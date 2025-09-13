El rey emérito Juan Carlos I recibe la visita de su sobrina Simoneta Gómez-Acebo en Galicia: las fotografías

Este pasado jueves, 11 de septiembre, el rey emérito Juan Carlos I (87 años) regresaba a España. El exmonarca era inmortalizado por los medios de comunicación saliendo del aeropuerto de A Coruña. Desde allí, se trasladaba tiempo después a Sanxenxo para participar en el Trofeo Diputación de Pontevedra en la clase de 6 metros.

Tal y como estaba previsto, el padre del rey Felipe VI (57) ha recibido en tierras gallegas la visita de Simoneta Gómez-Acebo (56). Tío y sobrina se han dejado ver en la mañana de este sábado en el club náutico con motivo de la segunda jornada del evento.

Juan Carlos ha sido inmortalizado ataviado con su habitual atuendo para las regatas. También ha añadido al estilismo una gorra y unas gafas de sol. Además, ha portado con él su inseparable bastón.

Juan Carlos I y Simoneta Gómez-Acebo en Sanxenxo este 13 de septiembre de 2025. Gtres

Simoneta Gómez-Acebo, sonriente y relajada, ha combinado un jersey en tono neutro y unos pantalones en color blanco con el característico chaleco que acostumbran en este tipo de eventos.

Ambos, cabe recalcar, han permanecido un tiempo dialogando con los trabajadores. Juan Carlos I, una vez más, se ha mostrado cercano con los allí presentes. De hecho, en un momento determinado de la jornada ha propiciado un amable saludo.

El que fuera jefe del estado español ha regresado a España en lo que supone su sexta visita este año a su país natal. Juan Carlos I, así, ha acudido ahora a suelo patrio con motivo de la 10ª Regata Rey Juan Carlos I – El Corte Inglés Máster, que ocurre entre el 12 y el 14 de septiembre bajo la organización del Real Club Náutico de Sanxenxo (RCNS).

Juan Carlos I en Sanxenxo este 13 de septiembre de 2025. EFE

A lo largo de tres días, la cita organizada por el Real Club Náutico de Sanxenxo corona también a los vencedores del Trofeo Presidente de la Xunta en ORC y J80. Las tripulaciones de El Bribón y El Titia navegan a bordo de Erica y Acacia respectivamente, pues los barcos ya están en Oyster Bay, cerca de Nueva York, para el Mundial de 6 Metros.

El equipo liderado por el rey Juan Carlos, no obstante, competirá en esta ocasión a bordo del Erica, porque su barco ya se encuentra en Estados Unidos. El exsoberano, así, pondrá rumbo a Nueva York, donde pasará al menos 10 días. Allí, está previsto que Juan Carlos reciba la visita de su hija mayor, la infanta Elena (61).

El Emérito ha vuelto a hospedarse una vez más en casa de su íntimo amigo Pedro Campos, quien también se trasladará al otro lado del charco para subirse a bordo de El Bribón.

Juan Carlos I, a la salida de un restaurante en Galicia.

No es su visita a Galicia el único motivo que ha llevado al emérito Juan Carlos I a estar en el más absoluto foco. Este pasado viernes, 12 de septiembre, fuentes de la editorial Planeta confirmaban a EL ESPAÑOL que las memorias del exmonarca verán finalmente la luz la primera semana de diciembre.

El libro -titulado Reconciliación- ha contado con la inestimable colaboración de Laurence Debray. En el tomo, se espera que Juan Carlos I recoja los capítulos más destacados de su vida.