Todas ellas tienen algún vínculo con Virginia Giuffre, y sus memorias refuerzan ese lazo. Para quienes hemos escuchado el dolor y la angustia de estas mujeres, tanto demócratas como republicanos, es fundamental hablar con todos los implicados", afirma.

La comisión busca no solo esclarecer los hechos, sino también ofrecer justicia a las víctimas y entender el alcance de la red de abusos que Epstein construyó durante años.

La investigación del Congreso estadounidense se ha intensificado tras la aparición de nuevos documentos y testimonios que vinculan a figuras públicas con el entorno de Epstein.

En este contexto, el nombre del príncipe Andrés vuelve a resonar con fuerza, y su posible comparecencia ante los legisladores estadounidenses podría marcar un punto de inflexión en el caso.

Aunque no existe una obligación legal para que viaje a Estados Unidos, la presión mediática y política podría empujarlo a colaborar.

La monarquía británica, por su parte, enfrenta un nuevo desafío reputacional. La relación entre Andrés y Epstein ha sido una sombra persistente sobre la Casa Real desde que el escándalo salió a la luz.

Con Carlos III (76) al frente de la Institución, el intento de distanciarse del hermano menor parece claro, pero el impacto de las nuevas revelaciones podría tener consecuencias duraderas.