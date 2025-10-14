Beatrice Borromeo y Pierre Casiraghi se convierten en padres por tercera vez: el significativo nombre de la niña

Beatrice Borromeo y Pierre Casiraghi en el Festival de Cannes, en 2024. Gtres

Beatrice Borromeo (40 años) y Pierre Casiraghi (38) están de enhorabuena. Tras 10 años de matrimonio y dos hijos en común, se han convertido en padres por tercera vez. En esta ocasión, de una niña, a la que han llamado Bianca Carolina Marta, un nombre con un significado muy especial para toda la familia.

Ha sido el medio francés Paris Match el responsable de comunicar que Beatrice Borromeo y Pierre Casiraghi se han convertido en familia numerosa. La noticia, que ha trascendido este lunes, 13 de octubre, llega casi tres meses después de que la pareja celebrara su décimo aniversario de matrimonio.

Beatrice Borromeo y Pierre Casiraghi han elegido para su hija un nombre cargado de significado. Por un lado, es un tributo a Carolina de Mónaco (68), su abuela paterna. Por otro, a Marta Marzotto, diseñadora e icono italiano y quien fue la abuela de Beatrice. Además, el nombre Bianca, de origen italiano, simboliza la luz, la pureza y la nobleza espiritual.

Beatrice Borromeo y Pierre Casiraghi en un acto público. Gtres

Bianca Carolina Marta es la primera niña de Beatrice y Pierre. El matrimonio se estrenó en la paternidad en 2017 con el nacimiento de Stefano (8). Un año después, dieron la bienvenida a Francesco (7).

Hasta ahora, la familia no se ha hecho eco de la buena nueva. La Casa Grimaldi siempre se ha caracterizado por su discreción y así, cabe recordar, se manejó el embarazo de Beatrice Borromeo. Los rumores comenzaron en mayo de este mismo año, cuando la italiana acudió a un desfile de Dior en Roma.

Pierre y Beatrice con sus hijos mayores. Gtres

Tras aquel evento, se comentó que la comunicadora se convertiría en madre por tercera vez. "Fue un verdadero placer reencontrarme con el icono de belleza Beatrice Borromeo, que está felizmente embarazada de una niña después de dos hijos", explicó una periodista italiana tras coincidir con la mujer de Pierre Casiraghi.

Semanas más tarde, Beatrice Borromeo fue fotografiada en España. Entonces se confirmó la noticia. La periodista paseaba con naturalidad por las calles de Barcelona mostrando su figura premamá.

Bianca Carolina Marta se ha convertido en la octava nieta de Carolina de Mónaco, quien en alguna ocasión ha presumido públicamente de su faceta de abuela.

"Intento ser una abuela auténtica. Lo maravilloso es que pasé a ser abuela sin dejar de ser madre, porque Alexandra tenía 13 años cuando nació mi primera nieta. La transición se hizo sin interrupciones. Siempre he tenido muchos niños en casa y me encanta dedicar tiempo a cuidar de mis nietos", explicó en Point de Vue.

Su historia de amor

Beatrice Borromeo y Pierre Casiraghi forman una de las parejas más admiradas y elegantes de la realeza europea. Su historia comenzó en 2010, durante el Festival de Cine de Cannes, donde coincidieron por primera vez.

Ella, periodista y aristócrata italiana; él, miembro destacado de la familia Grimaldi. Desde aquel encuentro, su conexión fue evidente y su relación se consolidó rápidamente.

Beatrice Borromeo junto a Pierre Casiraghi en una cena de Dior en Venecia.

Cinco años después, en julio de 2015, sellaron su amor para siempre con una boda digna de cuento. La ceremonia civil tuvo lugar en los jardines del Palacio Grimaldi, mientras que la religiosa se celebró días después en las idílicas Islas Borromeas, propiedad de la familia de Beatrice.

10 años más tarde de aquella celebración, el matrimonio ha dado la bienvenida a su tercera hija, convirtiéndose en familia numerosa.