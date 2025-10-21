El príncipe Andrés, moroso: no ha pagado el alquiler de Royal Lodge, su mansión de 30 habitaciones, durante 22 años

Nuevo revés para el príncipe Andrés (65 años). En plena polémica por las acusaciones que ha recibido en las memorias póstumas de Virginia Giuffre y tras renunciar a todos sus títulos reales, ha trascendido que el hermano del rey Carlos III (76) no ha pagado el alquiler de su mansión Royal Lodge durante 22 años.

Según The Times, una copia sin editar de su contrato de arrendamiento muestra que, si bien pagó un millón de libras para arrendar la propiedad en 2003, gastó alrededor de 7,5 millones de libras por las reformas completadas en 2005, ha pagado solo una pequeña parte de alquiler desde 2003, año que tomó posesión de la propiedad.

Se entendía que Andrés había pagado un 'alquiler nominal' de 260.000 libras al año desde 2003, además de comprometerse a financiar la renovación de la propiedad.

Imagen de archivo del príncipe Andrés.

Se le concedió un contrato de arrendamiento de 75 años a cambio de un pago único de 1 millón de libras. Se creía que su alquiler superaba las 260.000 libras esterlinas al año, con el requisito legal de mantener la propiedad en buen estado. Sin embargo, fuentes de Windsor dicen a los medios británicos que ha tenido dificultades para mantenerla.

La Crown Estate, que administra las propiedades de la Corona, ha entregado una versión no redactada del contrato de arrendamiento a The Times, tras las exigencias de diputados y activistas.

En el mismo, se explica: "El acuerdo del Príncipe también incluye una cláusula que establece que la Crown Estate tendría que pagarle alrededor de 558.000 libras si renunciara al arrendamiento. Una 'suma compensatoria' de 185.865 libras al año se le debería a Andrés hasta que cumpliera el año 25 del acuerdo, en 2028".

Los medios británicos, tras contactar con fuentes cercanas, se hacen la siguiente pregunta: ¿Cómo el hermano del Rey puede permitirse tener una propiedad de 30 habitaciones, con unos costes de funcionamiento multimillonarios?

Según el Daily Mail, el príncipe Andrés no recibió una herencia significativa de Isabel II. Aunque los detalles del testamento de la Reina nunca se hicieron públicos, se cree que no obtuvo fondos suficientes para mantener un estilo de vida lujoso.

Tampoco habría recibido una alta suma de dinero de su abuela, la Reina Madre, quien anteriormente vivía en Royal Lodge. Ahora, el que fuera marido de Sarah Ferguson (66) tampoco cuenta con una asignación personal del rey Carlos ni financiación pública.

El citado periódico recuerda que el soberano ha intentado convencer a su hermano menor para que se mude de la mansión. Una opción es Frogmore Cottage, desocupada por el príncipe Harry (41).

Carlos III cree que muchos de los problemas de Andrés, sobre todo aquellos que lo llevaron a sentirse atraído por Jeffrey Epstein, tienen que ver con su afán de perseguir un estilo de vida que no puede permitirse.

El príncipe Andrés, por su parte, insiste en que tiene un contrato de arrendamiento inamovible sobre la casa. Y mientras pague el alquiler, el Rey no tiene derecho legal a expulsarlo.

Hasta ahora se había asumido que Andrés había estado recurriendo a inversiones personales y legados familiares para financiar la propiedad.

Royal Lodge, situado en Windsor Great Park, fue el hogar de la Reina Madre y tras su muerte, se le alquiló al príncipe Andrés. La Corona aprobó el acuerdo, argumentando que su ubicación y "problemas de seguridad" hacían difícil alquilarlo en el mercado inmobiliario abierto.

Colaboración con la Justicia

Casi al mismo tiempo que ha trascendido la noticia de su impago, se ha conocido que la coautora del libro póstumo Virginia Giuffre, quien acusó al príncipe Andrés de abusos sexuales, insta al hijo de Isabel II a explicar lo que sabe sobre la supuesta red de tráfico de menores de Jeffrey Epstein.

Amy Wallace, que trabajó cuatro años junto a Giuffre en el libro Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice ha recordado que el Príncipe "indicó en su día que estaba dispuesto a ayudar a los investigadores en Estados Unidos, pero nunca estuvo disponible, por alguna razón".

Virginia Giuffre, la mujer que acusó al príncipe Andrés y al pedófilo Jeffrey Epstein de abusadores sexuales, se suicidó el pasado 25 de abril. Gtres

"Es algo que aún podría hacer", ha dicho Wallace al programa Newsnight. "Podría decir: 'Sigo negando haber estado implicado, pero estuve en esas casas, en esa isla y en ese avión; vi cosas y sé cuánto han sufrido esas mujeres, y quiero compartir lo que vi", ha sugerido.

En el libro, Giuffre, que se suicidó el pasado abril a los 41 años, relata cómo fue captada de adolescente por Epstein y su pareja, Ghislaine Maxwell (63).

Según el relato, el primer encuentro de Giuffre con el hermano de Carlos III, cuando ella tenía 17 años, habría tenido lugar en Londres. El segundo en Nueva York y el tercero, en la isla privada de Epstein en el Caribe, en lo que describió como "una orgía" con otras jóvenes.

Wallace ha explicado que Giuffre "quería que todos los hombres a los que fue entregada en contra de su voluntad rindieran cuentas" y el Príncipe es uno de ellos.

La escritora ha asegurado que su amiga habría visto "como una victoria" que Andrés renunciara al uso de todos sus títulos.

El príncipe Andrés, que alcanzó en 2022 un acuerdo económico extrajudicial millonario con Giuffre, mantiene que nunca tuvo relación con ella y que desconocía cualquier actividad ilícita de Epstein. No obstante, aumenta la presión en el Reino Unido para revocarle formalmente sus privilegios e investigar qué sabía la familia real en aquella época.