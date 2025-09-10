El príncipe Harry dona más de un millón de euros a una ONG británica volcada en niños afectados por la violencia

El príncipe Harry (40 años), hijo del rey Carlos III (76), ha anunciado este martes, 9 de septiembre, una importante donación personal que supera el millón de euros para la organización benéfica de la cadena británica BBC Children in Need.

Esta ONG atiende a niños desfavorecidos y afectados por la violencia en el Reino Unido. Según ha reportado la propia BBC, el duque de Sussex, que visita por primera vez el país desde el pasado abril, donará 1,1 millones de libras -1.269.972 euros-.

Una decisión que el Príncipe ha trasladado a la organización en una reunión privada en el Community Recording Studio de Nottingham -centro de Inglaterra-, donde el marido de Meghan Markle (44) ha sido recibido por un grupo de personas que han coreado su nombre.

Harry, saludando a algunas personas que coreaban su nombre en Nottingham. Gtres

En esa misma ciudad, Harry participó en su primer acto oficial acompañado de su esposa, Meghan Markle, en 2017, pocos días después de anunciar su compromiso y tres años antes de renunciar ambos a sus funciones reales.



El programa Children in Need, que la cadena estatal hace desde 1980, también aportará 300.000 libras -346.160 euros- con el objetivo común de "crear oportunidades, fomentar el potencial y ayudar a los jóvenes a construir un futuro más brillante", se ha explicado en un comunicado.

Antes de abandonar Nottingham, Harry se ha acercado a las personas que coreaban su nombre y se ha hecho algunas fotografías con la gente, de la que se ha despedido saludando con las manos y dando las gracias.



Harry, que ha llegado a Londres este pasado lunes, día 8 de septiembre, coincidiendo con el tercer aniversario de la muerte de Isabel II, permanecerá en el Reino Unido hasta este jueves.

Todo ello mientras se mantienen vivos los rumores sobre un posible reencuentro con su padre, el rey Carlos III, con quien no se encuentra desde hace 18 meses.

El príncipe Harry, feliz, este martes, en Nottingham. Gtres

¿Se verán Harry y su padre?, es la pregunta que muchos tabloides se hacen. De acuerdo a la información que manejan medios británicos como el Daily Mail, está previsto que se produzca "una simple conversación cara a cara entre un padre y un hijo" más que "un gran gesto o una reunión concertada".

Esta fecha marca la primera visita del Duque desde su fallida apelación contra la reducción de su protección de seguridad en el Reino Unido en marzo.

Al mismo tiempo, el Rey se encuentra en el Reino Unido y no tiene prevista ninguna visita al extranjero hasta finales de septiembre, lo que facilita el encuentro entre ambos por primera vez desde febrero de 2024.

Verbalizó el duque de Sussex querer un acercamiento con su familia y así prevé suceder. Sin embargo, tal y como ha reportado el periodista experto en realeza, Rob Shutter, Harry ha expuesto una serie de condiciones para que el encuentro con su padre llegue a término.

El rey Carlos III y su hijo, el príncipe Harry, en una imagen de 2019, en Londres. GTRES

"Harry no quiere otro viaje en el que se sienta desprotegido y expuesto. Quiere garantías irrefutables, no promesas vagas. La seguridad y la privacidad no son negociables", confesó Shutter al portal The Mirror unos días atrás.

Tres son las condiciones que el príncipe Harry ha interpuesto. La lista incluye "seguridad total" para toda su familia financiada por su padre, "control de prensa" que será "coordinado por el Palacio de Buckingham" y que Meghan sea tratada como Su Alteza Real "con reverencias".

Fue el pasado mes de julio cuando se produjo el primer acercamiento entre el príncipe Harry y el rey Carlos III. Si bien no existió un encuentro directo entre ambos, lo cierto es que la ciudad de Londres fue entonces testigo de una especie de cumbre de paz.