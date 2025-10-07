Felipe VI y Letizia, recibidos por los reyes de Bélgica: un almuerzo privado y el cariñoso gesto del monarca español

El rey Felipe VI junto a la reina Matilde de Bélgica en el Palacio Real de Bruselas este martes, 7 de octubre. Gtres

Tal y como estaba previsto, los reyes Felipe VI (57 años) y Letizia (53) se han desplazado este martes, 7 de octubre, hasta Bélgica con motivo de la trigésima edición del festival Europalia España, que dedicará su futura programación a difundir la riqueza cultural española en el país belga.

Sus Majestades, siguiendo con su incansable agenda real, han sido recibidos por los reyes Felipe (65) y Matilde de Bélgica (52) en la mañana de este martes en el Palacio Real de Bruselas. Así, al filo de las 11:00 horas, se ha producido el esperado reencuentro entre ambas monarquías.

Los soberanos españoles han sido bienvenidos por los reyes Felipe y Matilde, fundiéndose en un cálido saludo, además de besos y abrazos.

Especialmente reseñable ha sido el gesto del rey español con Matilde de Bélgica. En el momento del saludo, Felipe VI ha besado cariñosa y gentilmente la mano de la reina belga.

También ha sido destacable la conversación entre Letizia y la mujer del rey Felipe de Bélgica. Ambas han estado un rato hablando y se han llegado a intercambiar variadas y sonadas sonrisas.

Felipe VI ha acudido ataviado con un tradicional traje negro al que ha dado el toque de color con su corbata morada. La reina Letizia, por su parte, ha optado por un vestido largo midi realizado en seda con estampado floral. Una pieza que firma Giorgio Armani y con la que ha rendido homenaje al diseñador, fallecido el pasado 4 de septiembre.

La reina Matilde de Bélgica ha acaparado todas las miradas con su estilismo. Y es que ha escogido un vestido abrigo anudado en la cintura en color rojo. En cuanto al monarca belga, un traje negro con una corbata de estampados rojos y verdes ha sido su elección.

Una vez finalizados los saludos oficiales, los reyes de España han firmado en el libro de oro, sellando así su compromiso cultural con el país belga.

Tras el encuentro entre los reyes de España y Bélgica, se ha dado paso a un almuerzo privado entre ambas Casas Reales. Ya en la tarde de este día 7 de octubre, a eso de las 15:00 horas, se trasladarán al Palacio de Bellas Artes de Bruselas. Allí, harán un recorrido por la exposición Luz y sombra. Goya y el realismo español.

La muestra, cabe apuntar, estará abierta desde este próximo miércoles, 8 de octubre, hasta el día 11 de enero de 2026. También será posible vislumbrar otros grabados del propio Goya.

También participarán Felipe VI y Letizia en la ceremonia de inauguración del festival Europalia. Un acto que marca el inicio de un programa cultural multidisciplinar que se extenderá hasta febrero de 2026.

Cabe recordar que los reyes de España y Bélgica no visitaban a los belgas en su Palacio desde el año 2014. Entonces, ambos monarcas acababan de comenzar sus respectivos reinados. Entonces, Sus Majestades se desplazaron también a Luxemburgo.

A lo largo de estas más de dos décadas, no obstante, varias han sido las ocasiones que ambas Casas Reales han coincidido en eventos de renombre. Una de las últimas veces que compartieron acto fue el pasado mes de abril con motivo del último adiós al Papa Francisco en la plaza San Pedro del Vaticano.

La visita de los reyes Felipe VI y Letizia a Bélgica se enmarca en una época de renombre para la Familia Real española. A finales del pasado mes de septiembre, Sus Majestades se desplazaron hasta Navarra junto a Leonor (19). Allí, los soberanos se mostraron orgullosos ante el debut de la heredera al trono como princesa de Viana.

En esta línea, el próximo domingo, 12 de octubre, es una fecha marcada en rojo para la Corona española. En cuestión de días, los Reyes, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía (18) presidirán el acto solemne de homenaje a la Bandera Nacional y desfile militar que se celebrará en la Plaza de Cánovas del Castillo.

Un acontecimiento de renombre que supondrá a su vez el regreso de la benjamina de los Borbón Ortiz a España. Sofía, cabe recordar, se desplazó hasta Lisboa el pasado septiembre para iniciar su formación en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.