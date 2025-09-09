Escándalo en Bélgica: el príncipe Laurent reconoce públicamente a su hijo Clement tras más de 20 años de rumores

El príncipe Laurent de Bélgica (61 años), hermano menor del rey Felipe (65), ha confirmado un hecho que llevaba años circulando como rumor en su entorno. A través de un comunicado remitido a la agencia de prensa belga, el príncipe ha reconocido públicamente la paternidad biológica de Clement Vandenkerckhove, un joven de 25 años cuya relación con la Casa Real había sido objeto de especulaciones desde hace tiempo.

Laurent está casado desde 2003 con la princesa Claire (51), con quien tiene tres hijos en común. La noticia, que supone un giro en la imagen pública del príncipe, añade un nuevo capítulo a su historia personal, marcada por un carácter independiente y por episodios que lo han distanciado de la estricta disciplina de la familia real belga.

El anuncio ha sorprendido a muchos, aunque podría estar relacionado con el documental en dos partes Clément, Son of.... La producción se emite este martes, 9 de septiembre, y el jueves, 18 de septiembre, en exclusiva en VTM y VTM GO. En ella, Clement admite que el príncipe es su padre biológico.

El príncipe Laurent. Gtres

Los nietos de Alberto de Bélgica han ido creciendo con el paso del tiempo, al igual que ocurrió con los hijos de la princesa Delphine (57), a quien tuvo que reconocer tras años de lucha en los tribunales. Ahora ha sido el príncipe Laurent quien ha confesado que tiene un hijo no reconocido, Clement, después de muchos años de rumores que apuntaban a esta posibilidad, concretamente desde hace 25 años.

Laurent es el tercer y menor hijo del que fuera rey Alberto II y de la reina Paola, además de hermano del actual rey Felipe y de la princesa Astrid (63). Siempre ha sido considerado uno de los más rebeldes y sus controvertidas apariciones públicas lo han convertido, en numerosas ocasiones, en uno de los miembros más comentados de la familia real belga.

A principios de los años 2000, Laurent conoció a su futura esposa, Claire Coombs. Se casaron el 12 de abril de 2003 y de su matrimonio nacieron tres hijos: la princesa Luisa (21) y los príncipes gemelos Nicolás (19) y Aymeric (19). La pareja real continúa unida, aunque los rumores de crisis matrimonial han sobrevolado su relación desde hace años, algo que el príncipe siempre ha negado.

El príncipe Laurent y la princesa Claire de Bélgica Gtres

Desde hace más de dos décadas se rumoreaba que Laurent tenía un hijo con la actriz y cantante Wendy van Wanten (65), y que se trataba de un joven llamado Clement, que este año ha cumplido 25 años. Sin embargo, esto siempre se consideró una coincidencia, ya que la pareja nunca confirmó su relación en los años 2000.

No ha sido hasta ahora cuando el príncipe ha confirmado que el joven es hijo suyo. Lo ha hecho a través de un comunicado enviado a la agencia de prensa belga, en el que Laurent "reconoce públicamente" la paternidad de Clement Vanderkerckhove, poniendo fin así a un rumor que circulaba entre la ciudadanía desde hace más de 20 años.

Ante este comunicado difundido por la agencia de prensa, el Palacio Real no ha querido pronunciarse. Sin embargo, la noticia ha acaparado la atención de los medios nacionales e internacionales, ya que se trataba de un rumor persistente que finalmente se ha confirmado, apenas unas horas antes del estreno de uno de los documentales más controvertidos sobre Laurent.