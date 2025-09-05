El ajetreado inicio de curso del rey Felipe VI: los cuatro actos a los que acudirá en solitario

El rey Felipe VI en un acto por su décimo aniversario en el trono. Gtres

Septiembre ya ha llegado y son muchos los que han retomado sus compromisos laborales. También así los Reyes, Felipe VI (57 años) y Letizia (52), quienes encaran de nuevo su incansable agenda institucional.

Sus Majestades han afrontado un ajetreado inicio de curso. La semana pasada, cabe recordar, ambos se desplazaron hasta Castilla y León, Galicia y Extremadura -tres de las comunidades más damnificadas por los incendios de este verano-. Allí, el soberano y su mujer derrocharon cercanía y complicidad con los afectados.

Lejos de dar paso ahora a unos días un tanto menos agitados, la agenda royal de esta semana viene marcada por un gran número de actos institucionales. Especialmente, en el caso del rey Felipe VI.

Los Reyes de España, Felipe VI y doña Letizia, junto a Mañueco durante su visita al paraje de Las Médulas Peio García

Un total de cuatro actos institucionales tiene el Rey de los españoles programados para la semana que viene. El primero de ellos tendrá lugar el próximo lunes, 8 de septiembre, en el Palacio de la Zarzuela de Madrid. Felipe VI, así, recibirá en audiencia al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, quien le hará entrega de la Memoria de actividades del órgano constitucional.

24 horas más tarde, el martes, día 9, el Palacio de la Zarzuela será de nuevo testigo de un acto del soberano español. El hijo del emérito Juan Carlos I (87) recibirá en audiencia a una representación del personal involucrado en el dispositivo aéreo que participó en la extinción de los incendios forestales del pasado mes de agosto.

El tercer día de la semana regresa con un acto más del rey Felipe VI. El monarca, también en solitario, se trasladará a la provincia de Navarra para visitar el European Tactical Airlift Centre que acoge las tripulaciones europeas. El centro, cabe remarcar, tiene como objetivo fortalecer las capacidades operativas y optimizar los recursos mediante la cooperación internacional.

Felipe VI y Letizia.

Mientras el monarca se encuentra en el norte del país, la reina Letizia dará paso en la capital española el miércoles, 10 de septiembre, a su primer acto oficial del curso. Su Majestad asistirá al coloquio Mujer, deporte y sociedad, que se celebra con motivo de la segunda edición del torneo solidario de baloncesto.

Tras tres intensos días de trabajo seguidos, el rey Felipe VI tomará un descanso en su incansable agenda el jueves día 11. Será Letizia quien se encuentre al cargo de los actos programados. La Reina, a primera hora de la mañana, presidirá la tercera edición del Congreso sobre Trata de Seres Humanos.

La emérita Sofía (86) también cuenta con un acto marcado el mismo día que su nuera acude al evento solidario. La madre de Felipe VI, así, amadrinará la botadura de la Fragata F111 Bonifaz, primera embarcación de la nueva serie de fragatas de la Armada.

La semana terminará con dos actos de Sus Majestades por separado. El Rey recibirá el viernes, día 12, en el Palacio Real de Madrid las Cartas Credenciales de los nuevos embajadores de Argentina, Angola, Senegal, Guatemala, Suiza e Islandia. Letizia, por su parte, presidirá en la localidad riojana de Rincón de Soto la apertura del Curso Escolar 2025 / 2026.

La Familia Real en la recepción a las autoridades baleares en Marivent. Gtres

Una serie de incansables compromisos los que encarará el soberano la próxima semana. Unos actos que suceden después de una semana marcada por la apertura del año judicial así como la publicación de los retratos que el pintor sevillano Alberto Rubio compartió de Felipe VI y Letizia.

También ha sido un inicio de curso diferente para el resto de miembros de la Familia Real española.

El pasado 1 de septiembre, la princesa Leonor (19) ingresó en la Academia General del Aire de San Javier, en Murcia, para comenzar su formación militar en el Ejército del Aire y del Espacio.

La princesa Leonor, este lunes en la AGA. EFE EFE

La infanta Sofía (18) encara también un inicio de curso especial. La benjamina de los Borbón-Ortiz ingresará el próximo 8 de septiembre en el campus de Lisboa del Forward College para iniciar sus estudios de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.