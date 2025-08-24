Fazza, el príncipe heredero e 'influencer' de Dubái, atraca en Málaga con el Yas, un yate de lujo 200 millones de euros

El lujo árabe ha hecho escala en la Costa del Sol. El Yas, el espectacular súperyate del príncipe heredero de Dubái, Hamdan bin Mohammed Al Maktoum (42 años), conocido en todo el mundo como Fazza, se ha convertido en la atracción estrella del verano en la Costa del Sol.

Desde hace más de una semana, este coloso de 141 metros de eslora, con líneas futuristas que recuerdan a la silueta de un delfín y valorado en 200 millones de euros, acapara todas las miradas en el Muelle Uno, en Málaga, donde cientos de turistas y curiosos se arremolinan para hacerse selfies con la embarcación más fotografiada del puerto.

Nacido el 14 de noviembre de 1982 bajo el nombre completo de Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, -es su nombre completo- es el segundo hijo del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, actual emir de Dubái, vicepresidente y primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos. Desde el 1 de febrero de 2008 ostenta oficialmente el título de príncipe heredero.

jeque fazza 1

Helipuerto y varias piscinas

El barco de Fazza, -el Yas-, no es solo un yate de alto standing: es un verdadero palacio flotante. Con capacidad para 60 invitados y 56 tripulantes, ofrece todo lo imaginable en el universo del lujo.

Cuenta con helipuerto, varias piscinas y suites privadas, salones de diseño, spa, gimnasio, helipuerto y espacios dedicados al ocio acuático. Un despliegue de poderío que convierte cada travesía en una experiencia de máxima exclusividad al alcance de muy pocos.

No es la primera vez que el Yas fondea en Málaga. Ya lo hizo el pasado mes de mayo. Pero su regreso en pleno agosto confirma la atracción que ejerce la costa de Andalucía sobre el turismo de lujo internacional.

El príncipe heredero de Dubái, más conocido como Fazza, con el príncipe Guillermo de Inglaterra, en 2022. GTRES

Una antigua fragata convertida en yate privado

Y es que pocos lugares como Málaga combinan tan bien la sofisticación urbana, la gastronomía de renombre y las playas mediterráneas con el magnetismo de una ciudad que atrae cada año a más de 1.600.000 turistas.

En 2024, la ciudad recibió 1.612.800 turistas que se alojaron en hoteles, alcanzando una cifra histórica para la capital. Este dato corresponde únicamente a viajeros hoteleros, sin contar otros tipos de alojamiento turístico. Si nos referimos a toda la provincia de Málaga (incluyendo la Costa del Sol), la cifra asciende a 14,4 millones de visitantes.

El yate se ha convertido en la última semana en el protagonista indiscutible del verano malagueño. Quién iba a imaginar que este navío, que empezó siendo una fragata militar holandesa, iba a reconvertirse en un símbolo de lujo con mayúsculas sobre el mar.

Amante del mar y los deportes

De momento, se desconoce si Fazza se encuentra a bordo. De lo que no cabe duda es que el príncipe heredero es un apasionado del mar y de los deportes acuáticos.

Su estilo de vida, a medio camino entre la tradición real y la modernidad cosmopolita, lo ha convertido en toda una de las personalidades en las redes sociales.

En su cuenta de Instagram, donde lo siguen más de 14 millones de usuarios, suele compartir imágenes que muestran su faceta más aventurera: desde jornadas de caza, a viajes, safaris y momentos familiares.

Fazza, como se le conoce en las redes sociales, en una imagen de su cuenta de Instagram. Instagram

Un príncipe 'influencer'

Gracias a su notoriedad en las redes, Fazza ha logrado destacar en el universo digital como una figura pública de primera magnitud.

Además de sus funciones oficiales y gubernamentales, es un hombre polifacético. Destaca como deportista de élite (es buceador y paracaidista), poeta, aventurero e incluso como influencer, con una legión de seguidores en todo el mundo.

El príncipe, que estudió en la prestigiosa academia militar de Sandhurst (Reino Unido) y en la London School of Economics, es presidente del Consejo Ejecutivo de Dubái.

En la actualidad compagina su labor como impulsor de iniciativas tecnológicas y sociales con su rol como icono de las social networks.

Considerado un referente de la nueva generación de líderes árabes, igual posa en su perfil con sus caballos purasangre (es múltiple campeón mundial en los Juegos Ecuestres Mundiales) que con un rifle entre sus brazos o mirando embelesado a uno de los cuatro hijos que tiene con su prima, la jequesa Saikha bint Saeed bin Thani Al Maktoum, con la que contrajo matrimonio el 15 de mayo de 2019.