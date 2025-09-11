El príncipe Nicolás, 'marginado' por Margarita II, pero icono en la moda: debut en el Festival de Venecia y el apoyo de su pareja

Más de tres años han transcurrido desde que la reina emérita Margarita II (85 años) tomara la decisión de despojar de los títulos de príncipes y princesa a los cuatro vástagos de Joaquín de Dinamarca (56) -Nicolás (26), Félix (23), Henrik (16) y Athena (13)-. Desde entonces, ninguno de ellos tiene compromisos reales y han dado paso a vidas alejadas de la Corona fuera del país.

Tras cuatro años en París, el hermano pequeño del rey Federico X (57) y su mujer, Marie (53), se trasladaban unos meses atrás a Washington. Al otro lado del charco, el matrimonio, junto a sus cuatro hijos, disfruta del anonimato y únicamente saca a relucir sus títulos cuando se trata de una causa benéfica que lo requiere.

Ha optado buena parte de la familia por un bajo perfil público en los últimos tiempos. Una realidad que difiere -y mucho- del mayor de los hijos de la dupla. Y es que Nicolás de Dinamarca, aunque repudiado por su abuela, se ha convertido en un icono de moda.

Nicolás de Dinamarca, en una imagen de sus redes sociales. Instagram

Fue ocho años atrás, en 2018, cuando el sobrino del rey de Dinamarca sorprendió a propios y extraños al darse cita en el desfile de Burberry. Así, Nicolás rompía con una norma no escrita que aleja a la realeza europea del trabajo comercial.

El transcurso del tiempo no ha hecho sino que consolidar la faceta de modelo del nieto de la reina emérita Margarita II. El joven, en esta línea, tiene perfil abierto en Instagram y cerca de 200.000 personas respaldan el contenido que sube a diario en la plataforma online. Unos posts que se encuentran en su mayoría vinculados al ámbito laboral.

Si bien lleva varios años Nicolás de Dinamarca fortaleciendo su imagen en el mundo de la moda, lo cierto es que ha sido este 2025 cuando el primo del príncipe Christian (19) ha asistido a varios acontecimientos de renombre.

A comienzos del mes de julio, Nicolás acudió como invitado al Gran Premio de Fórmula 1 que tuvo lugar en Gran Bretaña. El hijo del príncipe Joaquín consiguió acaparar todas y cada una de las miradas en el circuito de Silverstone con motivo de su acertadísimo atuendo: un traje compuesto por Hugo Boss en color piedra.

Nicolás de Dinamarca junto a Fernando Alonso en una fotografía de sus redes sociales. Instagram

Dio una absoluta lección de estilo el conde de Monpezat en el evento. Sin embargo, no fue su look lo que más llamó la atención. Y es que el joven compartió horas después en redes un selfie junto a Fernando Alonso (44). Una cómplice instantánea que mostraba a ambos de lo más sonrientes. "Me encanta la foto con Alonso", fue el comentario que más se repitió en la publicación.

Unas semanas después, en el marco del Festival de Cine de Venecia, Nicolás de Dinamarca llevó la realeza a la alfombra roja del certamen. Ataviado con un esmoquin de terciopelo, el joven copó todos y cada uno de los focos. "Qué experiencia tan icónica", apuntó el primogénito del príncipe Joaquín en un post de su perfil de Instagram.

Nicolás de Dinamarca, en el Festival de Cine de Venecia de 2025. Gtres

Entrevistas en revistas de moda así como desfiles en pasarelas han sido otros de los acontecimientos de renombre que el conde de Monpezat ha hecho frente este tiempo. En la mayoría de esas conversaciones, cabe mencionar, ha tenido presente a su familia.

"Mis padres siempre me han apoyado y supongo que están orgullosos de mí y de lo que hago. Los he llevado a diferentes desfiles por todo el mundo para que entren en mi mundo", confesó el año pasado 2024 en conversaciones con El País.

Aunque ya no es miembro de la realeza en alto rango, lo cierto es que lleva por bandera su figura familiar allá por dónde va. Es más, a finales del pasado agosto, Nicolás compartía en su perfil personal de Instagram una fotografía en la que imitaba el clásico posado de su abuelo, el príncipe Henrik.

Vestido igual que Henrik, con pantalones claros y una camisa azul cielo, el conde Nicolás fue fotografiado entre los ondulantes viñedos del Castillo de Cayx, encaramado a orillas del río Lot, cerca del pueblo de Luzech, en la región francesa de Occitania. La Familia Real danesa veranea allí desde 1974, cuando la reina Margarita y el príncipe Henrik hicieron del castillo su refugio.

Aunque no proviene de la realeza, Benedikte Thoustrup ha sido el pilar de Nicolás desde su adolescencia. La pareja se conoció en el colegio Herlufsholm, un internado danés de élite, y desde entonces han sido inseparables.

Nicolás de Dinamarca junto a Benedikte Thoustrup, en una fotografía de redes sociales.

En verano de 2024, la joven debutó en la pasarela de la Semana de la Moda de Copenhague, desfilando para la colección Primavera/Verano 2025 de OpéraSPORT. Nikolai asistió al evento y la animó desde la primera fila.

El salto a las redes de la condesa Alexandra

Menos de una semana atrás, la esposa de Joaquín de Dinamarca y madre de Nicolás, la condesa Alexandra (61) sorprendía a propios y extraños al abrirse su propio perfil de Instagram.

Al cierre de este artículo, Frederiksborg cuenta con más de 30.000 seguidores y cuatro publicaciones en el feed. El primero de estos posts, cabe matizar, explica cómo llegó a abrirse su cuenta online.

"Quería empezar en Instagram, pero no sabía como empezar. Mi maravilloso hijo, Nicolás, agendó un photocall sorpresa para mí", confesó. Unas palabras que estuvieron acompañadas de un vídeo junto al joven modelo.

La condecoración del rey Federico X

El pasado mes de mayo, Federico X condecoró a su sobrino, el conde Nicolás de Monpezat con la Gran Cruz de la Orden de Dannebrog, una orden de caballería danesa. Esta distinción se otorgó como un regalo del monarca a sus sobrinos después de que perdieran sus títulos de príncipes en 2023 por decisión de la reina Margarita II.