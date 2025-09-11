Nueva visita de Juan Carlos I a España: el Emérito aterriza en el aeropuerto de A Coruña para participar en las regatas

Tal y como estaba previsto, el rey emérito Juan Carlos I (87 años) ha aterrizado este jueves, 11 de septiembre, en el aeropuerto de A Coruña. El padre del rey Felipe VI (57), así, ha sido inmortalizado por los medios allí presentes pasadas las 14:00 horas.

El que fuera jefe del Estado español ha sido recibido, entre otros, por su íntimo amigo y anfitrión Pedro Campos (36). Ambos, cabe apuntar, participarán este próximo fin de semana en el Trofeo Diputación de Pontevedra para los 6 metros.

Sanxenxo, así, vuelve a vestirse de gala con motivo de la 10ª Regata Rey Juan Carlos I – El Corte Inglés Máster, que se disputará del 12 al 14 de septiembre bajo la organización del Real Club Náutico de Sanxenxo (RCNS).

El emérito Juan Carlos I, en su llegada a A Coruña este jueves, 11 de septiembre. Gtres

A lo largo de tres días, la cita organizada por el Real Club Náutico de Sanxenxo coronará también a los vencedores del Trofeo Presidente de la Xunta en ORC y J80. Las tripulaciones del Bribón y el Titia navegarán a bordo de Erica y Acacia respectivamente, pues los barcos ya están en Oyster Bay, cerca de Nueva York, para el Mundial de 6 Metros.

El equipo liderado por el rey Juan Carlos y Pedro Campos,, no obstante, competirá en esta ocasión a bordo del Erica, porque su barco ya se encuentra en Estados Unidos. El exsoberano, así, pondrá rumbo a Nueva York, donde pasará al menos 10 días.

Allí, está previsto que Juan Carlos reciba la visita de su hija mayor, la infanta Elena (61), y de su sobrina Simoneta Gómez Acebo (56), además de otros amigos.

No es el emérito Juan Carlos I el único miembro de la realeza española que acogerá la comunidad de Galicia estos días. La reina Sofía (86), por su parte, se encuentra actualmente en la ciudad de Ferrol. Allí, la madre de Felipe VI ha amadrinado la botadura de la Fragata F111 Bonifaz, primera embarcación de la nueva serie de fragatas de la Armada.

La infanta Elena junto al rey Juan Carlos en las regatas de Sanxenxo en julio d 12025. Europa Press

La aparición del padre de la infanta Cristina en tierras gallegas supone la sexta vez que el emérito Juan Carlos se da cita en España en lo que va de año. La última vez que se dejó ver por su país natal fue el pasado mes de julio, también en Galicia.

En torno a dos meses han transcurrido desde que Juan Carlos fuera captado en nuestro país públicamente. Sin embargo, fue a comienzos de este presente septiembre cuando el exmonarca volvió a copar el más absoluto foco.

El que fuera Jefe de Estado de 1975 a 2014 visitó Orthocure, una prestigiosa clínica especializada en ortopedia y cirugía robótica. Allí se ha reunido con Ali Al Belooshi, un cirujano ortopédico especializado en la "reconstrucción de extremidades inferiores", tal y como él mismo destaca en sus perfiles sociales.

El rey Juan Carlos I, con el doctor Ali Albelooshi, en una imagen de las redes sociales. Instagram

"Tuve el honor y el placer de conocer al antiguo rey de España, Su Majestad Juan Carlos, en mi clínica de Abu Dhabi", explicó el texto que el propio especialista compartió en sus redes sociales.

Y es que no es asunto baladí mencionar que el abuelo de la princesa Leonor lleva años padeciendo diversos problemas relacionados con las articulaciones. Presenta, de hecho, una artrosis degenerativa severa que afecta principalmente a sus piernas y ha limitado su movilidad, obligándolo a ayudarse de un bastón para poder desplazarse.