El estilo 'gentleman' de Moulay Hassan en un evento en Rabat: los detalles y sus significativos pasos como heredero

Moulay Hassan (22 años) está cada vez más presente en la agenda real. Su vida institucional comenzó con apenas ocho años, pero ha sido en los últimos tiempos, sobre todo tras alcanzar la mayoría de edad, cuando se ha convertido en la mano derecha de su padre, Mohamed VI de Marruecos (62).

Así, este pasado domingo, 19 de octubre, el heredero al trono alauita, acudió al Longines Global Champions Tour, celebrado en Rabat. Una prestigiosa competición que refuerza la posición de Marruecos como actor clave en el calendario ecuestre internacional, en el que el heredero acaparó todas las miradas por su imagen y estilismo gentleman.

Moulay asistió al acto con un traje de raya diplomática en color azul marino, a juego con su corbata. Como complemento, un pañuelo blanco en el bolsillo de la chaqueta a tono con la camisa.

Moulay Hassan en el Longines Global Champions Tour. Getty Images

Combinó el look con unos mocasines clásicos negros. Le dio el toque final a su outfit con unas gafas de sol retro que están en tendencia. Además, un reloj fino en su muñeca izquierda.

Respecto a sus estilismos, cabe puntualizar que Moulay Hassan ha convertido los relojes en un complemento infalible. Una pasión adquirida y patentada entre los reyes alauitas. Tanto su padre, Mohamed VI, como su fallecido abuelo, Hassan II, han lucido exclusivos y costosos relojes que los han puesto en el foco de la polémica

Este pasado domingo, el hijo de Mohamed VI se decantó por un estilismo acorde para quien se perfila como el futuro líder de una monarquía mucho más moderna. El hijo de Mohamed VI, además, se dejó ver seguro de sí mismo y muy desenvuelto.

A su llegada a la Villa Ecuestre fue recibido por Moulay Abdellah Alaoui, presidente de la Real Federación Ecuestre Marroquí, antes de pasar revista a una formación de la Guardia Real. Posteriormente, el heredero se encontró con las autoridades allí presentes.

Moulay Hassan lució un traje de raya diplomática en color azul marino. Getty Images

Tras ello, Moulay se dirigió al Salón Real, donde observó las etapas finales de esta competición de saltos de alto nivel.

Posteriormente, entregó el Gran Premio del Longines Global Show Jumping Tour, Rabat 2025, a la atleta más joven en la historia de esta competición. Se trata de Anastasia Nielsen, nacida el 13 de abril de 2006, quien compitió a lomos de Action Man por el Principado de Mónaco.

El que está llamado a ser el Rey de los marroquíes está cada vez más presente en la vida pública y política de Marruecos. En los últimos meses ha asumido un papel diplomático de mayor peso, ejerciendo funciones sin consejo asesor. A día de hoy, él es el rostro más visible de la monarquía alauita.

Moulay Hassan, además, está apostando por el deporte para impulsar la economía local, con torneos internacionales de primer orden como el Longines Global Champions Tour. También el rally de Marruecos.

Si bien es el heredero al trono y se ha preparado para ello desde que es un niño, Moulay, sobre todo, ha adquirido un importante rol dentro de la monarquía por el delicado estado de salud de su padre.

El monarca alauita está allanando el camino a su hijo, quien en los últimos meses se ha repartido la agenda de su padre con sus tíos. Moulay, incluso "ya ha elegido a sus propios jefes militares, el futuro jefe de la (DEGED), el servicio de espionaje, y su equipo personal de asesores", según ha explicado un agente de la inteligencia de un país occidental.

صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس الجائزة الكبرى للرباط 2025



HRH Crown Prince Moulay El Hassan Chairs 2025 Longines Global Champions Tour Show Jumping Rabat Grand Prix pic.twitter.com/wMjAU6RUoT — TheMoroccanMonarchy (@M_RoyalFamily) October 19, 2025

Se ha estado formando para el cargo y ya ha demostrado que está preparado para tomar las riendas. Moulay, primero en la línea de sucesión al trono, está llamado a reinar bajo el nombre de Hassan III.