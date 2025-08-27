La anécdota de Felipe VI en Sanabria al charlar con la dueña del campamento que visitó a los 10 años: "Yo le di de comer"

Este miércoles, 27 de agosto, los reyes de España, Felipe VI (57 años) y Letizia (52), al filo de las 12:30 horas de la mañana, han recalado en la localidad de Sanabria, en el marco de la gira que han emprendido para supervisar y visitar las zonas afectadas por los incendios.

Sus Majestades han sido recibidas entre aplausos y vítores por los vecinos de esta localidad de Castilla y León. Los monarcas han conversado, además, con profesionales de extinción y decenas de afectados, muchos de ellos desalojados de sus casas.

El Rey ha llegado a asegurar que "los testimonios son sobrecogedores". Antes de reunirse con alcaldes y empresarios de la zona en la Casa del Parque Natural del Lago de Sanabria, Felipe, junto a Letizia, ha posado brevemente y ha respondido que su intención era "estar cerca de los afectados".

👑🇪🇸 La anécdota de Felipe VI rememorando en Sanabria un campamento infantil cuando tenía 10 años: “Yo le di de comer”



“Se acordaba del albergue, no de mí, pero sí del lago”, explicó a @noticiascyl emocionada. Su anécdota devolvió por un instante a Felipe VI a la primavera de… pic.twitter.com/OSbeAMuqr1 — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) August 27, 2025

En un momento dado de la jornada, los Reyes, con la naturalidad que les caracteriza, han saludado personalmente a todos los vecinos que han tenido a bien acudir a su encuentro. Todos los habitantes se han mostrado agradecidos con la visita de Sus Majestades, así como por su atención.

En un momento dado, un espontáneo Felipe VI ha parado brevemente su recorrido en la suerte de besamanos improvisado para charlar amenamente con una mujer. Esta persona es dueña de un campamento infantil de la localidad, que visitó el entonces Príncipe allá por el año 1978.

Claro está, a Felipe VI los recuerdos se le han agolpado y no ha dudado en hacer memoria y rememorar aquellos maravillosos años. Ha sido, qué duda cabe, la anécdota del día. "Al pasar por el albergue me he acordado", comienza explicando el hijo del emérito Juan Carlos (87).

"Fue en el año 78", añade el monarca, haciendo un gesto con la mano que indica el inevitable paso del tiempo. "No recuerdo si era verano", sigue el Rey haciendo memoria. La mujer con la que habla, emocionadísima, le saca de dudas.

Felipe VI y Letizia charlando con los vecinos de Sanabria.

"Sí, sí, era verano. Fue en el campamento de verano. Y yo le di de comer", dice esta señora, originaria de Sanabria. "Luego estuvimos en el lago...", apunta el padre de Leonor de Borbón (19). "Sí, y luego hicieron allí unas tiendas de campaña y tal. Qué bien", evoca la mujer.

"Cómo ha pasado el tiempo", le advierte, a modo de conclusión, la señora. Felipe VI da por concluida la conversación con una sonrisa y continúa su marcha en el besamanos.

Habrá sido emotivísimo para Felipe VI viajar a ese pasado, pues estamos hablando de un tiempo en el que Felipe tendría 10 años. El entonces Príncipe asistió a este campamento infantil en el marco de su formación.

Los Reyes, este miércoles en Sanabria. Gtres

Asistió Felipe a un campamento en la comarca de Sanabria, concretamente se alojó en San Martín de Castañeda, en un antiguo edificio de la OJE, el albergue Prudencio Rodríguez Chamorro.

Felipe viajó a Sanabria en el mes de marzo de aquel 78, justo antes de las vacaciones de Semana Santa, informa el medio Viajar, vivir y saborear. La estancia duró varios días y el Heredero a la Corona disfrutó del Lago y del entorno natural en la montaña hoy arrasada por los incendios.

El campamento se celebró en el albergue de San Martín de Castañeda, junto al Lago de Sanabria, en plena naturaleza. Allí, Felipe compartió actividades con otros escolares: cursillos de náutica, rutas de montañismo, juegos al aire libre.

Fue una estancia breve, pero intensa, en la que el joven heredero convivió como uno más, lejos del protocolo y cerca de la tierra. Los Reyes también van a visitar el paraje cultural y natural de Las Médulas (León), considerado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Se trata de dos de las zonas más afectadas por la ola de incendios que ha arrasado decenas de miles de hectáreas forestales en las últimas semanas en Castilla y León, también en otros lugares de alto valor ecológico como el Parque Nacional de Picos de Europa y las Reservas de la Biosfera, en la provincia de León.

Casa Real ha detallado que después de visitar este miércoles las provincias de Zamora y León, los Reyes harán lo propio el jueves y el viernes, respectivamente, con algunas de las localidades más afectadas por los incendios en Galicia y Extremadura.