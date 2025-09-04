El rey Carlos III actualiza el estado de su cáncer: "No estoy tan mal. Siempre hay esperanza en el futuro"

La salud del rey Carlos III (76 años) ha sido motivo de conversación desde que Buckingham anunciara que le habían detectado un cáncer. El monarca, consciente del interés público, pidió que no se revelara el tipo exacto para evitar que la información se centrara únicamente en su enfermedad. Desde entonces, ha mantenido a la opinión pública al tanto de su evolución y solo en ocasiones puntuales ha hablado sobre su estado.

A lo largo de estos meses, mientras recibía tratamiento, el Rey de Inglaterra ha compartido actualizaciones sobre su situación. Ha sido un periodo marcado por la discreción y la prudencia, con mensajes breves pero claros sobre su recuperación.

Este miércoles, 3 de septiembre, Carlos III ha vuelto a pronunciarse en público durante la inauguración del nuevo Hospital Universitario Metropolitano de Midland. Esta ocasión también le ha permitido visitar a varios pacientes oncológicos, mostrando cercanía y mucha empatía por ellos. "No estoy tan mal", dijo cuando una mujer le preguntó por su estado actual.

El rey Carlos III en la inauguración del hospital Universitario Metropolitano de Midland. Getty Images

El monarca siempre tiene un gesto simpático con los ciudadanos y hace que su rol institucional sea mucho más cercano. Mientras hablaba sobre su recuperación del cáncer con otros pacientes en esta visita al hospital de Birmingham, ha dejado claro que "la mitad del problema es detectarlo a tiempo" y dio un buen lugar a los médicos, quienes son "los mejores para tratar" esta enfermedad.

"Siempre hay esperanza en el futuro", ha manifestado frente a los pacientes allí presentes. Además, también ha tenido tiempo para bromear y añade: "Las partes del cuerpo no funcionan tan bien una vez que pasas de los 70". El monarca suele ser risueño y cercano; en esta ocasión, hubo pacientes que quisieron hablar con él sobre su enfermedad, lo que le acercó más a la historia de cada uno.

Durante esta visita, Carlos III habló con un paciente que padece cáncer de próstata y, mientras las miradas estaban en el Rey, su relato ha conmovido al monarca. "Tengo lo mismo que tú. Última etapa. Podría morir hoy, podría morir mañana", le ha dicho en una conversación amigable.

Desde que se conociera la noticia de que Carlos III tenía cáncer, nunca se ha comunicado qué tipo de cáncer padece. Sin embargo, tras estas palabras del paciente, se ha generado mucho revuelo entre los medios británicos, aunque ha sido el Daily Mail el responsable de explicar que no se refería al tipo de cáncer, sino a la enfermedad en general.

Carlos III de Inglaterra en su visita al hospital Universitario Metropolitano de Midland. Getty Images

Para el rey de Inglaterra, lo más importante es que, con los avances médicos, se está prestando mucha más atención al trato con el paciente, y cada día hacen sentir más cómodos a los pacientes oncológicos cuando se les confirma el diagnóstico. "Creo que lo mejor es que cada vez están mejorando en la gestión de estos asuntos. El problema es que siempre hay esperanza en el futuro", explicó el monarca.

La salud de Carlos III ha estado en el punto de mira desde que se comunicara que padecía esta enfermedad. De hecho, no es la primera vez que los medios británicos se preocupan por los ingresos del Rey en el hospital, por lo que se indicó que se le rebajaran los actos en su agenda oficial. Pero esto último nunca se llevó a cabo porque, como dijo la reina Camila (78), su marido es muy "cabezota" y quería seguir cumpliendo.

Muestra de ello es que Carlos III recibirá en los próximos días a Donald (79) y Melania Trump (55) en una visita de Estado a Reino Unido, que busca crear lazos entre el país británico y Estados Unidos. Y, si todo va según lo previsto, también se reencontrará con su hijo, el príncipe Harry (40), el próximo 8 de septiembre en los Premios WellChild.