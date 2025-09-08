Jaime Anglada recibe una nueva visita de Felipe VI en el hospital de Mallorca tras salir de la UCI

Jaime Anglada (52 años) ha recibido la visita del rey Felipe VI (57) este fin de semana en Mallorca, tras su complicado estado de salud después de ser arrollado por un coche que se dio a la fuga. El músico, continúa recuperándose del accidente en el hospital de Son Espases.

El pasado sábado, 6 de septiembre, y domingo, 7 de septiembre, el Rey ha acudido al hospital de Mallorca donde se encuentra ingresado el cantante para hacer una visita discreta y extraoficial a su amigo. El monarca, al igual que la reina Letizia, se ha mostrado muy pendiente de la evolución de Anglada durante este último mes desde que se produjese el siniestro.

Según han relatado algunos testigos a Diario de Mallorca y a Última Hora, el cantante habría recibido la visita del monarca en un viaje fugaz a la isla para comprobar su estado de salud. Desde el pasado 8 de agosto, Jaime Anglada permanece hospitalizado y ha sido intervenido en varias ocasiones por diferentes fracturas en todo el cuerpo.

Jaime Anglada, en una imagen de sus redes sociales. Instagram

El cantante dejó la UCI a finales de agosto y ya se encuentra en planta, por lo que resulta más fácil recibir visitas en el centro hospitalario. Son buenas noticias dentro de la gravedad con la que ingresó, ya que, según pudo saber EL ESPAÑOL en su momento, estaba "bastante mal, intubado y crítico". Sin embargo, la evolución ha sido positiva y el músico ha salido adelante poco a poco.

Según informaron los medios mallorquines, el cantante se ha enfrentado a varias operaciones: la mandíbula, la muñeca y la cadera, esto último adelantado por este medio, que también confirmó que llevaba "dos operaciones de cabeza", es decir, son más de cinco las veces que Anglada ha pasado por el quirófano en este último mes. Aunque se sabe que está en planta y está bien, se desconoce si este accidente le dejará secuelas físicas y psíquicas.

Después de un mes desde el accidente, Anglada ha abandonado la UCI tras someterse a numerosas operaciones y ya puede recibir visitas. Muestra de ello es la del Rey que, según cuentan testigos, sería la segunda vez que acude al hospital en el último mes.

Los Reyes recibiendo a Jaime Anglada y a su mujer en el Palacio de Marivent. Gtres

El Rey y el cantante mallorquín mantienen una amistad muy sólida desde hace años. Su pasión por el mar les unió y convirtió en íntimos, siendo habitual verlos participar juntos en las regatas de Mallorca. Además, Felipe VI no se pierde los conciertos de su amigo y, de hecho, este verano, días antes del accidente, se le pudo ver disfrutando de una actuación en el Club Náutico de Palma, donde Anglada fue el protagonista.

El conductor en libertad

La Audiencia Provincial de Palma ha decidido conceder la libertad provisional al joven de 20 años que el pasado 8 de agosto atropelló al músico mallorquín en la avenida Joan Miró de Palma, dándose a la fuga tras el accidente.

El juez ha establecido una fianza de 5.000 euros, que ha permitido al acusado abandonar la prisión en cuanto se abonó en el juzgado. El conductor, que circulaba bajo los efectos del alcohol y realizó un cambio de sentido en una zona prohibida, chocó contra la Vespa en la que viajaba Anglada, causándole un fuerte golpe en la cabeza.

El artista, que llevaba un casco tipo Jet, salió despedido y quedó tendido en el asfalto. Testigos presenciales relatan que el joven no prestó ayuda y se marchó rápidamente del lugar del accidente.