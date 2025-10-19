Nuevas acusaciones sobre el príncipe Andrés: pidió que se investigara a Virginia Giuffre para sacar sus "trapos sucios"

La familia de Virginia Giuffre, presunta víctima de abuso sexual por parte del príncipe Andrés (65), ha pedido al rey Carlos III (76 años) que despoje a su hermano de los títulos y otros privilegios que aún mantiene.

La petición del entorno de la estadounidense, que se suicidó el pasado mes de abril a los 41 años, se produce después de haberse conocido este domingo, 19 de octubre, las nuevas acusaciones que pesan contra él.



Varios medios británicos divulgan hoy que el príncipe buscó información personal de Giuffre después de que ésta le acusara de obligarla a tener sexo en tres ocasiones, una de ellas cuando era menor.

El nuevo libro sobre el príncipe Andrés relata la historia de los vínculos de los York con Jeffrey Epstein. GTRES

El hermano de Giuffre: "Era una heroína"

El tabloide Mail on Sunday, que ya publicó hace años una polémica foto del príncipe con Virginia Giuffre en una casa de Londres, ha asegurado este domingo que Andrés pidió a un agente de su servicio de protección policial que la investigara, después de proporcionarle la fecha de nacimiento y el número de la seguridad social de la estadounidense.



También el The Sunday Telegraph informó de que el príncipe Andrés trató de "sacar los trapos sucios" de Giuffre investigando su pasado.



En declaraciones a la cadena BBC, el hermano de Giuffre, Sky Roberts, ha celebrado la progresiva degradación y borrado del príncipe Andrés de la vida pública, ya que "reivindica" a su hermana, a la que calificó de "heroína".



"Pedimos al rey que, potencialmente, dé un paso más y le quite a Andrés el (título) de príncipe. Creo que todos los implicados en esto deberían tomar alguna decisión. Deberían asumir algún tipo de responsabilidad por estos supervivientes", ha expresado Roberts al citado medio.



Andrés, el tercer hijo de la difunta Isabel II, anunció el pasado viernes, 17 de octubre, que renunciaba a todos sus títulos y honores reales para evitar que las acusaciones que versan sobre él "distraigan" del trabajo de la familia real, de acuerdo con un comunicado emitido por el Palacio de Buckingham.

Guillermo de Gales y Kate Middleton. Gtres

El príncipe Guillermo toma partido

Por su parte, The Sunday Times ha revelado que el príncipe Guillermo, heredero al trono británico, "no está satisfecho" con la decisión adoptada por su tío.

Al parecer, el Príncipe de Gales quiere medidas más contundentes, entre las que se incluye que no asista a su futura coronación como rey y otros actos de la familia real.



El hasta entonces duque de York se refería a una larga lista de escándalos en los que se ha visto involucrado en los últimos años por su relación con el magnate estadounidense y pedófilo convicto Jeffrey Epstein, así como con un presunto espía chino.

El príncipe Andrés y su exmujer Sarah Ferguson, el pasado septiembre. Reuters

Aún reside en Windsor



El hermano del soberano mantiene el título de príncipe, ya que éste se concede automáticamente por nacimiento y solo puede ser revocado por una orden del rey Carlos III.

Por otra parte, cabe destacar que aún reside en el Royal Lodge, ubicado en los terrenos del castillo de Windsor (a las afueras de Londres), de 30 habitaciones.



La presión sobre Andrés aumentará la próxima semana con la publicación el martes del libro Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice (Chica de nadie: Memorias de sobrevivir al abuso y luchar por la justicia), coescrito por Giuffre con Amy Wallace, y que verá la luz el próximo 21 de octubre.



Según extractos de esta obra póstuma publicados el pasado jueves en The Guardian, Giuffre acusa al príncipe de comportarse "como si tener sexo conmigo fuera su derecho por nacimiento".

Virginia Giuffre, la mujer que acusó al príncipe Andrés y al pedófilo Jeffrey Epstein de abusadores sexuales, se suicidó el pasado 25 de abril. GTRES

Virginia Giuffre relata su "orgía" con Andrés



Giuffre relata encuentros con el príncipe en Londres, Nueva York y la isla privada de Epstein -muerto en prisión en 2019- en las Islas Vírgenes, cuando era menor de edad y coaccionada por Epstein y su colaboradora Ghislaine Maxwell, condenada por tráfico sexual en Estados Unidos.



En noviembre de 2019, el duque de York negó categóricamente en una entrevista con la BBC haber conocido a Giuffre o mantenido relaciones sexuales con ella. Sin embargo, el relato de la estadounidense es bien distinto.

En sus memorias, esta asegura que tuvo varios encuentros sexuales con el hermano de Carlos III, incluida una orgía "con ocho chicas más" que "parecían menores de 18 años".



Como consecuencia de la polémica, el príncipe Andrés se retiró de la vida pública. En febrero de 2022, llegó a un acuerdo extrajudicial millonario con ella, sin admitir ninguna responsabilidad. Hasta el pasado viernes ha mantenido sus títulos.





