El escalofriante relato de Virginia Giuffre sobre sus encuentros sexuales con el príncipe Andrés

Dentro de apenas cinco días saldrá a la luz el libro más incómodo para el príncipe Andrés (65 años). Uno que retrata, de manera cruda y con todo lujo de detalles, cómo fueron los encuentros íntimos entre Virginia Giuffre y el hermano del rey Carlos III de Inglaterra (76).

En sus próximas memorias póstumas, la mujer que acusó al duque de York de abusos sexuales describe con todo lujo de detalles sus citas con el royal, al que conoció cuando tenía 16 años.

Giuffre, quien se suicidó el pasado 25 de abril los 41 años, realiza estas afirmaciones en un fragmento de Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice, que se lanzará el próximo 21 de octubre.

Epstein, "un máximo depredador"

En su autobiografía, de la que el diario británico The Guardian ha adelantado un extracto íntegro, Virginia Giuffre recuerda el día en que conoció a Jeffrey Epstein.

El magnate, al que califica como un "máximo depredador", la reclutó en Mar-a-Lago, "unas semanas antes de cumplir 17 años".

También relata cómo fue traficada con una sucesión de hombres ricos y poderosos, y cómo todos sabían lo que estaba pasando.

Al magnate lo vio por primera vez en su mansión de El Brillo Way, en West Palm Beach, cuya fachada entonces era "de un rosa chillón, el color del Pepto-Bismol".

Él tenía 47 años, "casi tres veces mayor que yo". Y las paredes de su dormitorio estaban "repletas de fotos y cuadros de mujeres desnudas".

En el fragmento del libro que ha adelantado The Guardian, Giuffre cuenta cómo el financiero y su pareja, Ghislaine Maxwell (63), hicieron un trío.

"Buscó un vibrador"

"Maxwell se quitó la ropa (...) detrás de mí, bajándome la cremallera de la falda y sacándome el polo (...) Epstein y Maxwell riéndose de mi ropa interior, que estaba salpicada de corazoncitos. 'Qué monada, todavía usa bragas de niña', dijo Epstein", desvela en el libro.

"Buscó un vibrador y lo metió entre mis muslos, mientras Maxwell me ordenaba que le pellizcara los pezones a Epstein mientras ella se frotaba los suyos y los míos", rememora en su duro testimonio.

Giuffre cuenta cómo Epstein le contó que le gustaban "las chicas traviesas", o que le entregaba dinero en efectivo tras sus encuentros íntimos.

"Me ofreció un fajo de billetes, probablemente 2.500 dólares. 'Usa esto', dijo, "para alquilarte un apartamento", recuerda.

"Creía que tener sexo conmigo era un derecho"

Epstein y Maxwell comenzaron a "prestar" a Virginia "a amigos poderosos", incluido el príncipe Andrés. Se vieron por primera vez el 10 de marzo de 2001.

Ese cara a cara tuvo lugar en la casa de Maxwell en Londres. Y tras haber posado para una fotografía con él tomada con su Kodak FunSaver que ha dado la vuelta al mundo.

El duque de York tenía entonces 41 años. Ella, 17. "Mis hijas son un poco menores que tú", le dijo al verla.

Después de salir a cenar y bailar en el popular local londinense Tramp, -donde Andrés la sacó a bailar-, la pareja de Epstein le dijo: "Cuando lleguemos a casa, debes hacer por él (el príncipe Andrés) lo que haces por Jeffrey", escribió.

Fue entonces cómo, de regreso a su vivienda, Maxwell y Epstein "se despidieron y subieron, indicándome que era hora de que me encargara del Príncipe".

"Desde entonces, he reflexionado mucho sobre su comportamiento", narra Giuffre en el libro que saldrá a la venta seis meses después de haberse suicidado.

"Era bastante amable, pero seguía creyéndose con derecho, como si creyera que tener sexo conmigo era su derecho de nacimiento", relata Virginia Giuffre.

