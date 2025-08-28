Escándalo en Dubái: la jequesa Marah se compromete con el rapero French Montana un año después de su sonado divorcio

La jequesa Marah junto al rapero French Montana en un fotomontaje de EL ESPAÑOL.

La alta sociedad de Dubái ha recibido este viernes, 28 de agosto, una una noticia que nadie esperaba: la jequesa Mahra bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum (31 años), hija del emir de Dubái, Mohammed bin Rashid Al Maktoum (75), se ha comprometido.

El afortunado con el que sellará su vida es el rapero estadounidense French Montana (40). El anuncio, confirmado por el representante del artista a TMZ, ha desatado una ola de reacciones en Oriente Medio y más allá.

No sólo por lo inesperado del romance, sino por el contexto en el que se produce: apenas un año después de que la princesa protagonizara uno de los divorcios más mediáticos del mundo árabe.

La princesa de Dubái, Mahra Sheikha, en una imagen de sus Redes Sociales. Instagram

La pedida de mano tuvo lugar el pasado 26 de junio, justo después de que French Montana desfilara para la firma Paradis durante la Semana de la Moda de París. Según fuentes cercanas, la pareja celebró en privado con amigos íntimos y familiares.

Eso sí, los detalles del enlace aún no han sido revelados. Lo que sí se ha confirmado es que ambas familias -la del artista y la de la princesa- están "muy felices" con la noticia.

Los rumores de romance comenzaron meses atrás, cuando Mahra y Montana fueron vistos en mezquitas de Dubái, restaurantes exclusivos de Marruecos y eventos privados.

La conexión entre ambos sorprendió por el contraste entre sus mundos: ella, miembro de una de las casas reales más influyentes del Golfo; él, rapero de origen marroquí-estadounidense, conocido por su estilo provocador y sus relaciones mediáticas.

Escandaloso divorcio

El 17 de julio de 2024, Mahra protagonizó un giro radical en su vida personal. A través de sus redes sociales, anunció su separación del empresario multimillonario Mana Al Maktoum, con quien se había casado en abril de 2023 y tuvo una hija en mayo de 2024.

El comunicado fue tan directo como contundente: "Querido marido, como estás ocupado con otras compañías por la presente declaro nuestro divorcio. Me divorcio, me divorcio y me divorcio. Cuídate, tu exmujer".

La jequesa en una imagen de sus redes sociales.

La frase, que replicaba la fórmula del “talaq triple” -una práctica tradicional en el islam que convierte el divorcio en irrevocable al repetir tres veces la palabra-, se viralizó en cuestión de horas.

Lo inusual del caso fue que Mahra invocó el repudio, algo que tradicionalmente corresponde al hombre. Su gesto fue interpretado como una declaración de autonomía y empoderamiento, y generó un intenso debate en medios árabes y occidentales.

Una jequesa atípica

Mahra es hija del emir Mohammed bin Rashid Al Maktoum y de Zoe Grigorakos, una de sus seis esposas, de origen griego. Graduada en Negocios por la Universidad de Zayed (Dubái) y en Relaciones Internacionales en el Reino Unido, la princesa ha sido una figura activa en causas sociales.

Especialmente en aquellas centradas en educación, salud y empoderamiento femenino. Su estilo elegante y su presencia en eventos internacionales la han convertido en una figura influyente dentro y fuera de los Emiratos.

Polémicas familiares

La Familia Real de Dubái ya es una experta en esto de las polémicas públicas. El padre de ella, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ha estado durante meses en el ojo del huracán por las denuncias públicas de dos de sus exmujeres.

La primera en alzar la voz fue la princesa Haya de Jordania (50). Meses más tarde se unió la exdeportista azerbaiyana Zeynab Javadli (33). En ambos casos denunciaron el acoso sufrido por el que era su marido y su entorno, hasta el punto de tener miedo por la seguridad de sus hijos.