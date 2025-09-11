Clément, el hijo secreto de Laurent de Bélgica, rompe su silencio: "Solo quiero tomarme una cerveza con mi padre"

Clément, el hijo secreto de Laurent de Bélgica, en el documental sobre su vida. VTM

Nació bajo el apelativo de Clément Vandenkerckhove, tiene 25 años, y es hijo de la cantante Iris Vandenkerckhove, más conocida por su nombre artístico, Wendy Van Wanten (65). Hace dos días, el príncipe Laurent de Bélgica (61) ha reconocido públicamente ser su padre, lo que ha causado un enorme revuelo en el país.

Apenas unas horas después de que el hijo menor del rey Alberto II (91) admitiera por primera vez ser padre biológico del joven, este ha ofrecido testimonio de su vida en un documental.

A través del canal belga VTM, el recién descubierto príncipe ha contado su verdad en un programa que promete sacudir a la opinión pública: desde su infancia a su primer encuentro con su progenitor.

🇧🇪 Clement, 25, acknowledged as son of Belgian Prince Laurent, tonight on @VTM: “[My mother] told me: ‘Your daddy is a prince.’ If he is a prince, what am I? That means my uncle is the King of Belgium.”



Wendy Van Wanten says she was “naive to think she could keep this quiet”. pic.twitter.com/DXrqcHB0fA — [Wim Dehandschutter] (@WDehandschutter) September 9, 2025

"Mi padre no hizo nada malo"

Con sus palabras, Clément busca poner fin a las especulaciones que han marcado su vida desde hace 25 años. Y es que la identidad del padre de Clément ha sido objeto de rumores constantes desde que nació. Ahora, el joven quiere cerrar definitivamente esa etapa.

"Todos saben quién es mi madre. Pocos saben quién es mi padre. Apenas nací, y ya se decían cosas de mí. Esa era mi vida normal", relata en el documental, grabado entre mayo y junio de este año.

A pesar de su juventud, asegura estar preparado para asumir públicamente que forma parte de la Familia Real de Bélgica: "Mi padre no hizo nada malo, mi madre no hizo nada malo. Solo quiero vivir una vida normal. No quiero escuchar más: ‘¿Sabes quién es tu padre?’. Quiero que esto quede atrás. Yo solo quiero poder ir a tomar una cerveza con él".

Al 25 jaar lang ging het gerucht, prins Laurent bevestigt nu: hij is vader van een zoon bij voormalig model, zangeres en tv-persoonlijkheid Wendy Van Wanten. https://t.co/nl3KFoHqPP pic.twitter.com/rhd4oUpkuA — Rick Evers (@RickEversRoyal) September 9, 2025

Su primer encuentro

El tráiler difundido por VTM muestra a Clément enfrentándose a la noticia de su verdadera identidad. “Si él es un príncipe, ¿quién soy yo entonces? Eso significa que mi tío es el rey de Bélgica”, reflexiona con desconcierto.

Durante años, su madre, Iris Vandenkerckhove, famosa en su país como Wendy Van Wanten, ha mantenido silencio sobre la paternidad de su hijo. En entrevistas previas había subrayado que sería Clément quien tendría que decidir si dar el paso de contarlo.

Ahora, a petición suya, también ofrece su testimonio en el documental, en el que recuerda sus primeros encuentros con el príncipe Laurent: "Quizás fui un poco ingenua al pensar que podría mantenerlo en secreto", confiesa.

"Si hubiera sido por mí, probablemente nunca habría hablado de ello. Pero lo hago para apoyar a mi hijo y por amor a él. ¿Y por qué ahora? Porque él mismo lo está buscando. Y lo entiendo perfectamente. Creo que es muy valiente que quiera hacer pública esta historia", defiende.

Iris Vandenkerckhove, cantante conocida bajo el nombre artístico de Wendy Van Wanten, en el documental sobre su hijo. VTM

El romance secreto

Wendy Van Wanten tuvo un idilio con el príncipe Laurent, tercer hijo del rey Alberto II, en la década de los noventa. Su historia de amor comenzó en 1995, tras conocerse en un desfile de moda en París.

La cantante y el príncipe mantuvieron una relación secreta durante siete años en los años 90, porque el romance no contaba con la aprobación del monarca, quien consideraba inapropiada la relación de su hijo con una celebrity.

En su afán por salvar su romance, vivieron citas clandestinas tanto en Bruselas como en París, pero la presión desde Palacio forzó la ruptura en 1999. De su relación nació Clément, en agosto del 2000, al que la artista crió sola.

El príncipe Laurent y la princesa Claire de Bélgica Gtres

Las polémicas de la Familia Real belga

Un detalle que llama poderosamente la atención de esta historia es el empeño que puso Alberto II de Bélgica por hacer desaparecer los lazos entre Laurent y Wendy, con quien tuvo un hijo secreto. Y cuya historia 'prohibida' guarda algunas similitudes con las que él mismo vivió de un idilio extramatrimonial.

En 2020, al exrey de los belgas se le adjudicó una hija secreta, Delphine Boël. Esta artista belga fue reconocida como su hija tras una batalla legal y una prueba de ADN que, dicho año, la hizo merecedora del título de princesa de Bélgica y el tratamiento de Alteza Real.

El príncipe Laurent, protagonista de no pocas polémicas en su país, ha sido siempre una figura controvertida dentro de la familia real belga.

Nacido el 19 de octubre de 1963 en Laeken, Bruselas, está casado desde el año 2003 (antes de nacer Clément) con la princesa Clara (51). Ambos son padres de tres hijos: la princesa Louise (25), y los mellizos Aymeric y Nicolás (19).

El príncipe Laurent en un acto público. Gtres

"Clément nació de un amor sincero"

La cantante, que desde el año 2006 mantiene una relación con Frans Vancoppenolle, ha aclarado que nunca existieron sospechas sobre la paternidad de su hijo.

"Nunca tomé anticonceptivos, y su padre lo sabía", ha subrayado. "No había ninguna duda sobre la identidad del padre, porque soy una persona muy leal. No había nadie más".

"Clément nació de un amor sincero. Desde luego, no fue indeseado, porque viví muchos momentos hermosos durante mi embarazo", ha expresado. "Fue un momento de felicidad. Fue un milagro".

El documental que desvela la realidad de Clément también mostrará el primer contacto entre Clément y su padre biológico. "De repente me dan un número y pienso: es solo suyo. Así que llamo y suena el teléfono. Lo hice de verdad, con toda la intención”, explica el joven.

La emisión del documental abre una nueva página en la historia personal y mediática de Clément Vandenkerckhove, dispuesto a zanjar definitivamente el misterio que lo ha acompañado desde la cuna.