"Nos desnudamos"

Según desliza Giuffre, en aquel primer encuentro, el Príncipe no le causó mala impresión: "Estaba relativamente en forma, con el pelo castaño y corto y ojos juveniles".

Del royal sabía entonces que era conocido como el "playboy" de la Familia Real británica.

"Cuando vi que Epstein lo llamaba "Andy", empecé a llamarlo así también", recogen las memorias. En esa cita, él "estuvo especialmente atento a mis pies, acariciándome los dedos y lamiendo mis arcos".

Tal y como detalla en su biografía, Giuffre le preparó un baño caliente al duque de York. "Nos desnudamos y nos metimos en la bañera, pero no nos quedamos mucho tiempo porque el Príncipe estaba deseando llegar a la cama".

15.000 dólares tras su cita con Andrés

"Era la primera vez que me pasaba, y me hacía cosquillas. Me preocupaba que quisiera que yo le hiciera lo mismo. Pero no tenía por qué preocuparme", escribe Giuffre .

Y añade: "Parecía tener prisa por tener relaciones sexuales. Después, me dio las gracias con su marcado acento británico. Si mal no recuerdo, todo duró menos de media hora".

A la mañana siguiente, Maxwell supuestamente le dijo: "Lo hiciste bien. El príncipe se divirtió".

Como 'premio' a su citado 'buen hacer', "Epstein me daría 15.000 dólares por atender al hombre al que los tabloides llamaban 'Randy Andy".

"Éramos marionetas"

La segunda vez que Giuffre alegó haber tenido relaciones sexuales con el príncipe Andrés fue un mes después de su primer encuentro, en abril de 2001. El escenario: la casa de Epstein en Nueva York.

"Otra de sus víctimas, Johanna Sjoberg, llegó poco después", cita Giuffre en sus memorias. "Maxwell le anunció al príncipe que le había comprado un regalo de broma: una marioneta idéntica a él. Sugirió que nos fotografiáramos con ella. El príncipe y yo nos sentamos juntos en el sofá, y Maxwell puso la marioneta en mi regazo, colocando una de sus manos sobre uno de mis pechos".

"Luego puso a Sjoberg en el regazo del príncipe, y el príncipe puso su mano sobre el pecho de Sjoberg. El simbolismo era imposible de ignorar. Johanna y yo éramos las marionetas de Maxwell y Epstein, y ellas movían los hilos", añade.

Una orgía con "otras ocho chicas"

La tercera vez que tuvo relaciones sexuales con el príncipe Andrés, explica en la biografía, no recuerda con precisión la fecha.

Pero sí guarda un recuerdo preciso del lugar: una isla de 72 acres que Epstein poseía en las Islas Vírgenes. Se trata de "el santuario privado, justo al lado de la isla de Santo Tomás, se llamaba Little Saint James".

Al llegar, pensó erróneamente que en esta ocasión que en la cita iban a ser "solo nosotros dos". Pero el panorama se presentó bien distinto: "Fue una orgía”.

Para entonces, Giuffre ya había cumplido la mayoría de edad. "Tenía unos 18 años", dije en una declaración jurada en 2015", recuerda la autora en su trabajo editorial póstumo.

"Epstein, Andy, unas ocho chicas más y yo tuvimos relaciones sexuales. Las demás parecían menores de 18 años y no hablaban inglés", relata sobre el papel.

El acuerdo entre Giuffre y Andrés

Virginia Giuffre se suicidó el 25 de abril de 2025. Tres años antes, en febrero de 2022, sus abogados obtuvieron un acuerdo con el príncipe Andrés.

Este se realizó sin ninguna admisión de responsabilidad por su parte. En la actualidad sigue negando las acusaciones de Giuffre.

En su acuerdo extrajudicial con Giuffre incluía una declaración en la que expresaba su pesar por su asociación con Epstein. Pero no contenía ninguna admisión de responsabilidad ni disculpa.