Guillermo ya es el Gran Duque de Luxemburgo: complicidad y gestos de cariño en una sencilla ceremonia familiar

Día histórico en Luxemburgo. Tras 25 años en el trono, Enrique (70 años) ha abdicado en su hijo mayor, Guillermo (43). Desde este viernes, 3 de octubre, es él el Gran Duque.

Poco antes de las 10:00, Enrique y María Teresa de Luxemburgo (69), visiblemente emocionados, han recibido en la puerta del Palacio Ducal a los representantes de las Casas Reales europeas que han acudido al acto. Entre ellos, los reyes de Bélgica, Felipe (65) y Matilde (52), y los reyes de Holanda, Guillermo (58) y Máxima (54). Las herederas Elisabeth (23) y Amalia (21) también se han sumado a esta jornada histórica.

Tras ello ha tenido lugar la ceremonia de abdicación. Un acto breve y sencillo, de apenas 15 minutos de duración. Enrique ha firmado su renuncia ante los miembros del Gobierno, cuatro Reyes y dos Princesas herederas. Además, sus cinco hijos, acompañados de sus respectivas parejas.

Los Grandes Duques salientes y los nuevos Grandes Duques en la ceremonia de abdicación. EFE

Minutos más tarde, Guillermo ha jurado su cargo como Gran Duque ante la Cámara de Diputados. Así, oficialmente, ha comenzado una nueva era en Luxemburgo. Su mujer, Stéphanie (41), se ha convertido en la Gran Duquesa, mientras que su hijo mayor, Charles (5), es el heredero oficial, siendo el más pequeño entre los herederos de su generación.

"Prometo permanecer siempre neutral", ha jurado Guillermo en un acto discreto, familiar y con pocas Casas Reales como testigo. Muy cariñoso, ha abrazado a su mujer y le ha dicho algunas palabras al oído. Lo mismo ha hecho con su padre, con el que ha mantenido una breve charla.

Guillermo, tras juramentarse como Gran Duque. EFE

En ambas ceremonia se ha constatado la complicidad entre los Grandes Duques salientes y los nuevos Grandes Duques. Tanto Guillermo como Stéphanie se han intercambiado besos y abrazos con Enrique y María Teresa, quienes no han podido ocultar su orgullo y felicidad.

"Estamos serenos y felices con este cambio de vida", aseguraba hace unos días el Gran Duque saliente en una entrevista con la revista Paris Match. Tanto él como María Teresa confían plenamente en su hijo y su nuera.

A las 12:25 horas, tal y como estaba previsto, Guillermo y la nueva Gran Duquesa Stéphanie, acompañados de sus hijos, Charles y François (2), han saludado a los ciudadanos desde el balcón del Palacio Gran Ducal.

En esta ocasión, Guillermo ha vestido de uniforme militar de Comandante del Ejército, al igual que su padre. Stéphanie, por su parte, ha llevado un vestido largo vaporoso en color azul. María Teresa, en cambio, se ha decantado por un estilismo en tono burdeos.

Las celebraciones continuarán con un paseo por la plaza Guillermo II. Los nuevos Grandes Duques estarán acompañados de los dignatarios invitados al acto. El recorrido terminará en el Ayuntamiento de Luxemburgo, con un discurso de la alcaldesa y las respectivas firmas en el libro de visitas de la ciudad.

Una posterior recepción en el Cercle Cité y una cena de gala en el Palacio Gran Ducal pondrán fin a esta jornada histórica. En este último acto se prevé un desfile de trajes majestuosos y tiaras.

Este próximo sábado, 4 de octubre, segundo día de celebraciones, está previsto que Guillermo y Stéphanie recorran varias localidades de Luxemburgo para saludar a la ciudadanía y participar en distintos espectáculos, mientras que el domingo tendrá lugar una misa Te Deum en la Catedral con la familia del Gran Duque.

Guillermo asume esta nueva etapa tras ejercer de lugarteniente-representante del país durante un año. Un cargo que le ha permitido asumir ciertos poderes que antes solo desempeñaba su padre.

Los Grandes Duques salientes y los nuevos Grandes Duques junto a sus hijos. EFE

Fue el pasado 24 de diciembre, en último discurso navideño, cuando Enrique hizo pública la fecha en la que se formalizará ese proceso de abdicación.

"Para la mayoría de los ciudadanos de mi generación ha llegado el momento de dar un paso atrás, de retirarse. Es un proceso natural que tiene su razón de ser y que también se aplica a mí", comunicó Enrique en su discurso de Navidad.

"Durante la última fiesta nacional, anuncié el nombramiento del príncipe Guillermo como lugarteniente-representante. Hoy, a la Gran Duquesa y a mí nos complace anunciar que el príncipe Guillermo y la princesa Stephanie serán nuestros sucesores a partir del 3 de octubre de 2025", añadió entonces.

El día ha llegado y Guillermo y Stéphanie ya son los Grandes Duques de Luxemburgo.