Ernesto de Hannover y Claudia Stilianopoulos ponen fin a su tormentosa relación tras cuatro años juntos

Se acabó el amor entre Ernesto de Hannover (71 años) y Claudia Stilianopoulos (52). Este martes, 7 de octubre, se ha conocido la noticia de la ruptura del aristócrata con la que fue su pareja durante cuatro años.

La pareja ha sido conocida por su forma atípica de relación, ya que el amor, en ocasiones, se convirtió en protagonista de momentos muy incómodos. Posiblemente eso, unido a la libertad con la que vivían su vínculo, les haya llevado a la separación. Una relación de idas y venidas que finalmente desembocó en su ruptura definitiva.

Esta noticia no ha sorprendido a muchos, ya que después de episodios bastante tormentosos para ambos, se podía prever el final. Sí se ha producido de manera discreta. La noticia, recogida por el portal Vanitatis, ha surgido fuera del foco mediático, al igual que su vida actual.

La pareja siempre tuvo una relación peculiar y no solo la complicidad fue la protagonista, los problemas también. Se conocieron durante un verano en Ibiza y, desde entonces, mantuvieron una relación a distancia. Siempre se desconocieron los detalles de esta relación, pero estaba marcada por el "espíritu libre" de ambos, algo que los llevó a estar varios meses así.

Al comienzo de su relación, cuando aún nadie sabía nada, los periodistas españoles presentes en la isla se dieron cuenta de que algo ocurría entre ambos, ya que las visitas de Ernesto a nuestro país eran mucho más asiduas y no siempre eran para ver a su hijo Christian (40), quien vive y trabaja en España.

Ernesto de Hannover y Claudia Stilianopoulos paseando por Madrid. Gtres

Desde entonces, han sido muchas las ocasiones en las que se les ha fotografiado juntos de forma cariñosa, tanto es así que en las últimas veces pudimos verla a ella acompañando a Hannover durante sus sucesivos ingresos hospitalarios antes del verano. Eso sí, la artista siempre ha mantenido una relación muy cordial con la familia del aristócrata.

Sin embargo, nunca todo fue tan bonito como lo pintaban. Ernesto y Claudia protagonizaron en varias ocasiones, desde que se conocieron, discusiones públicas. De hecho, uno de los incidentes más mediáticos tuvo lugar en una terraza de Madrid, donde mantuvieron una acalorada disputa y el aristócrata llegó a sujetar a la artista de la muñeca.

El episodio acabó con Claudia marchándose en un taxi, visiblemente afectada. El temperamento de Ernesto y sus problemas con el alcohol han complicado su relación en numerosas ocasiones, y su impulsividad ha dejado ver su verdadera faceta, incluyendo enfrentamientos con empleados y altercados con la policía.

Hannover no es la primera vez que se enfrenta a una ruptura. La primera que se conoció del aristócrata fue la suya con Carolina de Mónaco (68), quien fue su mujer durante aproximadamente diez años de su vida. Nunca formalizaron su divorcio y aún siguen casados, aunque desde 2009 han hecho vidas por separado.

Ahora, la noticia de la ruptura entre Ernesto de Hannover y Claudia Stilianopoulos ha sido algo inesperada, aunque no es nada nuevo para el alemán que ya había mantenido varias relaciones sentimentales antes de comenzar en 2021 con la hija de Pitita Ridruejo.

Claudia dedica su vida al arte y es hija del diplomático Miki Stilianopoulos. Siempre ha crecido en la esfera pública, aunque decidió alejarse de todo su entorno para dedicarse a su oficio, fundando la marca deClo, donde comenzó a vender piezas monumentales en hierro, muebles y lámparas de alta artesanía.

Nunca han sido una pareja dada a comunicarse con los medios dedicados a la prensa del corazón, pero en una conversación con Forbes habló de su pasión por los viajes y las ganas de "apuntarse a todo". Además, ella tiene dos hijas, Casilda y Olivia, fruto de su matrimonio anterior con el artista Juan Garaizábal.

Claudia siempre le acompañó

En los últimos meses, Ernesto de Hannover ha atravesado un periodo complicado marcado por varios ingresos hospitalarios debido a problemas de salud crónicos. Estos episodios han requerido atención médica constante y cuidados especializados, incluyendo estancias prolongadas en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Ruber Internacional de Madrid.

Esta situación ha generado preocupación tanto en su entorno cercano como en el público, y Claudia Stilianopoulos se ha convertido en su mayor apoyo en cada uno de sus ingresos, ya que se le ha podido ver en los alrededores en varias ocasiones.

El primero de estos ingresos tuvo lugar el 3 de abril de 2025, cuando fue ingresado de urgencia y permaneció hospitalizado durante varias semanas. Durante ese tiempo pasó por un período crítico en la UCI antes de recibir el alta el 21 de abril. Tras su salida, continuó su recuperación en casa, acompañado por su pareja y su hijo Christian, quienes le brindaron de nuevo su apoyo constante.

En menos de dos meses, Ernesto sufrió dos nuevos ingresos, el último el 25 de mayo de 2025, también por urgencias, lo que despertó gran inquietud en su entorno. Aunque no se han dado detalles médicos precisos, estos episodios confirman la existencia de una dolencia crónica que exige seguimiento continuo.

Actualmente, su estado ha mejorado, y esta noticia podría haber trascendido debido a los acontecimientos provocados en los últimos meses. Aunque ninguno de los dos integrantes de la pareja ha hecho declaraciones públicas acerca de su relación.