El príncipe Harry y su padre, Carlos III, se reencontrarán en Londres: los detalles de la visita

El príncipe Harry (40 años) volverá a coincidir con su padre, el rey Carlos III (76), en apenas dos semanas. El motivo será su visita a Londres, donde tiene previsto asistir a la entrega de premios de una organización benéfica de la que ejerce como patrocinador.

La noticia, publicada en exclusiva por el Daily Mirror y confirmada por la BBC, señala que el duque de Sussex viajará a la capital británica el próximo 8 de septiembre.

Una fecha muy significativa, ya que ese día se cumplen tres años del fallecimiento de la reina Isabel II. Durante su estancia, participará en la gala de la fundación WellChild.

Harry y Carlos III, en 2018. Gtres

En el acto, el duque pronunciará un discurso y compartirá tiempo con niños con enfermedades graves y sus familias. Además, será el encargado de entregar uno de los premios más emotivos de la noche: el premio a un "niño inspirador" de entre cuatro y seis años.

Según la prensa británica, que cita a fuentes cercanas tanto al Rey como al príncipe Harry, durante esta visita podría producirse "una simple conversación cara a cara entre un padre y un hijo" más que "un gran gesto o una reunión concertada".

Se trata de un escenario muy distinto al que se dio con el príncipe de Gales, Guillermo (43), quien rechazó la posibilidad de reunirse con su hermano cuando tuvo la oportunidad.

Lo que todavía se desconoce es si este viaje lo hará en solitario o acompañado por su familia. Aparentemente, se trataría de un desplazamiento institucional y de trabajo, por lo que Meghan Markle (44) no tendría previsto asistir, aunque no existe información oficial al respecto.

El príncipe Harry en su llegada a Reino Unido este día 8 de abril de 2025. Gtres

El pasado mes de julio, asesores de Carlos III y del duque de Sussex mantuvieron un encuentro en Londres, considerado como un primer intento de acercamiento tras años de desencuentros, tal y como publicó el Mail on Sunday.

El medio incluso difundió imágenes en las que aparecía Meredith Maines, responsable de comunicación del príncipe Harry, acompañada por Liam Maguire, encargado de sus relaciones públicas en Reino Unido, junto al secretario de comunicaciones del Rey, Tobyn Andreae.

La reunión tuvo lugar en el club Royal Over-Seas League, en pleno centro de Londres. Cabe recordar que Harry y Meghan Markle decidieron apartarse de la familia real en enero de 2020.

Sin embargo, el distanciamiento se agravó tras la mediática entrevista que concedieron a Oprah Winfrey, en la que denunciaron actitudes racistas dentro de la institución y aseguraron que un miembro de la realeza mostró preocupación por el color de piel que tendría su hijo Archie antes de nacer.

Parece que este verano sonríe al príncipe Harry, ya que esta noticia llega después de conocer la noticia de que se descarta que Harry "acosara" o "intimidara" a la que fuese presidenta de la ONG que fundó junto a Lerotholi Seeiso, Sentebale. Un verano de buenas noticias que podría concluir con la reconciliación del príncipe con su padre.