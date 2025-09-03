Alberto Rubio, autor del último retrato de Felipe VI y Letizia: "La mirada de la Reina, intensa y directa, no se capta a la primera"

Mide poco más de un metro de alto. 120 x 70 centímetros, para ser concretos. Está realizado al óleo sobre tabla. Y ha tomado un año realizarlo, con muchas horas de dedicación. Así es el nuevo retrato de Felipe VI (57 años) y Letizia (52), realizado por el pintor sevillano Alberto Rubio (30 años).

El proyecto ha supuesto "un gran reto artístico y personal" para este artista que suma 9.306 followers en su cuenta de Instagram y 4.335 en su perfil de TikTok.

No se trata de un retrato oficial, pero está hecho con la mayor ilusión. "He aprendido mucho con esta obra. Ha sido un camino largo, lleno de fases en las que cada detalle ha ido tomando forma hasta llegar a este momento final", asegura el autor a EL ESPAÑOL.

"Representar la institución"

"Tardé un año en terminarlo porque no es una obra sencilla", recalca a este diario El retrato, caracterizado por la intensidad de los colores y una gran riqueza "en matices y profundidad", tal y como destaca el propio artista, ya está "lista para ser fotografiada y mostrada en su estado definitivo".

Tras siete años colaborando con fundaciones como Banco Santander y Fundación La Caixa se animó a realizar un cuadro de los soberanos: "Más que hacer un cuadro de los Reyes he querido representar a la Institución".

Alberto Rubio nunca ha visto en persona a Felipe VI y a Letizia, pero se siente atraído por la figura de ambos, sobre todo Letizia. "Conozco bien su labor con las fundaciones y sé lo comprometida que está con las causas sociales", dice.

Detalle del retrato de los reyes Felipe y Letizia, pintado por Alberto Rubio. Alberto Rubio

"Hay un guiño" en la mirada de la Reina

Un cuadro de este tipo supone varios retos y dificultades. Así lo explica el pintor: "No basta con que esté bien pintado: tiene que decir lo que tiene que decir. Pintar a la Monarquía no es solo pintar un rostro, sino traducir sobre una superficie el equilibrio entre humanidad y representación".

"Hay zonas, como la mirada de la Reina, que no se resuelven a la primera.... La mirada de la Reina, por ejemplo, me exigió detenerme, borrar y volver a empezar. No porque hubiera un error, sino porque había algo que no terminaba de convencer. La veía, pero no me miraba. Hay un guiño en su mirada que no se puede captar a la primera y por eso la rehice al año de empezar el retrato", destaca Rubio.

La intención del pintor ha consistido en captar de manera profunda el espíritu de los Reyes: "Durante el proceso de un retrato así, hay momentos en los que no se trata solo de copiar un rostro, sino de capturar una presencia".

El pintor sevillano Alberto Rubio, en su estudio. Alberto Rubio

Letizia, "hierática" y "con la mirada fija"

"Es ahí donde la pintura se vuelve un diálogo silencioso: uno pinta, observa y espera que la obra empiece a hablarte. Y cuando lo hace, sabes que el esfuerzo ha merecido la pena", destaca el pintor.

Lo cierto es que el artista, que suele realizar obras para la Semana Santa de Sevilla o ha retratado a artistas como Pastora Soler (46), ha compartido parte del proceso creativo a través de sus redes sociales.

"Para el cuadro de los Reyes no partía de ninguna fotografía exacta, por eso suelo comenzar de dibujos rápidos que me ayuden a establecer las bases. La imagen oficial que todos tenemos en mente muestra una disposición muy diferente, tanto en postura como en vestimenta, a lo que yo he querido representar", detalla Alberto Rubio.

Inspiración en la pintura cortesana

"En el caso de la Reina he optado por una imagen más frontal, hierática, con la mirada fija al espectador", subraya. "Me gusta cómo mira, siempre de manera intensa y directa".

Rubio ha querido recuperar el estilo de la pintura cortesana del siglo XVII. Para ello se ha nutrido de la vestimenta de los monarcas. Y con las joyas, en el caso de la Reina.

Felipe VI figura con traje de gala, mientras que Letizia luce un vestido que llevó en su visita de Estado a los Países Bajos, acompañado por la tiara rusa.

"Yo vengo de trabajar mucho en el arte sacro y por eso he querido representar las bandas, las órdenes, las tiaras, las condecoraciones y las joyas. Es una forma de exaltar a esas figuras", expresa a este diario.

Felipe VI y Letizia, retratados por Annie Leibovitz|2024 Gtres

Los retratos oficiales de los Reyes

Desde su proclamación, en 2014, los reyes Felipe VI y Letizia han tenido al menos seis retratos oficiales. Aunque existen muchas más fotografías institucionales y familiares difundidas en diversos aniversarios y contextos, son pocas las obras que adquieren la categoría de autorizadas.

Los primeros retratos formales, que mostraban al del Jefe de Estado y su esposa mostrando atuendos militares y formales, se realizaron tras la proclamación.

Cuatro años más tarde, en 2018, se publicó un álbum especial con motivo del 50º cumpleaños de Felipe VI, incluyendo retratos íntimos junto a la familia. En 2020, la fotógrafa madrileña Estela de Castro (47) realizó una serie de retratos oficiales de la Familia Real, que suponían el debut de la infanta Sofía (18) en este tipo de posados.

En 2024, la prestigiosa fotógrafa Annie Leibovitz realizó un díptico artístico, que se presentó por primera vez en febrero de 2025 y se expuso un mes después en el Banco de España. Las fotografías de la estadounidense son consideradas los retratos oficiales más destacados a nivel internacional de los monarcas.

Felipe VI y Letizia, en un óleo realizado por Alberto Rubio. Alberto Rubio

Además, Letizia fue retratada por Cristina García Rodero en 2012 por su 40º cumpleaños. Asimismo, existen otras imágenes tomadas por Dany Virgili y Dalda como posados institucionales y familiares.

El retrato de los Reyes realizado al óleo por Alberto Rubio, de momento, no lo han visto sus protagonistas. El autor ya se ha puesto en contacto con la Casa de S.M. El Rey para notificarles de que la obra está finalizada. "Espero que les guste la obra, está hecha con mucho respeto y seriedad", concluye.