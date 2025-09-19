El espontáneo 'selfie' de Felipe VI junto a Letizia en Luxor mientras inauguraban las luces nocturnas de Hatshepsut

El selfie de Felipe VI y Letizia en la inauguración de las luces nocturnas de Hatshepsut, Egipto. Casa Real

El primer viaje de Estado de Felipe VI (57 años) y Letizia (53) a Egipto está dejando momentos memorables. Uno de ellos ha tenido lugar en la noche de este jueves, 18 de septiembre, durante la inauguración de las luces nocturnas de Hatshepsut. El Rey, maravillado con la inmensidad del templo, ha fotografiado con la cámara de su propio teléfono algunos de sus rincones.

Felipe VI, espontáneo y cercano, también se ha retratado junto la reina Letizia. En un determinado momento de la noche, el monarca, sonriente y abrazado a su mujer, se ha hecho un selfie.

El instante ha sido compartido desde el perfil de Instagram de Casa Real, donde además se han publicado otros momentos de la velada. Uno de ellos vuelve a mostrar a Felipe VI como un turista más, captando con su teléfono uno de los rincones de este enclave arqueológico situado en Luxor y con 35 años de antigüedad.

Los Reyes han llegado a Hatshepsut tras una intensa agenda de reuniones en El Cairo. Así, han puesto el colofón al proyecto desarrollado en este templo, visitado diariamente por más de 3.000 personas.

Se trata del monumento funerario de una de las pocas mujeres reinas del Egipto faraónico y uno de los más imponentes y enigmáticos del Antiguo Egipto, además de ser uno de los más turísticos de Luxor, ciudad edificada sobre las ruinas de Tebas.

Felipe VI y Letizia han quedado fascinados con la visita y así lo han compartido en una charla informal con los periodistas españoles que han acudido al acto.

Durante la conversación, el soberano ha recordado todos los trabajos realizados por las empresas españolas en este proyecto de iluminación: "Ni siquiera en la época antigua de Egipto podrían verlo así".

Felipe VI fotografiando con su teléfono algunos rincones del templo. Gtres

"Fue un gran acierto y demuestra que este esfuerzo se puede continuar haciendo, no solo labor arqueológica sino también la puesta en valor de lugares tan emblemáticos en cuanto a la iluminación que permite visitarlo de noche, también en cuanto a la seguridad", ha añadido el Rey.

En su charla con los medios de comunicación, los Reyes, además, han hablado de su visita nocturna a las pirámides de Guiza, que tuvo lugar el pasado miércoles, día 17, y a la que fueron invitados por el presidente egipcio, Abdelfatah Al Sisi (70), y la primera dama. "Fue muy rápida, pero ver eso de noche y totalmente vacío impresiona mucho", ha expresado Felipe VI.

Felipe VI y Letizia en la inauguración de las luces nocturnas del Templo de Hatshepsut. Gtres

La Reina, por su parte, ha contado algunos detalles de la visita que hizo este jueves por la mañana a la Ciudad de los Muertos en El Cairo, donde ha visto la labor "estupenda" que realiza la cooperación española. "Son ambas caras de una buena relación" de cooperación con Egipto, "de fortalecerse ambos países", ha comentado Letizia.

Los Reyes pondrán fin a su primer viaje de Estado a Egipto este viernes, 19 de septiembre, con varias visitas en Luxor. Felipe VI y Letizia acudirán al Museo de Luxor y a las excavaciones lideradas por investigadores españoles en el Valle de los Reyes.